Wieso gibts keine Spielzeug-Velos?

In unserem Kinderzimmer steht eine Kiste gefüllt mit Autos: Rote, grüne, blaue, ein Porsche, ein Postauto, Krankenwagen, Polizei- und Feuerwehrautos. Und die Fahrzeuge werden rege genutzt. Mein Sohn legt mit Holzklötzen Strassen durchs Zimmer oder klebt mit Malerabdeckband welche durch die ganze Wohnung. Er montiert Verkehrsschilder, legt Fussgängerstreifen und stellt Häuser und Bäume an den Strassenrand. Und dann fahren die Autos einen halben Nachmittag lang von A nach B und C und wieder nach B, es gibt Unfälle, Rettungsaktionen, Brände. Alles wie echt. Sogar der Lärm: «äm ääääääm».

Steckt die Autolobby dahinter?

Nur komisch, dass mir lange nicht aufgefallen ist, dass etwas fehlt: Velos! Und nicht nur wir besitzen kein einziges Spielzeugvelo, sondern es gibt sie einfach nicht! Autöli aus Metall findet man beim Grossverteiler und an jedem grösseren Kiosk, nicht aber entsprechende Fahrräder. Ich habe inzwischen in einem Spielzeugladen nachgefragt und wurde zu einem einzigen Modell geführt. Das hatte Räder aus Gummi und sah ganz passabel aus – allerdings wars ein Mountain-Bike. Wenn Velo fahren, dann also bitte schön einsam in den Bergen oder im Bikepark – und nicht als Störfaktor auf der Strasse. Steckt die Autolobby dahinter?

Das wäre einer Lobby-Organisation nicht zu verübeln, das wäre sogar ganz schön schlau. Denn Kinder spielen nicht nur ihren Alltag nach, sondern das, was sie spielen, prägt auch ihren (späteren) Alltag: Wer ausschliesslich mit Fahrzeugen spielt, übt schon mal für sein künftiges Leben als Autofahrer. Mit Blick auf die Klimaerwärmung sollten wir die Kinder allerdings eher aufs Velofahren vorbereiten.

7 Velos im Keller, aber keins im Kinderzimmer

Ich hoffe jedenfalls nicht, dass mein Sohn durch die Spielzeugautos, mit denen er gerne und oft spielt, zum exzessiven Wagenlenker wird. Ich gehe vielmehr davon aus, dass auch das reale Erleben eine Rolle spielt: Wir haben zwar zig Autöli im Kinderzimmer, aber kein Auto in der Garage. Dafür haben wir sieben Velos im Keller – aber keins im Kinderzimmer. Lieber so als andersrum.

Vielleicht hat die Autolobby ihre Finger im Spiel. Vielleicht sind Velos aber auch einfach zu wenig cool zum Spielen? Oder liegt es daran, dass sie auf die Seite kippen, wenn sie keinen Ständer haben? Fehlt das «äm äääääm»? Sind Velos zu langsam? Macht Velofahren einfach keinen Spass? Meinem siebenjährigen Sohn ist zwar noch nie aufgefallen, dass er kein Spielzeug-Velo hat, doch auf die Frage, ob er denn damit spielen würde, wenn er eins hätte, meint er knapp «klar!».

Weitere interessante Postings: