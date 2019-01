Letzte Tipps vor der Gymiprüfung

Es ist die Schlussphase der Gymivorbereitung, nach den Sportferien gilt es ernst. Meine Kollegin Regina Hanslmayr beschrieb in ihrem Bericht anschaulich, was das für ein Kind und dessen Familie bedeuten kann. Doch wie viel soll ein Kind kurz vor der Gymiprüfung noch lernen? Wie viel Druck sollen Eltern auf ihre Sprösslinge ausüben – und was gilt es in dieser letzten Phase speziell zu beachten?

Antworten auf solche Fragen enthält ein neuer Ratgeber mit dem Titel «Entspannt ans Gymnasium». Eine Lernpsychologin, ein Bildungsforscher und ein Neurowissenschaftler geben darin Auskunft, aber auch Gymnasiasten und deren Eltern. Man erfährt, was eine gute Lernstrategie ist, wann das Kurzzeit- eher dem Langzeitgymnasium vorzuziehen ist – und dass ein gewisser Druck der Eltern durchaus dazugehört. «Er schiebt nach vorne und hilft, Klippen zu überwinden», sagt Neuropsychologe Lutz Jäncke. «Man muss als Eltern manchmal auch die Fluchtwege versperren, damit ein Kind lernt.»

Doch wann ist der Druck zu gross?

Ein Schüler des Kurzzeitgymnasiums hält zu viel Druck für fatal: «Wenn man sich selbst oder wenn die Eltern zu sehr Druck machen, wird man nur noch nervöser und hat Angst vor der Prüfung. Das ist problematisch.» Damit es nicht so weit kommt, rät Lernpsychologin Ursina Pajarola den Eltern, Entspannungstechniken zu finden, die dem Kind zusagen. Um zur Ruhe zu kommen, sollten Kinder Konzentrationsübungen machen und genügend Bewegung sowie frische Luft haben – «und möglichst wenig elektronische Medien».

Am vielleicht wichtigsten aber sind womöglich folgende Sätze, die Urs Moser sagt. Er ist Geschäftsleiter für Bildungsevaluation und Titularprofessor Bildungsforschung. Auf die Frage, was es braucht, um entspannt ans Gymnasium zu kommen, antwortet er:

«Realistische Einschätzungen und Unterstützung sind wichtig und förderlich, latenter und unausgesprochener Druck hingegen ist hemmend und hinderlich: Wenn das Kind nicht bereit ist, die Anforderungen des Gymnasiums zu erfüllen, dann hilft nicht Druck, sondern Gelassenheit.» Im Kanton Zürich hätten Schülerinnen und Schüler allein während der obligatorischen Schulzeit dreimal die Chance, den gymnasialen Weg einzuschlagen. «Mit diesem Bewusstsein könnte man den Übertritt ans Gymnasium eigentlich ganz entspannt angehen.»

So können Sie Ihr Kind unterstützen

Tipps aus dem Buch «Entspannt ans Gymnasium»:

Seien Sie präsent, zeigen Sie Interesse, motivieren Sie das Kind.

Ihre Unterstützung braucht nicht fachlicher Natur zu sein. Helfen Sie Ihrem Kind durch Anleiten, Struktur-Geben, Lerntechniken-Vermitteln.

Das Kind sollte seine eigene Lernstrategie kennen und die ideale Lernumgebung für sich selbst schaffen. Das Handy soll beim Lernen weggelegt werden.

Es braucht Zeit und Wiederholung, um das Gelernte zu konsolidieren.

Bei Motivationsproblemen: Druck wegnehmen, Pausen einlegen; Regeneration ist auch Teil einer erfolgreichen Vorbereitung. Pause machen können ist wichtig, es gehört zum erfolgreichen Lernen.

Machen Sie evtl. Simulationsprüfungen mit dem Kind, um ihm die Angst vor der unbekannten Situation zu nehmen.

Besprechen Sie mit dem Kind rechtzeitig den Ablauf des Prüfungstags.

Besichtigen Sie das Gebäude schon ein paar Tage zuvor zusammen mit dem Kind.

Erarbeiten Sie einen Plan B, sodass Ängste und Druck abgebaut werden können.

«Entspannt ans Gymnasium», Arisverlag.ch

Weitere interessante Postings zum Thema: