Gopf, Greta, du hast so recht!

Das Kind, mittlerweile zehn Monate alt, liebt Avocados. Wenn es eine Avocado sieht, rudert es wie wild mit Armen und Beinen, gibt furchtbar hohe Laute von sich und keine Ruhe, ehe es ein Stück der buttrigen Frucht in seinen Händchen hält.

Der Mann und ich und die ganze Wohnung sind dieser Tage verschmiert mit Avocado. Aus hygienischer Sicht ist das nicht weiter problematisch. Sauber mit Kind ist nicht gleich sauber wie sauber ohne Kind, ansonsten ist immerwährende Unzufriedenheit garantiert. Problematisch ist vielmehr, dass die Avocado bekanntlich der Blutdiamant unter den Früchten ist. Fatal für die Umwelt, fatal für die Bevölkerung in den Anbaugebieten, kurz: des Teufels.

Das Puff, das wir hinterlassen

So fand ich mich letztens, als das Gotti des Kindes zu Besuch war, in einer Diskussion über Konsumgewohnheiten, unsere gemütlich eingerichteten Leben und die Klimakrise wieder. Blickt man auf ein Kind im Allgemeinen oder das eigene im Besonderen, so stellt sich die Frage nach dem ganzen Puff, das wir hier auf der Erde hinterlassen, ja nochmals ganz anders. Die Konsequenzen der Inkonsequenz im Einhalten unseres globalen Ämtliplans zur Schadensbegrenzung – sie kriegen plötzlich Hand und Fuss und ein avocadoverschmiertes Gesicht.



«Wir können eine Krise nicht lösen, wenn wir sie nicht als Krise behandeln», sagte Greta Thunberg (16) in ihrer WEF-Rede, die wir uns an diesem Abend, das Kind war längst eingeschlafen, nochmals gemeinsam anschauten. «Ihr sagt, ihr liebt eure Kinder über alles. Und doch stehlt ihr ihnen die Zukunft, direkt vor ihren Augen.» Gopf, Greta, du hast ja so recht! Bloss: was tun?

Immer dieses schlechte Gewissen

Der Avocado-Boykott, ist er Teil der Lösung? Der Verzicht aufs Fliegen, auf allerlei Wegwerfbares, auf Plastiksäckli und Röhrli und Kaffeebecher und Kaffeebecherdeckel? Faire Kleidung, wiederverwendbare Einkaufstaschen voller Bioprodukte, regional und saisonal und vegan und glutenfrei? In Gedanken beim Bienensterben, beim Waldsterben und beim Lädelisterben? Wenn Fleisch, dann höchstens zwei Mal pro Woche? Fliegen nur, wenns unbedingt sein muss, mit furchtbar schlechtem Gewissen? Gopf, Greta.



Schuldbewusst dachte ich an unsere geplanten Griechenland-Ferien im Herbst. Noch ein bisschen an die Sonne, bevor der Winter wieder losgeht. Hat sich gerade so gut ergeben. Aber hey, die Flüge haben wir CO 2 -kompensiert! Gopf, Greta.

Alles nur Lifestyle?

Die Gottifreundin schnaubte jetzt ein bisschen. «Das ist doch eine Frechheit. Diese Illusion, mit Konsum und Verzicht könnten, ja müssten wir, irgendetwas wettmachen, was in Wahrheit an ganz anderer Stelle falsch läuft.»

Kaufen wir uns mit fairem, nachhaltigem Konsum also höchstens ein reines Gewissen, zelebrieren unseren neuen Lifestyle und zeigen dabei mit dem Finger auf jene, die nicht mitmachen wollen – oder nicht mitmachen können? Denn besagter Lifestyle, der ist auch eine Frage des sozioökonomischen Kapitals. Und verkackt wirds gemäss dieser Logik doch ohnehin auf globaler, politischer Ebene, und nicht auf individueller, privater. Der Tropfen auf den heissen Stein und so. Bringt alles nichts. Was bringen würds höchstens, keine Kinder mehr zu haben. Die sind sowas von unökologisch!

Irgendwo müssen wir anfangen

Gopf, Greta! Wie bequem es doch ist, die eigenen Handlungen als im Grossen und Ganzen ja doch unbedeutenden Anteil abzutun, ironisch zu werden, ja zynisch sogar. Aber es reicht gopfertori nicht mehr, unsere alltäglichen Konsumdilemmata zu beschreiben, nur um diese im Anschluss gleich wieder zu relativieren. Wir müssen an die Konsequenzen unserer Handlungen glauben, im Positiven und im Negativen.



Alle Viere von uns strecken – am besten irgendwo am Strand, war grad so günstig – das zählt nicht mehr. Wir bewegen uns nämlich auf verdammt dünnem Eis. Gopf, Greta, wir wissen es doch eigentlich alle, schon lange.

Höchste Zeit also für eine durch und durch unironische Handlung. Höchste Zeit, dass das Kind bald die erste Demo seines Lebens besucht: Die Klimademo der Klima-Jugendbewegung. Höchste Zeit, die Krise als Krise anzuerkennen. Und die Avocados? Gopf, Greta, ich gehe dem nach, versprochen. Die Avocadofrage ist dabei nur die Spitze des schmelzenden Eisbergs, ich weiss. Aber, gopf, irgendwo müssen wir anfangen. Und zwar jetzt.



