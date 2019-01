Die Trennungs-Charta

Aragonit. Das klingt wie perlmuttfarbene, fluoreszierende Unterwassermeeresschlösser, bunte Korallen und einzellige Lebewesen in kunstvoll geformten Kalkgehäusen. Ich sitze in einem Café. Vor mir dieser wissenschaftliche Artikel und vierzig Minuten Zeit. Danach beginnt das Seminar. Ich leite Studierende an, wie sie am besten eine Diskussion moderieren. Diskutiert wird diese Forschungsarbeit, die jetzt vor mir liegt. Und darin geht es um Aragonit. Und CO2. Und die Versauerung der Meere.

An den Tisch mir gegenüber setzt sich eine Frau. Wir schauen uns an und freuen uns. Was für ein Zufall. Sarah und ich beginnen gleichzeitig zu reden. Weil wir uns schon ewig nicht mehr gesehen haben. Und wir reden ununterbrochen. Irgendwann sage ich. «Ich bin ausgezogen». Und Sarah sagt. «Ja. Ich weiss. Jemand hat es mir erzählt.» Weil Zürich ist schon eine Stadt, aber jedes Quartier wie ein Dorf.

Die schwierigste Entscheidung meines Lebens

Und wir sprechen darüber, wie das ist. Dieses getrennt von der Familie leben. Und für mich war es schwierig. Es ist immer noch schwierig. Die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Und die Monate danach mit Nächten voller Verzweiflung und Sehnsucht nach dem, was einst so gut und schön war. Viel Scham auch. Darüber, dass schwierige Zeiten unsere Ehe nicht zusammengeschweisst, sondern wir uns voneinander entfernt haben. Und ich erzähle, wie ich eine Nähmaschine gekauft habe. Als Ersatz für mich. Weil mich das schlechte Gewissen geplagt hat. Ich wollte in der Wohnung etwas dahin stellen, wo ich vorher war. Eine Werk-Ecke habe ich eingerichtet. Weil meine Töchter und ich gerne unsere Kleider zerschneiden und umgestalten. In Brockenhäusern schmökern und daraus einen eigenen Stil entwickeln. Und weil wir bisher nur eine alte, wackelige Nähmaschine hatten.

In der Natur gibt es die Übersprungshandlung. Ein Verhalten, das ohne nachvollziehbaren Bezug zur Situation steht. Seeschwalben, die sich zu putzen beginnen, wenn sie nicht wissen, ob sie angreifen oder fliehen sollen. Meine Übersprungshandlung war der Kauf der teuren Nähmaschine. Eine Nähmaschine, welche das Familienleben ersetzen soll. Wie absurd. Sarah lacht. Ich lache mit.

Was würde ich anders machen?

Jetzt, ein Jahr später, ist alles leichter geworden. Wir Eltern haben uns in Absprache mit den Kindern einigen können, wann unsere Töchter wo sind. Wer auszieht, räumt das Feld und hat es schwieriger, seine Ansprüche geltend zu machen. Das habe ich mir so nicht überlegt. Ich habe mir ohnehin nicht viel überlegt. Dachte einfach, so geht es nicht weiter. Jemand von uns muss gehen. Und so habe ich mir eine Wohnung gesucht. Sarah sagt: «Wir würden wohl beide vieles anders machen, wenn wir noch einmal von vorne anfangen könnten.» Ich überlege. Vielleicht würde ich den Mut haben, schon in guten Zeiten darüber zu sprechen, was passiert, wenn es einmal schwierig wird. Denn wenn man bereits in der Situation ist, dass immer wieder Verletzungen und Wut aufflackern, fallen umsichtige Entscheidungen schwer.

Ich würde, wenn alles noch harmonisch ist, eine gemeinsame Ehe-Charta mit dem Titel aufstellen: «So wollen wir uns trennen». Um diese Charta zu entwickeln, hätten wir über Geld sprechen müssen. Über Rechte und Pflichten. Darüber, wie wir miteinander umgehen, auch wenn wir aufeinander wütend sind. Die Charta wäre auch ein Versprechen, niemals zu vergessen, was einst Verbindendes und Schönes da war. Und wenn die Charta nicht in Kraft treten würde, weil es zu keiner Trennung kommt, wäre das ja auch schön.

