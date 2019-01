Mein Kind verschmäht meine Sprache

Im Bus oder im McDo… ich meine im Bio-Restaurant denken bestimmt einige, ich sei mit einem fremden Kind unterwegs. Der Grund: Ich frage in breitem Berndeutsch «Wosch nu es Rüebli?», und der Brecht antwortet in zackigem Hochdeutsch «Nein, keine Möhre, ich will ein Eis!» (Gibts natürlich nicht, ohne «Bissoguet».)

Zum Glück ruft niemand die Polizei. Statt eine Kindsentführung zu vermuten, denken sich die Umstehenden wohl, dass ich mit meinem Patenkind aus Sprockhövel unterwegs sei. Manchmal enthüllt der Brecht unseren Verwandtschaftsgrad, indem er mich Papa nennt. (Natürlich nicht Papi, Babbe, Vati oder Ätti.) Bestimmt denken die Menschen im McDo … BIORESTAURANTAMINOMAL dann, dass ich ein abwesender Vater sei: «Los mau, Erika, der Mann da kommt sicher immer dann heim, wenn das Kind grad ins Bett mues.»

Der Brecht ist ein Ökonom

Stimmt natürlich nicht, wie Sie aus 200 selbstherrlichen Papablogs wissen. Ich verbringe gleich viel Zeit mit dem Brecht wie seine Mutter. In Brechtens Babymonaten war ich sogar immer zu Hause, und meine Frau ging zur Uni. Trotzdem redet das Kind in ihrer Zunge, nicht in meiner.

Sprachwissenschaftlich ist das normal – sagt die Frau (dafür ging sie ja schliesslich zur Uni). Da wir Eltern untereinander Hochdeutsch sprechen, ist das die dominante Sprache unseres Haushalts. Und warum sollte der Brecht dauernd sein Gebiss umdrehen? Wir verstehen ihn ja beide auch so. Er ist halt ziemlich fau… ressourceneffizient.

Nun leben wir schon länger in der Schweiz, und all unsere Freunde und Verwandten waren sich sicher: «Sobald Brechtel in den Kindergarten geht, spricht er sofort Berndeutsch.»

«Du redest falsch!»

Klar. Kenne ich ja aus eigener Erfahrung. Bis zum Kindergarten sprach ich in der Berner Agglo den für Mittelländer unverständlichen Bergdialekt meiner Mutter. Allen Verwandten väterlicherseits erklärte ich, sie würden «falsch reden». Es dauerte keinen Monat im Kindergarten, bis ich mich an meine Verwandtschaft mütterlicherseits wandte, um ihnen mitzuteilen: «Stellt sich raus, IHR redet falsch!» Meinen Mutterdialekt nutzte ich später nur noch, um mir an der Skiliftkasse den günstigen Tarif für Einheimische zu erschnorren.

Zurück zum Brecht: Der ist nun sechs Monate im Kindergarten respektive in der Basisstufe, wie wir vornehmen Leute das nennen. In dieser Zeit hat er sich mit drei Kindern angefreundet: Eines spricht gebrochen Hochdeutsch, eines spricht konsequent nur Holländisch, und das dritte spricht gar nicht. Wirklich wahr! Und was machen die anderen Kinder, die eigentlich Berndeutsch können? Maximilian-Jason, Lea-Marihuana und Joël packen ihr schönstes Hochdeutsch aus, wenn sie beim Znüni ihre Dinkelscheiben gegen Brechts Pomm… äh Selleriestangen tauschen wollen.

Ob das noch etwas wird mit dem Dialekt – wir wissen es nicht. Momentan spricht Kim Jong-un auf jeden Fall mehr Berndeutsch als der Brecht.

Es ist alles gut, wies ist

Am Können liegt es übrigens nicht. Selten entfährt dem Brecht nämlich tatsächlich ein berndeutscher Satz. Grammatikalisch zwar korrekt – aber in einem Ton … Das Kind klingt dann wie ein herablassender Preuss, der dem niederen Bauernvolk in dessen primitiven Lauten Anweisungen zuschnauzt.

Schauderhaft. Da bleibt er dann doch besser beim Hochdeutschen. Immerhin verschmäht der Brecht nur meinen Dialekt, nicht mich als Person. Die Wahl seiner Freunde zeigt ja: Zuneigung braucht keine gemeinsame Sprache.

Falls Sie gelegentlich im Speiserestaurant «zum goldenen Doppelbogen» einen Berner Ätti mit seinem teutonischen Spross diskutieren hören: Ziehen Sie keine Schlüsse, sagen Sie uns hallo.

