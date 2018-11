Die 10 wichtigsten Ratschläge für werdende Mütter

Wer kennt das nicht: Kaum verkündet Frau die frohe Botschaft der Schwangerschaft, wird sie mit guten Ratschlägen überhäuft. Egal, ob sie knapp die Pubertät hinter sich gelassen hat oder kurz vor der Menopause steht, welchen Schulabschluss sie in der Tasche hat und ob die Ratgebenden eines oder zehn Kinder haben, ob sie kinderlos oder kinderfrei sind: Alle wissen, wie Kinder erziehen geht und was man unbedingt tun und was auf jeden Fall lassen sollte.

Zehn dieser absolut überlebenswichtigen Ratschläge möchte ich hier gerne weitergeben.

Das Baby nie schreien lassen: Wenn Babys schreien, dann immer wegen eines bestimmten Bedürfnisses, dem jederzeit, überall und sofort nachzukommen ist. Ihre eigenen Bedürfnisse vergessen Sie besser (falls Sie sich überhaupt noch daran erinnern können, dass Sie auch einmal welche hatten). Das Baby schreien lassen: Babys wissen bereits in den ersten Tagen haargenau, wie sie uns manipulieren können. Wenn wir ihnen ihren Willen lassen, entwickeln sie sich zu Tyrannen, Diktatoren und Despoten. Das Baby herumtragen: Babys müssen immer getragen werden, auch nachts, wenn es sein muss. Das fördert die Intelligenz, das Selbstvertrauen, die Kreativität und den Haarwuchs. Das Baby nie herumtragen: Das Kind gewöhnt sich sonst daran und will dann bis zum Schulaustritt herumgetragen werden. Zudem schädigt Herumtragen den Rücken (unseren und falls ein Tragesystem verwendet wird, in dem das Kind nach vorne blickt, auch den des Kindes). Und überhaupt soll das Kind so viel wie möglich im Kinderwagen liegen, weil dieser teuer war und nicht verstauben, sondern amortisiert werden soll. Stillen: Immer, überall und mindestens bis in den Kindergarten. Das baut das Immunsystem auf und fördert die Intelligenz, das Selbstvertrauen und den Haarwuchs. Sicherlich nicht stillen: Stillen schmerzt fürchterlich, führt zur Erschöpfung, Abhängigkeit und Schlaflosigkeit (bei Kind und Mutter) und zu einem Hängebusen. Wer will das schon. Das Baby ins Laufgitter stecken: Ein Laufgitter ist extrem praktisch, wenn man gerne mal wieder staubsaugen oder duschen möchte. Oder schlafen oder fernsehen. Egal. Das Kind ist gut aufgehoben und kann sich nicht verletzen. Alles andere wäre zu gefährlich. Das Baby nie ins Laufgitter stecken: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fühlt es sich dabei sonst entweder wie ein Tier im Zoo oder wie ein Gefangener. Beides könnte sich negativ auf seine Entwicklung auswirken und eventuell sogar zu einem lebenslangen Schaden führen, für den Sie später zur Rechenschaft gezogen werden können. Das Baby im Familienbett schlafen lassen: Alleine schlafen führt im späteren Leben zu Phobien, Depressionen und eventuell sogar zum Haarausfall. Das Baby von Anfang an in seinem eigenen Zimmer und Bett schlafen lassen: Alles andere führt zur totalen Abhängigkeit, in jedem Bereich. Und falls Sie trotz stundenlangem Schreikrampf des Kindes nicht hart bleiben, sind Sie selber daran schuld, wenn das Kind bis zum Auszug aus dem Elternhaus bei Ihnen im Bett bleibt.

Wenn Sie diese Ratschläge befolgen, machen Sie garantiert nichts falsch.

Moment. Also gut, ich gebe es zu. Alles oben Geschriebene ist weder wahr, noch ist es mein Ernst. Es ist ironisch gemeint. Es gibt nämlich nur einen Ratschlag, den ich werdenden Müttern und Vätern mit auf den Weg gebe, egal in welchem Alter sie sind, welche Bildung sie haben, ob sie Kinder haben oder nicht und ob ich sie kenne oder nicht:

Machen Sie es einfach so, wie es für Sie stimmt und wie es für Sie am einfachsten geht.

