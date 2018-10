Kopfschütteln für das Mädchen, Beifall für den Jungen

Als ich vor ziemlich genau vierzehn Jahren in einer gynäkologischen Praxis erfuhr, dass mein erstes Kind ein Mädchen wird, bin ich anschliessend vor Freude über die verregneten Pflaster von Berlin getanzt. Ich hatte mir ein Mädchen gewünscht. Ich wollte entweder zwei oder vier Kinder, und das Ganze sollte möglichst mit einem Mädchen beginnen.

Ein Junge wäre allerdings auch okay gewesen. Bis Mitte 20 war ich in einer Welt aufgewachsen, in der sich Jungen und Männer häufig deutlich mehr herausnehmen können als Mädchen und Frauen, und ich hatte die Idee, dass sich das über den Altersunterschied etwas ausgleichen würde. Ich sollte recht behalten.

Hotpants-Verbot hier, Beifall für Rumgepose da

Und ich sollte mich sehr irren. Denn einerseits ist es in geradezu erschreckender Weise bis in die Details so, wie ich es mir ausgemalt habe: Meine älteste Tochter kassiert von der Gesellschaft für ihr blosses Vorhandensein ein missbilligendes Kopfschütteln nach dem anderen, während ihr jüngerer Bruder für seine gelegentliche Grossmäuligkeit sogar gefeiert wird. Hotpants-Verbot hier, Beifall für Rumgepose da. Dass meine Grosse die Ältere ist, fängt diese Diskrepanz tatsächlich etwas auf.

Andererseits ist mein Sohn der gutmütigste, mitfühlendste Mensch, den ich kenne. Er hat eine notorische Schwäche für Aussenseiter und erträgt es nicht, wenn andere leiden. Zugleich muss er damit klarkommen, dass diese Eigenschaften als unmännlich und schwach gebrandmarkt werden, und dass es ihm schwer bis unmöglich gemacht wird, Männlichkeitskonzepte zu leben, die keinen Stereotypen entsprechen. Meine Tochter hingegen ist eine liebevolle, unerschrockene Kämpferin, die sich nicht unterkriegen lässt und immer wieder aufsteht. Beide teilen den gleichen Sinn für Gerechtigkeit.

Geschlecht spielt also genau die Rolle, die ich mir gedacht hatte, und zugleich eine ganz andere. Deswegen bin ich überglücklich, dass ich zwei Jungen eingerahmt von zwei Mädchen habe, und deshalb ist es mir inzwischen zugleich egal. Ein Zustand also, bei dem die eigenen Geschlechtervorlieben in Bezug auf seine Kinder sehr weit in den Hintergrund rücken. Alles lief nach Plan und ist eine Riesenüberraschung.

Streit und Stereotypen

Überrascht bin ich daher auch, wie sehr man sich über das Thema Geschlechtervorliebe streiten kann. Denn es ist ja nun wirklich nichts Neues. Das Internet ist voll von «Anleitungen» darüber, wie man Jungen oder eben Mädchen bekommt. Allenthalben gibt es Texte von Vätern oder vor allem Mütter, die sich nach zwei Buben endlich noch ein Mädchen wünschen – oder umgekehrt. Derlei Präferenzen werden ständig kundgetan. Und doch hat die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal mit ihrem Text über ihre anfängliche kurze Enttäuschung, einen Jungen zu bekommen, und die tiefe Liebe, die sie für ihn auch und gerade weil er ein Junge ist empfindet, anscheinend in ein Wespennest gestochen.

Schliesslich ist sie auch noch Feministin – und da sieht man es ja mal wieder: alles Männerhasserinnen, die das männliche Geschlecht von Grund auf ablehnen und verteufeln. Das steht zwar nicht in dem Text, lässt sich aber super einfach so raushauen. Die eigenen (Vor)urteile bestätigen, indem anderen untergejubelt wird, was man zuvor schon vermutet hat. Wird immer wieder gern genommen. Vor einigen Jahren hat sich beispielsweise irgendein Typ im Internet als radikale Feministin ausgegeben, die ihr Baby abtreiben lässt, weil sie es nicht aushält, dass es ein Junge ist.

Duckmäuser oder Arschloch

Die Reaktionen waren erwartbar und erfolgten umgehend: Was für ein Monster! Das ist ja mal wieder typisch. Typisch, könnte man an dieser Stelle einfügen, ist in Wahrheit die selektive Abtreibung von weiblichen Föten, weil die männlichen als höherwertig gelten.

Es geht um die Erkenntnis, dass mein Tanz in den Strassen Berlins nicht wirklich dem Geschlecht meines Kindes galt, sondern meinem Kind. Und es geht um die Sorge, dass die Gesellschaft das eine oder andere Geschlecht leichter dazu anhalten kann, sich schwach zu geben, ständig auftrumpfen zu müssen, ein Duckmäuser oder ein Arschloch zu sein.

Meine realen Söhne wollte ich nie weniger als meine realen Töchter. Aber bei den Ideen von meinen Kindern hatte ich Präferenzen. Je nachdem, wie sehr ich davon ausgegangen bin, dass man mit aller Macht versuchen wird, mir auf die eine oder andere Weise meine wunderschönen Ideen gründlich zu vermiesen.

Lesen Sie weiter zum Thema Kinder und Geschlechterrollen:

Lasst Kinder verschiedene Geschlechterrollen ausleben!

Ist geschlechtsneutrale Erziehung extrem?