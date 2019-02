Fäkaler wird es nicht

Ja, Sie lesen richtig: In diesem Text wird das grosse Geschäft von kleinen Kindern ausführlich thematisiert. Hier erfüllen sich gleich die schlimmsten Befürchtungen, die Sie an Texte gewöhnlich haben. Denn ich mag als Autor gewiss nicht frei von Eitelkeiten sein, aber diesen Text können Sie von mir aus so richtig beschissen finden. Ich habe nämlich einen Grund zum Feiern: Meine Jüngste braucht bald keine Windeln mehr. Das mag Sie jetzt eher unterwältigen, mich aber erleichtert es enorm.

Konservativen Schätzungen zufolge benötigt ein Kind etwa 5000 Windeln, bis es aus dem Gröbsten raus ist. Bei vier Kindern sind das 20’000 Windeln für die Lebenskomplizin und mich. Wenn wir davon ausgehen, dass sie und ich uns diesen Job 50/50 teilen, bleiben immer noch 10’000 für mich. 10’000 Windeln in den verschiedensten Grössen.

Knallblubbernde Geräusche

Angefangen vom Kindspech, bei dem man einfach nur hofft, das Baby möge beim Absondern dieser schwarzen Darmfüllmasse windelfrei auf dem Wickeltisch liegen, weil das Zeug so klebrig ist, dass man mehrere Anläufe braucht, um es zu entfernen. Über die eher gelblichen Schisse, die so umfassend auf Milch basieren, dass sie olfaktorisch glücklicherweise gar nicht so einfach zu erfassen sind – und man sich stattdessen auf diese kleinen angestrengten, lustig-zerknautschten Gesichtchen und die knallblubbernden Geräusche in der Windel verlässt. Bis hin zu den ersten, noch einigermassen erträglichen Beikostversuchen, die schliesslich in ausgewachsene Mahlzeiten münden – mit Fleisch.

Dann ist der Grad an geruchlicher Belästigung erreicht, bei der ein windelfreies vierjähriges Geschwister aus dem Kinderzimmer stürmt, vor die Eltern tritt, sich kurz schüttelt und sehr resigniert «Kacka!» seufzt. Und die Eltern wissen, dass sie nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen können, bevor das Ganze konsistenzmässig in den Zementbereich geht und sie statt an Feuchttücher an einen Meissel denken.

Pipi ist kein Problem

Die Leserinnen und Leser, die nach diesen für solch ein Thema womöglich doch überraschend weitschweifigen Ausführungen noch bei mir sind, fragen sich vielleicht, warum hier nicht vom Pipimachen die Rede ist. Ganz einfach: Bis auf einige Ausnahmen ist das relativ unproblematisch. Es stimmt, dass Sie die Windel auch ab und an wechseln sollten, wenn sich dieser Vorgang ihrer Nase nicht so unmittelbar aufdrängt. Andernfalls leisten Sie Entzündungen und wunden Stellen Vorschub.

Ausserdem kann so eine Windel auch platzen. Glauben Sie mir, dass wollen Sie nicht erleben. Dieses vollgepinkelte Windelgranulat versteckt sich anschliessend in alle Hautfalten. Aber abgesehen davon, ist das schnell erledigt. Und auch wenn mal etwas daneben geht, hält sich der Nachbereitungsaufwand in Grenzen. Wenn nicht gerade das Familiensofa mit nicht abziehbarem Bezug dran glauben muss, ist alles waschbar und schnell erledigt.

Selbst in der Phase, in der die Kinder lernen, auf die Toilette zu gehen, sind urinöse Zwischenfälle kein Grund zum Hyperventilieren. Meistens saugen es die Klamotten vollständig auf, werden gewechselt und gewaschen. Im schlimmsten Fall ist das Kind gerade nackt im Bad herumgelaufen, hat eher beiläufig auf die Fliesen gepinkelt, wollte sich vom Ort des Geschehens entfernen und ist dabei im eigenen Pipi ausgerutscht (Tun Sie nicht so, Sie wissen genau, wovon ich rede!). Aber auch das ist machbar.

Am Arsch der Welt

Ganz anders, wenn die Kacke am Dampfen ist. Die Klamotten sind beschissen. Die Beine sind beschissen. Am liebsten würden Sie das Kind, wie es ist, einmal komplett durchwaschen, aber das geht natürlich nicht. Stattdessen pellen Sie es aus der bekackten Situation, das Kind will weg, Sie greifen nicht richtig zu, es tritt rein und läuft los. Ein Fest in schillernd braun. Beim anschliessenden Einweichen der Sachen ertappen Sie sich dabei, wie Sie sehnsuchtsvoll an die letzten Male zurückdenken, wo nur so ein einziger übersichtlicher Köttel in der Strumpfhose war, der sich einfach in die Hand nehmen und wegschmeissen liess. Ja, richtig gehört: mit der Hand.

Ich habe also gute Gründe, das kommende Ende dieser Tage zu feiern. Nicht nur aus den genannten Gründen. Windeln, Feuchttücher und derlei mehr sind auch kein unbeträchtlicher Kostenpunkt. Ausserdem freue ich mich darauf, mit den Kindern am Arsch der Welt zelten zu gehen, ohne dass mir andere Ärsche einen Strich durch die Rechnung beziehungsweise einen Streifen in die Windel machen. Ich finde, das haben wir uns alle verdient. Und falls ich wirklich etwas vermissen sollte, kann ich mir ja immer noch ein Buch kaufen, um darin furzende Einhörner auszumalen.

