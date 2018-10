Jemand bleibt immer auf der Strecke

Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen beginnt damit, dass ich vor meinem Vater auf seinem Velo sitze und überlege, was wohl passiert, wenn ich meinen Fuss in die Speichen halte. Wir radeln irgendwo im Berliner Umland durch den Wald, die Sonne leuchtet durch die Blätter, ich bin vier Jahre und mir ist ein bisschen langweilig. Ausser gucken gibt es nicht viel zu tun.

Mein Vater kutschiert mich auf einem DDR-Mifa-Rad (ein Stückchen Blech, ein Stückchen Draht und fertig ist das Mifa-Rad) durch die Gegend – und zwar so, wie es sich gehört: Auf einem Sattel, der am Oberrohr eines Herrenrads in Fahrtrichtung befestigt wird. Ohne Gurte, ohne Haltegriffe ohne Helm. Nur mit zwei Fussrasten, die links und rechts an der Vorderradgabel befestigt werden.

Ich sitze also auf diesem Sitz, die Füsse auf den Rasten und die Speichen sausen an meinen Schuhen vorbei. Es gibt keinen Speichenschutz. Meine Mutter hat an ihrem Hinterrad bunte Gummibänder als Rockschutz gespannt, aber bei meinem Vater kann ich einfach mal schauen, was passiert. Ich schiebe meinen linken Fuss in die Speichen, das Fahrrad kommt abrupt zum Stehen, ich fliege, weit, weit über die Lenkstange und lande verblüfft auf dem Hinterteil.

Gross wehgetan hab ich mir nicht. Ich bin klein und weich und fast wie eine Katze. Mein Vater allerdings hat sich den Lenker beim Stürzen voll in die Eier gerammt. Wütend kommt er auf die Beine, brüllt so laut «Scheisse», dass das Laub an den Bäumen zittert, wirft das Mifa-Rad in den Wald und stapft davon. Meine Mutter und meine Geschwister halten an, schauen nach, ob mir was passiert ist. Eine Weile stehen wir ratlos im Wald herum, dann trotten wir zur nahegelegenen S-Bahn zurück und fahren wieder nach Hause.

An dieser Stelle hätte ich noch die Gelegenheit, das hier zu einem Text über die Vorzüge heutiger Fahrradsitze zu schreiben. Oder zu einem, der die bizarren Gefahren des wilden Ostens heraufbeschwört. Stattdessen soll es hier um Familie gehen. Und um eine zentrale Frage, die ich mir schon als Kind gestellt habe und die auch nach dem Perspektivwechsel zum vierfachen Vater nichts an Bedeutung verloren hat: Warum müssen eigentlich immer alle alles gemeinsam machen?

Niemand hat in diesem Szenario bekommen, was er wollte

Zum besseren Verständnis: Meine Mutter und mein Vater liebten Velotouren. Als meine Geschwister und ich noch jung waren, hatten sie genau zwei Möglichkeiten. Entweder Velotouren mit uns oder keine Velotouren. Sie hätten natürlich auch einfach alleine fahren können, aber Velofahren war so ein Pärchending von ihnen. Wir Kinder waren allesamt zu jung, um einfach daheim zu bleiben. Von daher haben sie mein vollstes Verständnis für diese Ausflüge. Später waren wir aber nicht mehr zu jung. Und trotzdem gab es immer wieder familiäre Aktivitäten, zu denen wir wie nach einem Naturgesetz verdonnert wurden: Ausflüge, Spaziergänge, Mahlzeiten, Wochenendeinkäufe und so weiter. Ich sage verdonnert, weil wir keinen Bock hatten. Weil och nö, Eltern uncool, lieber mal chillen, ausschlafen. Hat alles nicht gezählt. Was zählte, war Familienprogramm. Und das hiess, dass wir uns über mehrere Stunden bei irgendwelchen Aktivitäten gegenseitig angekotzt haben.

Bis heute verstehe ich den Sinn dahinter nicht. Niemand hat in diesem Szenario bekommen, was er wollte: Meine Geschwister und ich nicht, unsere Eltern aber mit Sicherheit auch nicht. Wieso machen Eltern so was? Ist man plötzlich keine Familie mehr, wenn nicht alle das Gleiche tun? Wieso muss immer ein kleinster gemeinsamer Nenner gefunden werden, auch wenn sich dabei alle gehörig auf den Keks gehen?

Die meiste Zeit kann ich mir einbilden, dass ich meine grossen Kinder ihr Ding machen lasse. Allerdings ist dieses Selbstverständnis sehr rissig. Denn es gibt immer wieder Situationen, in denen wir unsere Kinder dann doch gegen ihren anfänglichen Willen zu einer Familienaktion motivieren/nötigen, aus der dann auf einmal unverhofft für alle Beteiligten eine ganz wunderbare Sache wird. Wo es sich also lohnt, einen Ausflug zu verordnen. Wie genau ich durch diese Untiefen navigieren soll, weiss ich auch noch nicht. Aber eines steht fest: Ich werde meine Grossen nicht sonntags um 9 Uhr mit einem «Mahlzeit» wecken und sie anschliessend emotional an den Frühstückstisch erpressen. Dafür liegt mir das gekrähte

«Papaaaa» ihrer jüngeren Geschwister um 6 Uhr noch viel zu schwer in den Knochen. Gerade unfreiwilliges Frühaufstehen ist nun wirklich nichts, was man unbeteiligten Familienmitgliedern aufzwingen muss.

Lesen Sie auch das Posting: «Das jüngste Kind überstrahlt alles»