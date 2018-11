Verstehen Kinder Ironie?

Was genau ist eigentlich Ironie? Selbst die Sprachwissenschaft kann keine einheitliche Definition liefern. Grob gesagt ist Ironie die offene Simulation von Unaufrichtigkeit. Ich sage etwas, das nicht genau der Wahrheit entspricht. Gleichzeitig weiss ich, dass Sie wissen, dass ich weiss, dass Sie wissen, dass es nicht die Wahrheit ist. Das klingt komplizierter, als es sich für uns im Alltag anfühlt.

Ironie kann in verschiedenen Formen daherkommen, zum Beispiel als Über- oder Untertreibung, als rhetorische Frage oder – je nach Definition – als Sarkasmus. In jedem Fall weicht das, was ich meine, von dem ab, was ich wörtlich sage.

Genauer betrachtet ist das Verstehen von Ironie doch komplizierter, als es uns im Alltag vorkommt. Schon wir Erwachsenen haben manchmal Schwierigkeiten, Ironie zu erkennen. Ab wann können wir es unseren Kindern zutrauen? Zwei Dinge muss Ihr Kind dafür können:

Abweichungen erkennen: Bezieht sich Ihre ironische Aussage auf die reale Welt, ist eine Abweichung für Ihr Kind relativ leicht zu erkennen. «Na, das ist ja ganz tolles Wetter für den Spielplatz» seufzen Sie vielleicht, und Ihr Kind merkt nach einem geübten Blick aus dem Fenster: Aha, das Wetter ist NICHT toll für den Spielplatz. Schwieriger wird es, wenn sich die Ironie auf Ihre Überzeugung bezieht: In diesem Fall kann Ihr Kind nicht beobachten, sondern muss schlussfolgern. «Ich liebe es, wenn du mit Essen rumwirfst», rufen Sie Ihrem Kind genervt zu. Es muss nun aus Ihrem restlichen Verhalten und seiner eigenen Erfahrung interpretieren, dass Sie rumgeworfenes Essen offensichtlich nicht lieben. Überzeugungen erkennen: Es reicht nicht aus, dass Ihr Kind erkennt, dass Sie nicht die Wahrheit sagen. Es muss auch erkennen, dass Sie nicht lügen. Es muss wissen, dass Sie die Wahrheit kennen und Ihnen bewusst ist, dass es – das Kind – diese Wahrheit auch kennt. Man nennt das Überzeugung zweiten Grades.

Erst Achtjährige erfüllen laut Forschung die Voraussetzungen

In vielen Studien hat man Kinder verschiedenen Alters auf diese beiden Voraussetzungen hin untersucht und kam zum Schluss, dass sie frühestens ab 6 und so richtig erst ab 8 Jahren in der Lage sind, Ironie zu verstehen. Doch die Studien haben Schwächen: Aus ethischen Gründen wurden die Kinder nicht direkt mit ironischen Äusserungen konfrontiert. Man hat ihnen Geschichten vorgelesen oder Situationen vorgespielt, in denen jemand etwas ironisch meinte, und sie anschliessend befragt: «Wie war das gemeint?» Die Kinder mussten also das Verhalten fremder Personen entschlüsseln und erklären. Weiter wurde in den Studien nur eine bestimmte Form von Ironie getestet, und zwar spottende, sarkastische Ironie.

Die Praxis widerspricht

Eine neuere Langzeitstudie liefert andere Ergebnisse. Ein Forschungsteam hat dabei alltägliche Situationen in Familien aufgezeichnet und herausgefunden, dass schon Vierjährige Ironie verstehen und sogar selbst anwenden können. Wie gut, das hängt davon ab, wie häufig ihre Eltern ironisch sind. Bei dieser Studie kam auch heraus, dass Eltern nur selten spottend ironisch mit ihren Kindern reden, sondern eher andere Formen der Ironie anwenden. Das dürfte mit ein Grund sein, weshalb die früheren Studien bei kleinen Kindern kein Ironieverstehen fanden.

«Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst nicht die Treppe runter rennen», «Mach nur so weiter!», «Na toll, schon wieder eine Hose kaputt» oder «Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du endlich Zähne putzen sollst?» Diese Ironie kann Ihr vierjähriges Kind verstehen.

Das Beispiel der Ironie zeigt, dass selbst kleine Kinder sprachlich anspruchsvolle Situationen bewältigen können – wenn wir sie im Alltag damit konfrontieren. Es ist also sinnvoll, Kinder sprachlich zu fordern.

Mein Mann und ich pflegen zu Hause eine sehr ironische Sprache. Der Brecht hat Ironie vor seinem dritten Geburtstag verstanden und konnte sie kurz darauf auch anwenden. Und das ist der absolute Beweis, keine weiteren Studien notwendig.

