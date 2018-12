Eine Minute, bitte nur eine Minute mal für mich

Es war an einem Sonntagabend in Zürich. Draussen war es gerade dunkel geworden und kühl. Zu dieser Jahreszeit geht das schnell. Kaum war die Sonne untergegangen, kam der Wunsch nach Tee und einer bequemen Hose mit Wollsocken auf. Dankbar dafür, dass ein weiterer Tag um war, an dem nichts Schlimmes passiert war, zog ich mich um.

Wie oft war ich an Sonntagen – warum eigentlich immer dann? – schon im Kinderspital gelandet. Aber an besagtem Abend, die Füsse schon in den Wollsocken, konnte ich auf einen fast normalen Sonntag zurückblicken. Mein Mann war übers Wochenende ins Ausland gefahren, ich war mit den drei Kleinen alleine.

Mama-Meditation in der Küche

Ich war mit ihnen auf dem Spielplatz gewesen, und wir hatten Fussball gespielt und Verstecken. Und auf dem Heimweg sogar zusammen gesungen. Müde, aber glücklich zog ich mich also in die Küche zurück, wir hatten alle Lust auf Nudeln. Die Kids spielten im Zimmer, und ich freute mich über fünf Minuten Ruhe. Zeit für mich.

Meine Mini-Auszeit hatte gerade erst begonnen, da kam mein Sohn zu mir in die Küche und rief: «Mama, das Telefon hat geklingelt. Es ist Nonna. Da.» Er reichte mir mein Telefon. Ach. Es gelang mir, meine Mutter auf später zu vertrösten und weiterzukochen. Zuzusehen, wie das Wasser langsam Bläschen bildete. Mama-Meditation. Küchen-Yoga.

«Ich muss kochen» – «Und ich muss spielen»

Doch kaum hatte ich mich etwas entspannt, kam meine vierjährige Tochter zu mir und wollte mit mir und ihren Puppen spielen. Ich schickte sie zu ihren Brüdern. «Aber die bauen zusammen Lego, und ich habe niemanden. Bitte, Mama, spiel du mit mir. Wir könnten ja Mami und Papi spielen. Bitte, bitte, bitte!» Ohne meine Antwort abzuwarten, düste sie los und holte Puppen, Puppenwagen, Bobbycar, Spielzeughandy.

Unsere ohnehin winzige Küche war nun auch noch brechend voll mit Spielzeug. Ich stand noch immer am Herd und schaute dem Wasser zu. Einatmen. Ausatmen. Aber meine subtile Nachricht kam nicht an. Die Kleine blieb beharrlich und enthusiastisch: «Komm, wir spielen. Du wärst die Grossmutter und ich die Mutter. Das hier wären meine drei Kinder!» Mit viel Liebe schob sie den Puppenwagen ein wenig hin und her.

Langsam riss mir der Geduldsfaden. Fünf Minuten für mich. Nur. Fünf. Minuten! «Ich muss kochen», sagte ich gereizt. «Und ich muss spielen», entgegnete die Kleine noch gereizter.

Ab in den Ausgang

Und da kam sie, diese tolle Idee. Aus dem Nichts, geboren aus der Not. Meine Chance. Sofort änderte sich meine Stimmung. Ganz freundlich sagte ich zu meiner Tochter: «Hör mal. Willst du mir deine Babys nicht mal geben? Ich passe dann auf sie auf und du gehst in den Ausgang?» – «Wie du, Mama?» – «Ja genau», sagte ich. «Dann muss ich gleich meine Freundin anrufen», beschied sie mir. YESSS!!!

Das Mädchen holte ihr Spielhandy hervor und drückte ein paar Zahlen. «Hallo Freundin! Kommst du in den Ausgang? Ja gut, die Babys sind bei ihrer Nonna.» Sie verabschiedete sich und sagte zu mir: «Ich muss jetzt weg.» «Sehr gut. Geniess es und lass dir Zeit. Du bist eine so tolle Puppenmutter, du hast den Ausgang verdient. Ich habe hier alles im Griff.» Die Kleine lachte, nahm ihre Handtasche, das Handy und den Bobbycar und fuhr aus der Küche. Auf der Schwelle rief sie ihren Babys noch zu, dass sie sie lieb habe und sich mit einer Freundin treffe. Und war weg. Wir spielten Ausgang.

Ich wandte mich wieder meinem Wasser zu und sagte in regelmässigen Abständen betont laut: «Jaja, Babys, alles gut. Mama kommt dann wieder.» Endlich konnte ich in Ruhe kochen.

Als meine kleine Party-Mutter zurückkam, fragte ich sie, wie es denn gewesen sei. «Sehr schön», sagte sie. «Das müssen wir öfter machen.» Unbedingt. Dann assen wir alle Nudeln.