Was braucht es für die Gymiprüfung?

Konjunktiv 2, 2. Person Plural von «kommen». Ein passendes Adjektiv zum Substantiv «Urteil». Bestimme die Wortart von «nichts». Puh, ganz schön schwierig, oder? Ich liebe Sprache. ich schreibe gerne, ich diskutiere gerne. Eigentlich dachte ich bis jetzt, ich wäre relativ firm in meiner Muttersprache. Aber seit ich aus Solidarität, und weil es mir Spass macht, mit meinem 13-jährigen Sohn zu Übungszwecken alte Deutschprüfungen für die Aufnahme in das Kurzzeitgymi löse, weiss ich, dass es mit meinen Grammatikkünsten nicht zum Besten steht.

In Mathe verstehe ich beim Lesen der Aufgaben nur Bahnhof, da muss mein Mann her. Damit ein Kind in Zürich aufs Gymi gehen kann, braucht es häufig die ganze Familie und nicht selten noch zusätzliche Hilfe. In unserem Fall in Französisch, denn in diesem Fach sind weder ich noch mein Mann befähigt, Auskünfte zu geben. Ja, ich weiss, es heisst, das Kind muss es allein schaffen. Nur die hellsten Köpfe sollen aufs Gymnasium. Und weil ich Österreicherin bin und nicht weiss, wie Gymi in Zürich geht, habe ich auch auf die vorherrschende Meinung in unserem Quartier vertraut, als es vor zwei Jahren um den Übertritt von der Primarschule aufs Langzeitgymnasium ging.

Zurückhaltende Eltern, vermasselte Gymi-Prüfung?

Der Tenor aus der Schule lautete, wer aufs Gymi gehen möchte, muss sich selber darum kümmern. Das ist auch legitim, wie ich später lernte, denn die Gymnasien gehören nicht zur Volksschule. Für mich alles Neuland. Wir gingen also an den Infoabend der Schule, die mein Sohn gewählt hatte und erwarben einen Pin für die Anmeldung. Derweilen besuchte unser Bub die öffentliche Vorbereitung in unserem Schulkreis, die zentral geführt wird, damit alle Kinder die gleiche Vorbereitung erhalten und eine Chance haben, die Aufnahmeprüfung zu bestehen.

Wir haben also die Sache laufen lassen und uns nicht eingemischt, so wie man das von braven Eltern erwartet. Wir haben nicht einmal laut gesagt, dass wir möchten, dass unser Sohn aufs Gymi geht. Das gehört sich nicht in unserem Schulkreis im Norden von Zürich.

Die ersten Probeprüfungen im Januar fielen miserabel aus. Derart unsanft wachgerüttelt wurde uns klar, dass unser Sohn mit dem Wissensstand, den er zu diesem Zeitpunkt hatte, die Aufnahmeprüfung nicht schaffen würde. Was uns ehrlich gesagt erstaunte, da er im Semesterzeugnis der 6. Klasse eine 5,5 in Deutsch und eine 6 in Mathe hatte. Mein Mann und ich versuchten zu retten, was zu retten war. Allein es war zu spät. Der Rückstand war nicht mehr aufzuholen. Mit einer 4,34 verpasste er den Eintritt ins Gymnasium.

Lieber Gymi, als Chancengleichheit

Also Sekundarschule. Eine, die in der Stufe A und B gemischt geführt wird. Weil mein Herz links schlägt und ich sowieso für eine Gesamtschule und gegen Elitenförderung bin, war ich Feuer und Flamme. Anfangs klappte auch alles sehr gut. Die Schule ist toll, das Klima entspannt, der soziale Zusammenhalt super und das Team engagiert und fähig, die Schülerinnen und Schüler zu begeistern. Aber nach einem Jahr stand der Fokus ganz auf Lehrstellensuche und der Schulstoff geriet meiner persönlichen Meinung nach etwas ins Hintertreffen.

Mein Sohn will aber keine Lehrstelle, er will aufs Gymnasium. Er langweilt sich zusehends in der Schule. Für ihn ist klar, diesmal will er den Übertritt schaffen. Für uns Eltern ist klar, wir unterstützen ihn, wo wir nur können. Darum entschieden wir uns dieses Mal für eine Vorbereitung bei einem privaten Lerninstitut. Jeden Samstag morgen vier Stunden büffeln und dazu jede Menge Hausaufgaben. Aber die Investition lohnt sich. Während seine Klassenkolleginnen und Kollegen zur ersten Lektion der öffentlichen Vorbereitung nach den Herbstferien gehen, hat er schon unzählige Gleichungen gelöst, die deutsche Grammatik repetiert und den Französisch-Grundwortschatz aufgebessert. Sein Kurs hat bereits im August begonnen. So viel zum Thema Chancengleichheit.

Wie läuft die Gymivorbereitung an der Schule Ihrer Kinder? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Prüfungsvorbereitung fürs Gymnasium gemacht? Wie geht Gymi in anderen Kantonen?

Lesen Sie dazu auch: