Nicht ohne mein Handy

Ein Junge aus der Klasse meines Sohnes stand kürzlich allein bei der Turnhalle und wunderte sich, wo die anderen geblieben waren. Er hatte nicht mitgekriegt, dass die Turnstunde abgesagt worden war, weil – so erzählte er in der darauffolgenden Schulstunde – er daheim keinen Zugriff auf den Klassenchat mit den aktuellen Infos mehr habe. «Meine Eltern haben das WLAN blockiert, da ich ihrer Meinung nach zu oft online war und zu wenig für die Schule tat.» Die Schüler und der Lehrer lachten.

Doch die Sache sei eigentlich recht tragisch, sagte mein Sohn, als er mir diese Episode abends erzählte. Der betreffende Gymi-Schüler game und surfe nun einfach während der Schulstunden und der Pausen, «denn in der Schule haben wir ja WLAN».

Familien im Krieg der Gadget-Zeiten

Wie leid mir dieser Junge und seine Eltern in diesem Moment taten. Deren Verzweiflung und Hilflosigkeit konnte ich gut nachempfinden. Eine weitere Familie, die um die Zeiten von Smartphone, Computergames und Playstation ringt, um Regeln kämpft und diese Schlacht immer wieder von neuem beginnt. Mit Jugendlichen ist diese Auseinandersetzung besonders anspruchsvoll. Denn irgendwann kann und will man als Eltern nicht mehr kontrollieren. Man hofft oder geht davon aus, dass der Teenager den Umgang mit den Gadgets im Griff hat. Doch «im Griff haben», was heisst das schon?

Ich beantworte diese Frage ganz anders, als es mein 16-Jähriger tut. Manchmal macht es mich wütend, zu sehen, dass er an Wochenenden die meiste Zeit in der Wohnung bleibt und sich stundenlang nur mit seinen Geräten beschäftigt. Dann wiederum bin ich einfach nur froh, dass er in der Schule mitkommt, etwas Sport macht, Freunde trifft und sich an die wenigen Regeln hält, die wir punkto Mediennutzung noch haben: kein Handy am Tisch und während der Schlafenszeit; und nein, eigentlich auch nicht während des Erledigens der Hausaufgaben.

Im Mamablog schrieben meine Kolleginnen und Kollegen sowie Medienfachleute schon x-fach zu diesem Thema. Von Teufelszeug & Co. war in diesem Zusammenhang die Rede und davon, dass die Auseinandersetzung mit der Mediennutzung zu den anspruchsvollsten Aufgaben heutiger Eltern gehört. Eine Berufsschullehrerin berichtete von erschöpften Jugendlichen, weil sie in der Nacht oft gamen oder online sind, derweil eine Psychologin Eltern dafür kritisiert, die ihre Jugendlichen auf Schritt und Tritt mittels App überwachen. Eltern von jüngeren Kindern fragen sich wiederum: «Wie viel Bildschirm braucht ein Kind?» oder: «Sind Tablets die Nuggis der Gegenwart?»

Und was meint die Generation Smartphone?

Bei all dem kommt die Generation Smartphone nur selten zu Wort. Mich interessiert, wie Jugendliche zu unseren Fragen und Sorgen stehen – und welchen Umgang oder welche elterlichen Regeln sie sinnvoll oder besonders mühsam finden. Im Mamablog von morgen lassen wir deshalb vier Sekundarschüler zu Wort kommen. Sie besuchen uns heute mit ihrer Klasse im Zusammenhang mit der Jugendmedienwoche auf der Redaktion und kümmern sich selbst um einen Beitrag. Ihr Videobeitrag wird morgen Mittag online sein.

Möchten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, den Jugendlichen eine Frage zum Thema Mediennutzung stellen, so schreiben Sie sie heute in die Kommentarspalte. Die Schülerinnen und Schüler nehmen sie allenfalls gerne auf. Danke sehr.