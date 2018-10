Wieso heissen Kitas immer so infantil?

Komiker Dominic Deville sagte kürzlich in einem Interview zu seiner Vergangenheit als Kindergärtner: «Meine Themen gingen in eine andere Richtung als das übliche Bäume-Blumen-Schnecken.»

«Endlich sagt das mal einer», dachte ich. Bäume, Blumen und Schnecken waren mir schon lange suspekt. Die Welt, die Erwachsene für Kinder erschaffen, blüht im engen Korsett einer seltsam gespenstischen Naturromantik. Kinderlieder strotzen von Chäferli und Spinneli. Das Vögeli abschiessen tun aber die Kitas mit ihren ganz besonders infantilen Namen: Von der Kita Sunneblueme mit den Gruppen Igeli, Müüsli und Pilzli bis zur Kita Pandabär.

Langweilig fantasievolle Kitanamen

Es scheint einen Wald zu geben, auf den stets die Sonne scheint. Hasenbabys hüpfen zwischen den Farnblättern umher, während auf der nahen Lichtung die Schmetterlinge vom Löwenzahn zum Margritli und wieder zurückflattern. Es ist der gute Wald. Ihm entspringen Kinderlieder, Värsli, Spielgruppen – und Kitanamen.

Daneben gibt es einen dunklen zweiten Wald. Er wächst auf einer alten Sondermülldeponie und in ihm leben all die Tiere, die für Kitas tabu sind. Und ich fragte mich: Wer hat entschieden, dass man sich nur im süssen Wald bedient?

Warum heissen Kitas «Hummelinäscht», aber nie «Iltiskot»? Warum gibt es neben der «Kita Zottelbär» nicht eine «Kita Zecke» oder eine «Kita zum tollwütigen Eber»?

Und dabei sind wir ja noch nicht einmal beim Höhepunkt dieses vermeintlichen Kleinkinderhumors angelangt. Noch schlimmer ist alles, was nicht dem Wald entspringt: Die Kita Firlefanz oder die Spielgruppe PiPaPo zum Beispiel. Da haben selbst Coiffeur-Wortspiele weniger Fremdschämpotenzial. Kurzer Test: «Gute Kinderstube», «Kindermastbetrieb» oder «Brutstätte». Auch schlecht, aber immer noch besser – der Guggenmusig-Stil, kombiniert mit einer lüpfigen Alliteration: «Windelfüller Wipkingen» oder «Breimarder Brigerbad». Und wenn es ums Verrecken härzig klingen muss, dann wenigstens «Kita Röselichölihäcksler Röthenbach».

Niedliche Sprache unterfordert Kinder

Bestimmt gibt es Kinder, die sich über solche Babyfolklore herzhaft freuen. Über Schnäggehüsli und Bilderbücher, in denen sich «immerzu» auf «im Nu» reimt. Und über die tägliche Fahrt im Veloanhänger zur Kita Holterdipolter. Persönlich kenne ich kein solches Kind, und auch unser Brecht ergötzte sich nie sichtbar an diesen Judihui-Niedlichkeiten. Im Gegenteil: Ihn interessierte immer – oh wie menschlich – das von der Norm Abweichende.

Ich wünsche mir für unsere Kinder einen vielfältigeren Humor als Bäume-Blumen-Schnecken bis zur Pubertät. Meine These lautet: Sprache darf nicht zu kindgerecht sein. Sie soll ruhig etwas überfordern, denn Sprache ist keine Bambusflöte, die Maximilian-Jason frustriert in eine Ecke wirft, wenn er sie nicht begreift. Kleine Kinder bringen einen grossen Ehrgeiz mit und sind fähig, weit mehr sprachliche Vielfalt zu erlernen, als wir ihnen zutrauen. Es lohnt sich, auch Zweijährige zu fordern: Mit komplizierteren Verben als «sein» und «machen». Mit abstrakteren Begriffen als «Eichhörnli» und «Rägeboge». Aber auch mit Ironie, Absurditäten und einer gesunden Portion krudem Humor. Das funktioniert – wir haben es am Brecht getestet.

Aber natürlich kann ich mich irren. Vielleicht tingelt der Brecht dereinst als unglücklicher Komiker durch die Kleinkunstszene und bestraft mich für die fehlende Tierli-Romantik seiner Kindheit, indem er mir ein schönes Zimmer bucht: in der Gruppe «Uhu» der Seniorenresidenz Waldesrand.

