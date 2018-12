Wickeltische für alle!

Als Donte Palmer diesen Herbst den Post mit dem Hashtag #SquatForChange (Squat für Veränderung) absetzte, dachte er dabei nicht etwa an ein Fitnessprogramm, das sein Leben oder seine Figur verbessern sollte. Er postete das Foto, um für Gleichberechtigung zu kämpfen. Das Bild zeigt ihn mit dem Rücken zur Wand, die Beine zu einer Fläche geformt, auf der er seinen Sohn wickelt. Bequem ist das nicht, praktisch definitiv auch nicht – man kann in einem solchen Moment nur hoffen, dass die Windel bloss Pipi auffangen musste. Doch wo kein Wickeltisch vorhanden ist, muss eben improvisiert werden.

Wickeln ist auch Männersache

Wäre es bloss ein unglücklicher Zufall gewesen, dass Palmer an diesem Tag eine Toilette ohne Wickeltisch erwischt hat, hätte er die Welt vermutlich nichts davon wissen lassen. Tatsächlich aber gehört es für Väter zur Regel, vergeblich nach einem Wickeltisch zu suchen, da sich ein solcher immer noch meist nur in der Frauentoilette befindet. «Man könnte meinen, wir Väter würden nicht existieren», schrieb Palmer zu seinem Foto.

Palmer erhielt auf seinen Post unglaublich viele Reaktionen von Vätern, die mit demselben Problem zu kämpfen haben. Das hat Palmer dazu bewogen, nun sogar eine «Squat for Change»-Kampagne ins Leben zu rufen, um «eine gleichberechtigte Welt zu kreieren, in der das Wickeln auch Männersache ist», wie es auf der Website heisst.

In New York ist Palmers Traum bereits wahr geworden. Dort wurde Anfang Jahr ein Gesetz unterzeichnet, das besagt, dass in allen Männer-WCs in öffentlichen Gebäuden Wickeltische vorhanden sein müssen. Die neue Regelung trat zwei Jahre nach Barack Obamas «BABIES Act» in Kraft. Dieses Gesetz legte fest, dass die Toiletten in allen Bundesgebäuden mit Wickeltischen ausgestattet sein müssen – die der Frauen und Männer.

In Deutschland ist Köln die erste Stadt, die New York nacheifert: Die SPD hatte im Februar gefordert, dass alle öffentlich zugänglichen Herrentoiletten in der Innenstadt mit einem Wickeltisch ausgestattet werden. Der Antrag fand eine Mehrheit und wird nun umgesetzt. Auch in Stuttgart laufen ähnliche Abklärungen.

Ein Thema auch in der Schweiz

Wie aber sieht es in der Schweiz aus? Die Papas in meinem Umfeld sagen mehrheitlich, so tragisch sei das Ganze nicht, irgendein Plätzchen zum Wickeln finde man immer. «Gerade Einkaufscenter sind Wickelparadiese» sagt einer lachend. Ausserhalb dieser Einkaufspaläste sind Männertoiletten mit Wickeltisch beziehungsweise Eltern-Wickelräume allerdings auch hierzulande noch keine Selbstverständlichkeit.

Eine positive Ausnahme ist zum Beispiel der Zoo Zürich, der ganz bewusst Wickeltische für beide Geschlechter anbietet. Auch die Migros sagt auf Anfrage, dass man «grundsätzlich bei Neubauten immer darauf achtet, Wickeltische in sogenannten «Elternzimmern» unterzubringen, wo sowohl Mama wie auch Papa Zugang haben». In diesen Zimmern könne auch gestillt werden. An älteren Standorten setzt die Migros auf Klapp-Wickeltische in den Herrentoiletten, was aufgrund beschränkter Platzverhältnisse aber nicht immer möglich sei. «Wir sind uns dieser Thematik bewusst, nehmen sie ernst und achten darauf, dass auch Papis wenn immer möglich Zugang zu Wickeltischen erhalten», so eine Sprecherin.

Trotz solcher freiwilliger Bemühungen denkt Nationalrat Cédric Wermuth zurzeit über einen Wickeltisch-Artikel für die Schweiz nach: Er will sich «noch während dieser Session um das Thema kümmern».

Was denken Sie, braucht es den gesetzlich verankerten «Wickeltisch für alle»? Und sei es nur, um ein Zeichen zu setzen? Oder machen all die Papas bloss viel Lärm um nichts?

