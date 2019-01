Ein Paradebeispiel für gelungene Kinderbetreuung?

1 | 8

9 Uhr morgens in Västervik, Schweden, fünf Grad unter null. Wie auf Kommando strömen kleine Geschöpfe ins Schneetreiben und tollen herum. Das Bild erinnert an eine Kolonie ausschwärmender Pinguine. Dick verpackt in warmen Ganzkörperanzügen, sind auch die Kleinsten zweimal am Tag für zwei Stunden draussen – bei bis zu zweistelligen Minustemperaturen.

Die Förskolan, zu Deutsch Vorschule, beginnt hier frühestens nach dem ersten Geburtstag und ist grundsätzlich freiwillig. Es ist jedoch eher die Ausnahme, wenn ein Kind die Dagis nicht besucht – so heissen die Schulen im Volksmund – beziehungsweise nicht beide Eltern voll arbeiten. Auch unsere Tochter verwandelt sich in einen Pinguin. Der Winter hat für sie nur einen Nachteil: Der Sandhaufen ist gefroren.

Ganztagsbetreuung als Selbstverständlichkeit

Der Besuch der Dagis erfüllt unsere Tochter, und sie mag ihre kompetenten Betreuer – vor allem den tätowierten Leif. In unserer Vorschule werden rund 100 Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren betreut. 20 Betreuer, eine Schulleiterin und ein Koch arbeiten dort. Zweimal jährlich legen die Verantwortlichen den Eltern einen Bericht vor, wie die Vorgaben der Gemeinde zur Entwicklung der Kinder und zur sinnvollen Förderung umgesetzt wurden. Kreativität oder das Verhalten in der Gruppe lernen die Kleinsten von den Grösseren. Für Kinder mit Migrationshintergrund steht ab dem dritten Lebensjahr Unterricht in der jeweiligen Muttersprache zur Verfügung. Ab diesem Herbst erhält Ella deshalb Deutschlektionen.

Ganztagskinderbetreuung ist in der schwedischen Gesellschaft tief verwurzelt und gilt als selbstverständlich. Das System ermöglicht Eltern, einer Arbeit oder einem Studium nachzugehen. Frauen sind voll im Arbeitsleben integriert und können beruflich durchstarten, sofern sie das wollen. Die Menschen arbeiten in der Regel zwischen 7 und 16 Uhr, und das Arbeitsleben richtet sich nach der Familie – und nicht die Familie nach dem Arbeitsleben. Mit Öffnungszeiten der Dagis von morgens um sechs bis abends um halb sieben gibt es fast niemanden, der von oder zur Arbeit stressen muss. Jedes Kind hat einen eigenen Präsenzplan, und die Eltern sind angehalten, das Kind direkt nach der Arbeit abzuholen. Vor dem Abholen noch schnell einkaufen oder ins Fitness? Fehlanzeige.

Vollbetreuung für 200 Franken im Monat?

Auch bei uns im ländlichen Småland, bäuerlich industriell geprägt, gilt es als normal, dass die Kinder fünf Tage die Woche die Dagis besuchen. Weil meine Frau und ich beide zu 80 Prozent erwerbstätig sind, reicht es, dass unsere Tochter wöchentlich drei Tage die Dagis besucht. Kurz vor sieben bringen wir sie hin, und um spätestens Viertel nach vier holen wir sie wieder ab.

Die Betreuung der Kleinsten lässt sich Schweden gerne etwas kosten; über die Notwendigkeit dieser Einrichtungen sind sich selbst Rechtskonservative und Linke einig. Der Unkostenbeitrag hängt vom Einkommen der Eltern ab, liegt aber höchstens bei rund 200 Franken pro Monat für eine Vollbetreuung von fünf Tagen die Woche. Anrecht auf einen Besuch der Dagis haben auch Kinder von Arbeitslosen oder aus Flüchtlingsfamilien, jedoch nur von Dienstag bis Donnerstag zwischen 9 und 14 Uhr.

Angst, keinen Platz zu bekommen, braucht man nicht zu haben. Als ich unsere Tochter vier Tage nach der Geburt in der nahe gelegenen Dagis anmelden wollte, wurde mir gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen, wir sollten die Kleine zwei Monate vor dem gewünschten Eintritt anmelden, das reiche. Die Tatsache, wonach in der Schweiz über 50’000 Akademikerinnen am Herd stehen sollen, lassen Schwedinnen und Schweden ungläubig staunen. Wie auch die Information, dass sich das Arbeiten beider Partner in der Schweiz aufgrund hoher Betreuungskosten oft nicht wirklich lohnt.

