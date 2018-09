Wie binär denken unsere Kinder?

Hier hat der Himmel keinen Fehler gemacht: Ein Kind zeigt auf einen Regenbogen. Foto: Getty Images

Es war ein kaltfeuchter Frühlingstag, als ich mich mit meiner damals elfjährigen Tochter auf einen Seeufer-Spaziergang aufmachte. Kaum am Ufer angekommen, verdichteten sich die Wolken zu einem dunklen Deckel und die ersten Tropfen folgten. Bevor wir unsere Regenmäntel fertig angezogen hatten, hörte es jedoch schon wieder auf und der Frühlingswind trieb die Wolken auf die andere Seeseite. Als sich nach einigen wärmenden Sonnenstrahlen gleich wieder eine Wolke über uns ausschüttete, trugen wir zum Glück schon unsere Regenmäntel.

Den Regen geniessend, spazierten wir weiter, bis meine Tochter in nachdenklichem Ton sagte: «Der Himmel hat einen Fehler gemacht.» Ein bisschen überrascht über ihre Aussage, fragte ich nach, was sie damit meine. «Hast du nicht bemerkt, Papi, der Himmel hat einen Fehler gemacht», wiederholte sie. Perplex über ihre Behauptung und neugierig, mehr über den fehlerhaften Himmel zu erfahren, bat ich sie, mir doch genau zu erklären, wo und wann der Himmel einen Fehler begangen hat. «Dort hinten scheint die Sonne und hier regnet es, aber ich sehe keinen Regenbogen!», analysierte Matilda messerscharf. Beruhend auf ihrer Beobachtung sowie ihrem Wissen hat sie sofort die Schlussfolgerung eines himmlischen Fehlers gezogen.

Beeindruckt von ihrer Logik, habe ich dann während der Zvieripause so gut wie möglich erklärt, dass noch viele andere Faktoren gegeben sein müssen, damit es mit dem Farbenspektakel klappt. Und so machten wir uns auf den Rückweg und führten andere interessante Gespräche.

Matildas einfache Logik hatte mich auch am späten Abend nicht losgelassen, bis ich glaubte, den Schlüssel zu ihrer Denkweise gefunden zu haben.

Das Irrationale hält uns am Leben

Matilda ist selbstverständlich digital nativ und wie alle neugierigen Mädchen in ihrem Alter clever unterwegs mit Bildschirmen aller Grössen. Es handelt sich um ein Zeichen von einer digital beeinflussten, binären Denkweise. Eins oder Null, richtig oder falsch, ein oder aus. In Excel sähe die Regenbogen-Formel ganz einfach aus: «WENN (HIMMEL=REGEN+SONNENSCHEIN, REGENBOGEN, FALSCH)».

Hat Matilda durch mehrere Jahre von praktisch täglichem Medienkonsum angefangen, wie ein Computer zu denken? Nistet sich die digitale, logische, rationale Welt schleichend in unser eigenes Denken ein? Werden wir in Zukunft nur noch geplante Spontaneität haben? Wird Empathie einst einem strengen Algorithmus folgen? Düstere Gedanken plagten mich, bis ich endlich einschlief.

Natürlich sind es die unzähligen «shades of grey», die dem Leben Leben einhauchen. Das Emotionale, Irrationale ist es, was uns am Leben hält und das Leben erst lebenswert machen. Etwas Digitales jedoch ist immer eine Vereinfachung eines realen Sachbestandes, ein Modell. Ein Modell wird entworfen, wenn die Komplexität eines Sachbestandes zu gross ist, um dieses zu verstehen oder zu berechnen. So gesagt ist unsere immer komplexer werdende, digitale und virtuelle Welt nichts anderes als ein fantastisches Netz von tollen Modellen unseres realen Lebens.

Die Angst vor dem Screenager

Wie alles im Leben bieten auch die digitalen Medien Chancen und Risiken. Wenn wir digitale Medien intelligent nutzen, um unsere reale Welt besser zu verstehen, dann sehe ich für die ganze Menschheit noch nie dagewesene Chancen. Medizinstudenten sezieren ein virtuelles Herz und schonen dabei nicht nur andere Tiere (und Menschen), sondern haben ein ganz neues Lernverständnis durch interaktive Medien. Bojen in den Weltmeeren, die Daten spucken, helfen uns, die Plastikverschmutzung der Ozeane zu visualisieren, um dringend nötige Aufklärungsarbeit zu machen.

Andererseits besteht das grösste Risiko darin, dass wir die digitale Welt mit der realen Welt verwechseln oder sie sogar dagegen eintauschen. Wenn wir vor lauter virtuellen Bäumen den Wald nicht mehr sehen (oder das Rotlicht vor lauter Handy übersehen) und wenn unsere Teenager schleichend zu Screenagern mutieren, dann sollten die Alarmglocken allerspätestens läuten.

Ironischerweise habe ich meine Regenbogen-Logik-Anekdote mit einer Nachtschicht vor dem Bildschirm gelöst, wie denn sonst? Stundenlang bin ich durchs Web gesurft, um so viel wie möglich über Regenbögen zu lernen. Ich war dann am anderen Morgen schlau genug, um mit Papier und Bleistift meiner Tochter die um ein unendliches komplexeren Naturgesetze rudimentär zu skizzieren. Beiden hat es Spass gemacht – und beide haben wir viel gelernt.