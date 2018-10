«Nein ist nein» – ist kompliziert

Montag, 19:30 – «Du darfst das nicht!», sagt der Brecht mit kräftiger Stimme. Für einen Moment freue ich mich. Mein Kind zieht eine Grenze. Es lässt sich nicht anfassen oder zu etwas zwingen, was es nicht will. So hatten wir es gelernt. Die körperliche Selbstbestimmung soll es vor allerlei Gefahren schützen. Grenzüberschreitungen durch Dritte – von Grosstante Edeltrauds feuchten Küssen über Schläge von Lea-Marihuana auf dem Pausenplatz bis hin zu Übergriffen in späteren Beziehungen.

Und doch ist meine Freude getrübt. Ich versuche, das Problem in Worte zu fassen: «Aber weisch, Zähnputze isch drum wichtig», stammle ich und strecke die bepastete Bürste vor Brechts Gesicht. Doch er bleibt hart: «Nein heisst nein!»

Auch Mama und Papa dürfen nicht alles

Also führen wir wieder eines dieser Gespräche. Ich erkläre, weshalb manche Tätigkeiten wichtig sind: Zähneputzen, ins Bett gehen, baden, Gemüse essen, Hände waschen, Medikamente schlucken, noch mehr Gemüse essen, Pipi machen vor Ausflügen. Dass wir Eltern durchsetzen können, dass der Brecht diese Dinge tut. Obwohl das eigentlich gegen die körperliche Selbstbestimmung verstösst. Dass aber auch wir nicht alles dürfen. Zum Beispiel mit dem Brecht gegen seinen Willen schmusen. Dass Dritte nur selten über den Brecht bestimmen dürfen, aber die Lehrerin schon. Je nachdem.

Der Brecht unterbricht mich diesmal nicht mit dem üblichen «Papa, hör auf zu reden!» So kann ich – längst auf dem Boden des Badezimmers sitzend – zusammenfassen: «Es ist kompliziert.» – «Ach», quittiert der Brecht und putzt seine Zähne.

Ganz vorbildlich

Dienstag, 16:44 – Der Brecht reisst Witze – ich lache herzlich. Am liebsten würde ich ihm vor Glück ein paar Küsschen auf die Stirn drücken. Doch er ist kein verschmustes Kind, und so frage ich zur Sicherheit nach: «Darf ich dir ein Küsschen geben?» – «Okay, aber nur aufs T-Shirt.»

Man nimmt, was man kriegt. Aber ich bin stolz auf mich, denn ganz so vorbildlich frage ich nicht immer um Erlaubnis.

Mittwoch, 19:51 – Im Badezimmer kommt Stimmung auf. Erneut zeigt sich der Brecht beim Zähneputzen renitent und läuft mir einfach davon. Früher bin ich dem neugierigen Jungbrecht oft hinterhergerannt, habe ihn hochgehoben und an einer sicheren Stelle wieder abgesetzt. Meist gut gelaunt. Heute hätte ich Lust, ihm wütend zu folgen, ihn zu packen und ihn schimpfend zurück ins Badezimmer zu stellen. Doch ich mache es nicht. Es wäre ein Übergriff. Ich will nicht, dass sich der Brecht wehrlos einem anderen Menschen ausgeliefert fühlt. Also diskutiere ich wieder, stosse ein paar pädagogisch zweifelhafte Drohungen aus – irgendwas mit Süssigkeiten und Youtube – bis er endlich sein Gebiss poliert.

Hauen, wehren, rächen

Donnerstag, 07:20 – «Papa, darf man andere nie hauen?» – «Eigentlich nicht. Wenn dich jemand haut, darfst du dich aber wehren.» – «Dann darf ich zurückhauen?» – «Zurückhauen oder wegschubsen zum Beispiel. Das, was dir hilft, um dich zu verteidigen.» – «Dann haue ich heute Maximilian-Jason.» – «Moooment. Du darfst dich immer nur sofort wehren. Nicht erst später. Das nennt man sonst Rache, und Rache stinkt.»

Kä Luscht

Freitag, 18:12 – Der Brecht ärgert mich. In seinen aufgedrehten fünf Minuten vergisst er sich oft und testet Grenzen. Ich bitte ihn mehrmals, aufzuhören. Trotzdem boxt er mich, so fest er kann. Es tut weh. Ich stosse ihn unsanft von mir weg und laufe davon. Auf Erklärungen, wer wann was darf, habe ich heute keine Lust.

