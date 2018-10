Mein Kind soll nicht in den Religionsunterricht

Dass es von der Kirche gesponserten Religionsunterricht in der Schule gibt – geschenkt. Doch die Freiwilligkeit wird durch einen unguten Prozess untergraben.

Ich glaube, ich hatte gerade von einem Käsebrot abgebissen, als meine Tochter die Arme gen Himmel reckte und sang:

«Gottes Liebe ist so wunderbar

Gottes Liebe ist so wunderbar

Gottes Liebe ist so wunderbar

ist so wunderbar gross.»

Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich mich nicht als Hardcore-Atheistin bezeichnen würde. Eher als Hardcore-Agnostikerin. Ich selbst habe mit 14 Jahren, kurz vor meiner eigenen Konfirmation und etlichen fruchtlosen Zwiegesprächen mit einer potenziellen Gottheit, die Sache mit dem Glauben entnervt aufgegeben.

«Du hast Religionsunterricht?»

Nach der Gesangseinlage legte ich mein Käsebrot auf den Teller und fragte meine Tochter, die diesen Sommer in eine Basler Primarschule gekommen ist, wo sie das Lied gelernt habe. Ihre Antwort: «Im Religionsunterricht.»

Bessere, informiertere Mütter als ich hätten jetzt geantwortet: «Ach ja, klar. Donnerstags, erste Stunde.» Ich aber war verblüfft: «Wie jetzt, Religionsunterricht. Du hast Religionsunterricht? Wieso hast du Religionsunterricht?»

Im Geist ging ich die Formulare durch, die wir vor der Einschulung erhalten hatten. Wir fragten bei der Schulleitung nach: Tatsächlich hatte es vor Schulbeginn ein Schreiben der Kirchen gegeben, das zusammen mit allen anderen Informationen an uns verschickt worden war. Darin hiess es, dass wir unser Kind vom Religionsunterricht abmelden könnten. Ein einfaches Schreiben würde genügen.

Nur hatten wir dieses Schreiben nicht verfasst. Bei uns war diese Information irgendwo zwischen Sportsack und Znünigeld untergegangen. Den anderen Eltern schien es ähnlich gegangen zu sein – oder sie hatten den Satz wahrgenommen und den Besuch ihres Kindes im Religionsunterricht gutgeheissen. Mit der Konsequenz, dass die ganze Schulklasse in der ersten Woche in den Religionsunterricht geschickt wurde.

Opt-out: Kein Einzelfall

Nun ist der Unterricht sehr schön. Eine gut gelaunte junge Lehrerin mit glänzenden langen Haaren und einer Kette mit Kreuz singt mit den Kindern Lieder. Sie erzählt Geschichten. Die Kinder malen Bilder. Es ist alles sehr angenehm. Dann gehen sie nach Hause und singen von Gottes wunderbarer Liebe.

Der Schule kann kein Vorwurf gemacht werden. Sie hat sich nicht unkorrekt verhalten, schliesslich hatte sich niemand abgemeldet. Und die Kinder wussten es nicht besser, unschuldige Lämmer, die sie sind. Unsere Schule ist hier kein Einzelfall. Eltern, die die Abmeldung vom Religionsunterricht verpennen, sind allerdings auch keiner. Ist es deswegen okay, den freiwilligen Religionsunterricht quasi durch die Hintertür zum allgemeingültigen Standard zu erheben?

Ich habe damit ein Problem. Von mir aus darf sich jeder für eine Religion anmelden, bewusst und aus vollem Herzen. Aber ich hatte das schon: Ich habe mich abgemeldet, ich bin durch damit. Ich will mich nicht alle naselang wieder abmelden müssen wie von einem unerwünschten Newsletter. Und ich finde, ich darf dieses Recht auch für mein Kind in Anspruch nehmen. Nein, ich gestehe ihm nicht zu, mit sechs Jahren eine eigene Entscheidung darüber zu fällen. Ich fasse mit einem Zitat eines unbekannten Verfassers zusammen: «Religion is like a penis. It’s fine to have one. It’s fine to be proud of it. However, do not pull it out in public. Do not push it on children. Do not write laws with it. Do not think with it.»

Überrumpelt

Im Sinne eines ausgelasteten Religionsunterrichts ist die Opt-out-Möglichkeit natürlich prima: Die Kinder werden ungefragt in die Stunde eingeladen. Sie wissen in der Regel nicht, dass sie dort eigentlich nicht hingehen müssen. Dann sind sie da, haben es schön – und die Eltern werden in Sippenhaft genommen. Wenn das Kind nun unbedingt wieder zur Lehrerin mit den schönen Liedern will, sind die Eltern ja so fies, das zu verbieten. Wer tut sich den Stress an, mit dem Kind über ein beliebtes Fach bei einer fröhlichen Lehrerin zu verhandeln, zumal zu einem Zeitpunkt, da die ganze Familie eh gestresst ist vom Schulanfang? Und die Kirchen können in ihren Statistiken schreiben, dass es Religionsunterricht braucht, dass er beliebt sei, sehen Sie doch nur die hohen Schülerzahlen.

An unserem ersten Elternabend outeten sich zwei muslimische Mitbürger als Aussteiger. Zwei Outcast-Kinder waren also schon mal gesetzt. Der Rest der Klasse blieb beim Religionsunterricht – wenige aus Überzeugung, viele, um Konflikte mit ihren Kindern zu vermeiden. In Gesprächen mit anderen Eltern begegnete ich unterschiedlichen Haltungen: Das Kind solle selbst entscheiden. Atheisten sagten, ihr Kind solle ruhig ein bisschen christliche Bildung geniessen, das schade nichts. Eine Mutter wollte ihr Kind abmelden, aber die Tochter weigert sich, den Religionsunterricht zu verlassen. Sie will singen und malen und Geschichten hören.

Unsere Tochter geht nicht mehr in den Religionsunterricht. Ihre Freundin zog nach. Aktuell besuchen vier von 18 Kindern statt Religion den Ethikunterricht. Die Mehrheit hat sich von einem Prozess, den es so nicht geben sollte, überrumpeln lassen.

Lesen Sie dazu auch das gestrige Posting von Jeanette Kuster: Die Freizeit für die Kirche opfern?