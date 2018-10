Sex – und kaum Ahnung vom Verhüten

«Wie verhütet Ihr?» Ich versuche, meine Frage beiläufig klingen zu lassen. In Wahrheit bin ich besorgt. Vor mir sitzt eine Zwölfjährige, die mir eben anvertraut hat, dass sie regelmässig mit ihrem Freund schläft. «Aber Sie dürfen nichts verraten, auch nicht meinen Eltern!»

Eigentlich kam sie wegen etwas ganz anderem in die Sprechstunde, und eigentlich geht mich ihr Sexualleben nichts an. Ich mache hier nur die Praxisvertretung für einen Kollegen, der in den Ferien ist. Bevor das Mädchen ins Sprechzimmer kam, habe ich mir einen kurzen Überblick über ihre Krankengeschichte verschafft. «Hat einen Freund», lautete der letzte Eintrag.

Während eines Praktikums in den USA habe ich als Studentin erlebt, was es heisst, wenn Teenager schwanger werden – auch für ihre Kinder. Jede Woche kam dort mindestens ein Mädchen unter 16 Jahren zur Entbindung. Die Jüngste war elf.

Wenn die Alarmglocken losgehen

Das Mädchen vor mir hätte ich um mehrere Jahre älter geschätzt. Knallrot geschminkte Lippen, attraktiv angezogen. «Wir verhüten mit Kondom», antwortet sie. – «Ist schon mal eins gerissen?», hake ich nach. – «Ja, schon öfter.»

Jetzt gehen bei mir die Alarmglocken los. Ihre Eltern wissen von nichts, ich darf nichts sagen, weil ich der Schweigepflicht unterstehe. Ihre Erkältung, die sie eigentlich in die Praxis geführt hat, wird zur Nebensache.

Ob sie den «Pearl-Index» kenne? Das Mädchen schaut mich fragend an. Als ich ihr die Zahlen am Bildschirm zeige, erschrickt sie: Von 100 Paaren, die ein Jahr lang mit Kondom verhüten, werden unter realen Bedingungen etwa 15 Frauen schwanger. Ich versuche ihr klarzumachen, was da auf sie zukommen würde. Dass sie sich für oder gegen eine Abtreibung entscheiden müsste.

«Mega-peinlich»

Ihre Mens sei nicht gekommen, sagt sie mir nun. Ob die denn sonst regelmässig sei, will ich wissen. «Nein.»

Ich kann Wunden nähen, bei verschiedensten Erkrankungen helfen und beraten. Aber hier bin ich überfordert. Ich weiss nicht, wie man eine Zwölfjährige am besten zur Verhütung berät. Und noch weniger, was im Fall einer Schwangerschaft alles zu tun wäre. Dieses Kind muss zur Fachfrau. Rasch.

«Warst du schon mal bei einer Frauenärztin?» – «Nein, das wäre mega-peinlich», sagt sie und kichert ein bisschen. Sie hätte aber schon mal nach den örtlichen Frauenärzten gegoogelt.

Reif genug?

«Das ist nicht mega-peinlich. Das gehört dazu, wenn man Sex hat», höre ich mich sagen und kritisiere mich innerlich für dieses oberlehrerhafte Statement. Wir ergründen zusammen, was genau für sie so «peinlich» ist: Die Untersuchung. Ich insistiere und erkläre, warum: Sie soll rasch zu einer dieser Ärztinnen gehen. In manchen Zentren gebe es auch extra Jugendsprechstunden, das wäre eine andere Option. Sie könne ihren Freund oder jemand anderen mitnehmen. Und wenn sie die Untersuchung nicht wolle, dürfe sie «Nein» sagen. Aber eine fachkundige Beratung, das sei mega-wichtig.

Ich erkläre ihr noch, welche Behandlung bei ihrer Erkältung hilft. Dann zieht sie mit den Adressen ab, an die sie sich wenden kann. Ich halte das Mädchen für reif genug, um die Folgen abschätzen zu können, wenn sie nicht dorthin geht. Dem Kollegen, der in den Ferien weilt, hinterlasse ich eine Notiz.



Hilfreiche Websites sind zum Beispiel www.lilli.ch oder www.tschau.ch

