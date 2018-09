Danke, liebe Krankenschwester!

Am Wochenende ist unser Sohn beim Fussballspielen unglücklich auf den Arm gefallen und hatte so starke Schmerzen, dass ich mit ihm sofort zur Kinderpraxis ins Spital fuhr. Er, der nicht wehleidig ist und normalerweise nach jedem Sturz gleich wieder aufsteht, wimmerte auf dem Weg ins Spital nur so vor sich hin – es war klar, dass etwas gebrochen sein musste. Ich fühlte mich hilflos, denn ausser Trösten und gut zureden konnte ich während der Fahrt nicht viel machen.

Auch mir standen für einen Moment die Tränen zuvorderst. In der Kinderpraxis, die dem Spital angeschlossen ist, teilte man uns zuerst mit, dass eigentlich gleich Feierabend sei – wir aber trotzdem noch hereinkommen dürfen. Nach einem kurzen Gespräch mit einer Pflegefachfrau bekam unser Sohn ein Schmerzmittel verabreicht. Die Ärztin würde sich gleich um ihn kümmern, sagte sie und brachte auch mir ein Glas Wasser. Es sei nicht leicht, das eigene Kind leiden zu sehen. Ja, das stimmte. Schon etwa eine Stunde später standen wir wieder draussen: unser Sohn mit einem müden Lächeln im Gesicht und einem in YB-Farben eingegipsten Arm. Was wohl seine Freunde dazu sagen würden?

Ein Gips für die Ewigkeit

Ich atmete tief durch und liess das Geschehene Revue passieren: Wie tapfer unser kleiner Fussballer, und wie freundlich die Ärztin, der Radiologe und die drei Pflegefachfrauen, mit denen wir zu tun gehabt haben, doch gewesen waren. Kompetent und ausgesprochen herzlich haben sie sich um ihn gekümmert. Und dies, obwohl mindestens drei davon längst im bestimmt wohlverdienten Feierabend hätten sein sollen. Die Ruhe der Ärztin hatte sich innert Kürze auch auf mich übertragen, und die Geduld und Hingabe, mit der sich die Pflegefachfrau um einen würdigen YB-Gips bemühte, lenkte unseren Sohn von seinen Schmerzen ab. An diesen Gips würde er sich bestimmt ein Leben lang erinnern und seinen Unfall später auch mit Positivem verknüpfen können.

Natürlich reichen Freundlichkeit und Anteilnahme allein nicht aus, um jemanden gesund zu machen, doch ein positives Umfeld spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle – auch für die Eltern. Denn das Gefühl, gut aufgehoben und am richtigen Ort zu sein, ist kaum je wichtiger, als wenn es um die Gesundheit des eigenen Kindes geht.

Die gute Seele der Station

Nun ist ein gebrochener Ellenbogen zwar nicht lustig, aber auch kein Weltuntergang. Die Schmerzen sind schon fast weg, und der Gips wird es in vier Wochen auch sein. Ganz anders ist die Situation für Familien, deren Kinder schwer erkranken und über lange Zeit im Spital bleiben müssen. Schier unvorstellbar, was die Betroffenen durchmachen, welche Schmerzen, Sorgen und Ohnmachtsgefühle sie aushalten müssen.

Die kürzlich im Schweizer Fernsehen ausgestrahlte Sendung «Mona mittendrin» ermöglichte einen Einblick in den Alltag auf der Krebsstation des Kinderspitals in St. Gallen, dokumentiert, was eine Krebsdiagnose für die jungen Patienten, deren Eltern und Geschwister bedeutet – und wie wichtig die Arbeit der Pflegenden unter diesen Umständen ist. Das Pflegepersonal ist die gute Seele der Station, sorgt dafür, dass die drückende Schwere, die auf den schmalen Kinderschultern lastet, nicht Überhand gewinnt. Die Doku zeigte eindrücklich, dass die Bedeutung einer einfühlsamen Betreuung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ich bin dankbar, dass wir in der Schweiz über ein so gutes Gesundheitssystem verfügen und dankbar auch dafür, dass in der Ausbildung zur Pflegefachperson offenbar sehr vieles richtig gemacht wird.

