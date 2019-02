Schwule Väter? Ja und?

Kennen Sie das deutsche Kinderbuch «Das Zebra unterm Bett»? Es ist die unaufgeregte und schöne Geschichte von Hanna, die bei ihren «homosensationellen» Vätern Paul und Konrad aufwächst. Aber darum geht es in diesem Buch nur am Rande. Im Zentrum stehen Hannas Schulerlebnisse zusammen mit dem Zebra Bräuninger. Und das, was Familie ausmacht, nämlich Liebe, Fürsorge, Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen. Paul und Konrad haben Hanna zusammen adoptiert. Auch das weiss Hanna.

In der Schweiz wäre das nicht möglich. Immerhin steht Regenbogenfamilien seit dem 1. Januar 2018 die Stiefkindadoption offen. Endlich dürfen auch hierzulande gleichgeschlechtliche Paare in eingetragener Partnerschaft oder in einer faktischen Lebensgemeinschaft die Kinder ihres Partners oder ihrer Partnerin adoptieren. Mit denselben Rechten und Pflichten ihren Kindern gegenüber. Ein entscheidender Fortschritt. Und ein erstes Zeichen für die rechtliche Anerkennung von Regenbogenfamilien.

Gleichgeschlechtliche Eltern und deren Kinder haben damit den dringend notwendigen rechtlichen Schutz, der für heterosexuelle Familien selbstverständlich ist. So ist beispielsweise gesichert, dass Kinder, die in Regenbogenfamilien aufwachsen, beim Tod eines Elternteils Anspruch auf Waisenrente haben. Das ist gut, aber es ist erst ein erster Schritt.

Unklarheiten und Verunsicherung

Möglich ist die Adoption nämlich nur, wenn der zweite leibliche Elternteil des Kindes unbekannt, verstorben oder mit der Übertragung seiner Rechte und Pflichten einverstanden ist. Voraussetzung ist auch, dass die Adoption die beste Lösung für das Wohlergehen des Kindes ist. Und: Es muss ein mindestens einjähriges Pflegeverhältnis zum Kind und ein Nachweis einer mindestens dreijährigen Hausgemeinschaft des Paares bestehen.

Anders als andere europäische Länder wie Belgien, Finnland, Grossbritannien, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien anerkennt die Schweiz die sogenannte originäre Elternschaft nicht. Das heisst: Wird ein Kind in eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft hineingeboren, ist eine Stiefkindadoption weiterhin frühestens nach einem Jahr möglich – auch unter neuem Recht.

Diese Fristen bringen Unsicherheiten mit sich. Was, wenn ein Elternteil unerwartet stirbt? Stirbt die leibliche Mutter oder der leibliche Vater, kann das Kind ohne Adoption nicht automatisch beim zweiten Elternteil bleiben – obwohl es sein ganzes Leben mit ihm zusammengelebt hat. Expertinnen und Experten raten deshalb, sich frühzeitig beraten zu lassen. Beispielsweise beim Dachverband Regenbogenfamilien.

Das Schweizer Familienrecht hinkt hinterher

Das schweizerische Familienrecht hinkt der gesellschaftlichen Realität immer noch hinterher. In vielen anderen europäischen Staaten dürfen frauenliebende Frauen und männerliebende Männer bereits auch andere als nur Stiefkinder adoptieren und sind auch zur Fortpflanzungsmedizin zugelassen – wie gegengeschlechtlich liebende Paare.

Als ich meiner sechsjährigen Tochter die Geschichte von Hanna und ihren beiden «homosensationellen» Vätern erzählte, hat sie nicht mit der Wimper gezuckt. Zwei Väter? Ja und?

Es ist an der Zeit, dass das auch in der Erwachsenenwelt so selbstverständlich wird. Es ist an der Zeit, dass sich das Recht auch in der Schweiz den sich wandelnden Familienformen anpasst. Sodass es keine Rolle mehr spielt, in welchem Zivilstand und wen Eltern lieben – zum Wohle aller.

