Ansichten einer Zirkus-Mama

Ihr Zuhause ist dort, wo das Zelt steht. Einen Monat lang lebt Denise dann mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter sowie einem befreundeten Artistenpaar in einer Wohnung der neuen Stadt, bevor es weitergeht zum nächsten Ort. Ihre Kleider und Schminke, Kissen und Vorhänge, Bilder und Decken und alles andere, was sie besitzt, hat in vier Koffern Platz. Mehr dürfte Denise auch gar nicht haben. Vier Koffer sind die Obergrenze, mehr nimmt ihr Arbeitgeber, der Cirque du Soleil, nicht mit. Zu ihren wertvollsten Dingen gehörten die Dekosachen, sagt Denise Garcia Sorta. «Sie verbreiten Gemütlichkeit in diesen Wohnungen.»

Zurzeit steht das Zelt in Zürich. Denise treffe ich auf der Hardturmbrache im Artistenzelt des Cirque du Soleil. Ich will mich mit ihr über ihr Familienleben und ihren Job unterhalten – aber auch über Erziehung und Werte. Wie leben Denise und Massimiliano mit ihrer zwölfjährigen Tochter ohne ein festes Zuhause? Beide sind Artisten – Rollschuhartisten – und mit ihrer gemeinsamen Nummer im Zirkus und in der Welt unterwegs. Helikoptern, oder vielmehr rollschuhen sie, weil immer so eng aufeinander, nonstop um ihre Tochter herum? Wie wichtig ist ihnen eine Ausbildung – und wie viel Druck üben sie als Eltern aus?

Artisten sind gute Vorbilder

Denise sagt, die Frage, wie viel Druck man als Eltern ausüben solle, sei heikel. Ein Kind brauche seinen eigenen Freiraum, damit es ausprobieren und seine Persönlichkeit finden könne. «Doch wenn du als Eltern nicht auch Druck ausübst, weiss das Kind nicht, wohin es gehen soll.» Die 44-Jährige ist froh, wächst ihre Tochter im Zirkusumfeld auf, in einem Multikulti-Umfeld mit vielen Sprachen und Kulturen, umgeben von Athleten und Artisten, die mehrere Stunden täglich trainieren. Sie seien gute Vorbilder. Die Tochter sieht, dass wenn man eine Tätigkeit mag und darin besser werden will, man seine ganze Kraft dafür einsetzen muss. «Glaube an dich und arbeite dafür, und du beginnst zu scheinen», sagt sie ihrer Tochter regelmässig.

Dasselbe hatte Denise von ihrem Grossvater gehört, als sie selbst zwölf Jahre alt war. Sie rebellierte damals und war unsicher, ob sie auch Artistin werden sollte, so wie die zwei Generationen vor ihr. Dann entdeckte sie den Hula Hoop für sich und arbeitete mit Enthusiasmus an einer eigenen Nummer. Sie fand ihren Stil: Leder, rockig, schwarz – und begann ihre Tätigkeit zu lieben. Denise trat in unzähligen Zirkussen damit auf, auch im Circus Knie. Mit Massimiliano erarbeitete sie später die waghalsige Rollschuhnummer, die sie für die «Totem»-Show des Cirque du Soleil weiterentwickelte.

«Es gibt keine Limite»

Und die Tochter? Diese zeigt sich seit der Totem-Tour des Cirque du Soleil von der Schlangenfrau, der Kontorsionskünstlerin, beeindruckt – und übt die Verrenkungskunst seither zwei bis drei Stunden täglich. Sie habe keinen einfachen Weg gewählt, sagt Denise, diese Arbeit sei hart und auf Dauer ungesund für den Körper. «Doch wenn ich sehe, wie leidenschaftlich gerne sie diese Sportart ausübt, dann kann ich nichts dagegen haben.» Um auch in der Schule voranzukommen, lebt die Tochter seit dem Sommer zum ersten Mal nicht mit ihren Eltern auf Tour, sondern bei den Grosseltern in Benidorm, Spanien, wo diese ein sesshaftes Rentnerleben führen. Denise vermisst ihre Tochter schrecklich. Doch ein Schulabschluss muss sein, auch wenn die Tochter dereinst wohl Zirkusartistin wird.

Aber was, wenn man kein Talent für den Artistenberuf hat, das dafür notwendige Level zu hoch – oder der Druck zu gross wird? «Es gibt keine Limite», sagt Denise sofort. Deshalb sei alles möglich. Aber natürlich werde einem nichts geschenkt, sie arbeiteten täglich mehrere Stunden hart an sich. «Nothing come easy, you know.»

Die Totem-Show des Cirque du Soleil gastiert bis zum 14. Oktober auf dem Hardturm-Areal in Zürich.

