Was tun, wenn Husten Kindern den Schlaf raubt?

30 Minuten vor dem Zubettgehen etwas Vicks Vapo Rub auf Brust und Nacken massieren – in einer Studie half diese Methode nicht nur den Sprösslingen. Sie husteten nachts weniger oft und weniger schwer – und schliefen dementsprechend besser. Davon profitierten auch ihre Eltern, deren Nacht ungestörter verlief, als wenn die Kinder mit Vaseline oder mit gar nichts eingerieben wurden.

Vielleicht ist das alles nur ein Placebo-Effekt. Das Einreibemittel riecht stark nach Kampfer, Eukalyptus und Menthol. Deshalb war fast allen Eltern klar, ob sie Vicks oder Vaseline aufgestrichen hatten, und womöglich beeinflussten ihre Erwartungen das Resultat. Das liess sich bei diesem Experiment nicht vermeiden. Ausserdem spürte fast die Hälfte der Kinder ein leichtes Brennen auf der Haut – eine Nebenwirkung des Mittels.

Doch egal, ob Placebo oder echte Wirkung: Wenn eine Familie dank fünf Milliliter Vicks Vapo Rub (für die Zwei- bis Fünfjährigen) oder zehn Millilitern (für die Kinder ab sechs) besser schläft, ist für die Betroffenen zweitrangig, worauf das nun genau zurückzuführen ist. Auf einer Bewertungsskala von 1 bis 7 schlummerte das Kind laut Angaben der Eltern 2,5 Punkte besser, die Eltern selbst um gut 2 Punkte. Die Anzahl der Hustenanfälle beim Kind sank um rund 2,5 Punkte, ihre Heftigkeit nahm um gut 2 Punkte ab.

Trotzdem sollten Eltern das Mittel nicht bedenkenlos anwenden. Kinder unter zwei Jahren, solche mit Asthma, Lungenerkrankungen, Allergien oder Epilepsie behandelt man besser nicht damit, weil es zu ernsten Nebenwirkungen kommen kann. Aus demselben Grund sollten sich auch stillende Mütter kein Vicks auf die Brust streichen. (Quelle: «Pediatrics»)

Was sonst noch helfen kann, um bei einer Erkältung zu mehr Schlaf zu kommen:

Honig: Zehn Gramm Honig vor dem Zubettgehen lindern den Husten bei Kindern etwa genauso gut wie gängige Hustensirups mit dem Wirkstoff Dextrometorphan. Zu diesem Schluss kamen Wissenschaftler der Cochrane-Vereinigung, die sechs (kleine) Studien zum Honig analysierten. Kinder unter einem Jahr dürfen allerdings keinen Honig bekommen – er kann bei ihnen zu einer lebensgefährlichen Vergiftung (Botulismus) führen.

Heilpflanzen: Hustenlindernd wirken zum Beispiel die südafrikanische Kapland-Pelargonie (Pelargonium sidoides), Kalmegh (Andrographis paniculata) sowie Efeu-/Primel-/Thymianpräparate. Was Echinacea betrifft, sind die Studienergebnisse uneinheitlich. Mal linderte ein Echinacea-Präparat die Erkältung, mal verkürzte es sie um nur sechs Stunden, mal half die Pflanze gar nicht. Das liegt möglicherweise daran, dass in den Studien verschiedene Präparate aus unterschiedlichen Echinacea-Arten getestet wurden. Eine Reihe von Heilkräutern wie Kamille, Fenchel- und Anisfrüchte oder Malvenblüten wirken schleimlösend, auswurffördernd, entzündungshemmend oder antimikrobiell. Als Tee getrunken, als Wickel aufgelegt oder zum Inhalieren, verschaffen sie oft ein Gefühl der Linderung. Wer zu Allergien oder Asthma neigt, sollte allgemein vorsichtig sein mit Heilkräutern. Einzelne Pflanzen haben Nebenwirkungen, die man kennen sollte. Der Inhaltsstoff Menthol aus der Pfefferminze beispielsweise kann bei Säuglingen und Kleinkindern Atemnot auslösen, wenn er in die Nähe von Mund oder Nase gerät.

Zink: Lutschtabletten mit Zink können die Erkältungsdauer um etwa 1,5 Tage verkürzen. Vorsicht mit zinkhaltigen Nasensprays: Patienten haben damit schon ihren Geruchssinn verloren.

Medikamente: Solange das Fieber 38,5 Grad Celsius nicht übersteigt, braucht man nichts dagegen zu unternehmen. Rezeptfrei erhältliche Medikamente können stärkeres Fieber senken, aber auch Wadenwickel (nur bei warmen Füssen anwenden) oder Essigsöckchen. Bei verstopfter Nase kann Nasenspray helfen, es darf aber höchstens eine Woche angewendet werden.

Ruhe: Bei Fieber gilt Bettruhe. Solange noch Beschwerden bestehen, wenn möglich Hausruhe. Und nach überstandener Erkältung nicht gleich einen Marathon laufen. Körperliche Aktivität schadet nicht, aber man sollte nach der Erkältung nicht zu viel Leistung von sich erwarten.

