Best-of: Männer an die Waschmaschine!

«Benutzen Sie Flüssigwaschmittel?», wurde meine Frau kürzlich von einer Dame angesprochen, die eine Umfrage durchführte. Ihre Antwort: «Keine Ahnung, mein Mann wäscht.» Die Dame sei entsetzt gewesen und habe es kaum glauben können.

Ich wiederum bin erstaunt über ihre Reaktion, schliesslich wasche ich meine T-Shirts, Hosen und Unterhöslein selbst, seit ich etwa 13 Jahre alt war. Doch ein Blick in die Statistik rehabilitiert die erstaunte Dame: Waschen ist die Tätigkeit im Haushalt, die am seltensten von Männern übernommen wird. Nur in 4 Prozent der Paarhaushalte ist der Mann fürs Waschen zuständig.

Was sind die Gründe? Ich kann höchstens spekulieren: Die Frau gibt die Wäsche nicht aus der Hand, weil sie Angst um ihre Kleider hat? Möglich, aber vermutlich nicht die ganze Wahrheit. Genauso wahrscheinlich scheint mir, dass sich viele Männer nicht gerade um das Ämtli reissen.

Deshalb will ich Ihnen heute erzählen, warum ich mich gern um die Wäsche kümmere. Meine Motivation mag bestimmt nicht jeden überzeugen, aber vielleicht entdeckt ja der eine oder andere Mann ebenfalls seine Faszination fürs Waschen.

Eine anspruchsvolle Aufgabe für stille Schaffer

Wie andere Aufgaben im Haushalt ist der Waschdienst eine wichtige Dienstleistung an der ganzen Familie. Der Wäscher ist dafür zuständig, dass stets in allen relevanten Kategorien saubere Kleider vorhanden sind. Die Lieblingsstücke müssen nicht nur hochverfügbar sein, sondern auch möglichst lange leben: Dafür benötigt man das richtige Waschmittel, die richtige Temperatur, schonendes Aufhängen, wenig UV-Licht, sanftes Bügeln und korrektes Falten. Geht entlang dieser Prozesskette etwas schief, äussert der Kunde Kritik. Dazu kommen ständige Sonderwünsche: «Morn bruchi imfall mini Glückssöckli. Es isch mer glich, wie du das machsch!»

Lob hingegen hört man selten. Lob ist etwas für Männer, die gern kochen: «Schatz, säg, schmöckts der? I ha öppis Nöis usprobiert! Isch guet cho, gäll?» Na ja, wers braucht. Der waschende Mann ist ein stiller Schaffer. Ein echter Arbeiter, der sich selbst motivieren kann.

Der perfekte Waschzeitpunkt – eine Funktion aus 750 Variabeln

Waschen ist ausserdem eine Aufgabe für Planer. In meinem Bürojob benötige ich ja selten Wissen aus dem Studium. Der Waschplan hingegen basiert grösstenteils auf meiner einstigen Lieblingsvorlesung «Advanced Planning and Scheduling II». Es ist alles eine Frage des Timings, ob man eine volle Waschladung zusammenbringt, ohne dass die Frau schon drei Tage auf dem letzten Schlüpfer läuft.

Überhaupt setzt Waschen viel Wissen voraus: Der waschende Mann von Welt weiss auf die Stunde genau, welche Pullis bei welchem Wetter wie lange trocknen. Wie ein guter Jasskönig hat er stets den Überblick, wer welche Hosen noch zur Hand hat und was schon gespielt wurde. Eine Herausforderung. Besonders bei Kindern, deren Ass ständig aus allem rauswächst. (Ja, auf dieses Wortspiel bin ich schon etwas stolz.)

9-Liter-Maschine mit 1600 U/Min.

Dann wäre da noch die ganze Material- und Technikkunde: Färbt Muttis neue Strumpfhose ab? Überlebt Brechts Plüschregenwurm den Schleudergang? Aus welchen Hauptbestandteilen besteht Maximilian-Jasons Erbrochenes? Ui, Peperoni! Sofort handeln. Mit Öl, Zitronensaft oder der UV-Lampe?

Des Waschmanns Ehre fordert einen optimalen Ressourceneinsatz. Selbst Notfälle wie Maximilian-Jasons zehnminütiger Karussellritt sind keine Entschuldigung für halb volle Maschinen.

Apropos Maschine: Wenn Sie wie ich Technik mögen, dann ran an den Waschvollautomaten, meine Herren. Ein Wunderwerk der Mechanik, Hydraulik und Elektronik, die korrekt bedient und gepflegt sein wollen. Gönnen Sie sich ruhig ein ordentliches Modell, und sparen Sie andernorts. Faustregel: Das Fassungsvermögen Ihrer Waschmaschine sollte grösser sein als der Verbrauch Ihres Autos. Wäschetrockner wiederum sind eher etwas für Anfänger. Aber das muss jeder selbst mit seinem Gewissen ausmachen.

Das Beste, liebe Väter: Wenn Sie waschen, leben Sie Ihren Kindern vor, dass das Geschlecht nicht darüber bestimmt, was man im Leben tut. Das ist ähnlich wirkungsvoll, wie wenn Ihre Frau Motorradrennfahrerin wird, aber weniger gefährlich. Obwohl …

PS: Ja, wir benutzen Flüssigwaschmittel.