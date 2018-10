Wer hat Angst vor Jugendsprache?

«I bims», «fly sein» und «Smombie» lauten die sogenannten Jugendworte der letzten drei Jahre. Wenn in Ihrem Haus Jugendliche wohnen, wissen Sie, dass die so was gar nicht sagen. Trotzdem, Jugendliche reden anders als wir. «Sprachverfall!» keift manch Erwachsener. Doch er irrt. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht zeugt der Gebrauch von Jugendsprache nämlich von hoher kommunikativer Kompetenz.

Jugendsprache festigt die Persönlichkeit

Jugendliche müssen ihre Identität konstruieren. Das tun sie auf kreative bis provokative Art durch Kleidung, Frisuren, Musik und Sprache. Indem Jugendliche miteinander kommunizieren, handeln sie ihre Persönlichkeit aus.

Die Forschung brauchte eine Weile, um zu erkennen, dass es so viele Jugendsprachen wie Jugendgruppen gibt. Jede Gruppe ist anders geprägt. Sie kennen das vielleicht. Unter alten Freunden sagt jemand plötzlich: «Haha, wisst ihr noch ‹Fliege›?», und alle lachen. Für diese Gruppe hat das Wort eine ganz eigene Bedeutung, die auf ein gemeinsames Erlebnis und eine gemeinsame Bewertung dieses Erlebnisses zurückgeht.



Schellenursli in Jugendsprache. Quelle: Youtube/SRFVirus

So verhält es sich auch mit Jugendsprache. Im Unterschied zu Erwachsenen sind Jugendliche aber eher bereit, neue Wörter und grammatische Konstruktionen zu erfinden. Heute ist sich die Sprachwissenschaft einig, dass Jugendsprache stark vom Kontext abhängt. Man kann also die Bedeutung einzelner jugendsprachlicher Ausdrücke nicht einfach im Lexikon nachschlagen.

Jugendsprache grenzt ab und macht zugehörig

Jugendliche schaffen untereinander mit einer gemeinsamen Sprache Nähe. Es entsteht eine ungezwungene Situation und das Gefühl: Wer unsere Sprache spricht, gehört dazu. Das funktioniert sogar in Abwesenheit der Gruppe. Wenn Ihr Kind mit Ihnen streitet und Jugendsprache spricht, dann distanziert es sich von Ihnen und konstruiert sich seine Freunde herbei.

Es geht aber auch andersrum: Durch Jugendsprache kann Ihr Kind Nähe zu Ihnen aufbauen. Kommt es euphorisch nach Hause und beschreibt Ihnen den tollen Kinofilm in seiner Jugendsprache, möchte es Sie an seinen Emotionen teilhaben lassen. Es schenkt Ihnen Einblick in seine Welt.

Aber … der Sprachverfall!

Das Argument des drohenden Sprachverfalls lässt sich auf zwei Ängste runterbrechen:

1. «Jugendliche können nicht mehr richtig sprechen.»

Können sie wohl! Die allermeisten Jugendlichen lernen in der Schule und in ausserschulischen Situationen, wann welches sprachliche Verhalten angemessen ist. Wenn Sie sich selbst beobachten, werden Sie erkennen, dass auch Erwachsene verschiedene Sprachstile benutzen. Sie reden mit Ihrer Ärztin anders als mit Ihrer Mutter, und Sie schreiben die Whatsapp-Nachricht an Ihren Geliebten anders als Ihren Kommentar zu diesem Blog. Hoffentlich. In der Sprachwissenschaft spricht man von «kommunikativen Mustern». Jede Sprachgemeinschaft entwickelt sprachliche Muster, um unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen. Sie möchten jemanden zum Essen einladen? Dann werden bestimmte Formulierungen von Ihnen erwartet. Das klingt deshalb so simpel, weil wir das alles unbewusst machen. Erst wenn jemand davon abweicht, fallen die Muster auf. Jugendliche beherrschen die meisten unserer etablierten Muster auch. Anders könnten sie sich gar nicht durch Jugendsprache abgrenzen.

2. «Was richten Jugendliche mit unserer schönen Sprache an?»

Im Gegensatz zur Jugendsprache verändert sich die Standardsprache nur langsam. Aber sie verändert sich – seit es überhaupt Sprache gibt. Die meisten jugendsprachlichen Ausdrücke verschwinden wieder, ohne die Standardsprache zu beeinflussen. Hier ein paar Beispiele aus einem Jugendsprachlexikon (ja, ich weiss) von Claus Peter Müller-Thurau, das Anfang der 80er erschienen ist:

Hotten: tanzen

Käthe: aufreizendes Mädchen

Sumpfralle: Mädchen, das nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht

In unserer Standardsprache kommen diese Ausdrücke nicht vor, und in der Jugendsprache gibt es dafür längst neue Begriffe. Hier ein paar weitere Begriffe aus demselben Lexikon:

Info

Junkie

Kiffen

Diese Ausdrücke sind Teil unserer erwachsenen – wenn auch informellen – Alltagssprache geworden. Die meisten Menschen, die den Sprachverfall kritisieren, merken gar nicht, dass der Standard von heute teilweise die Jugendsprache von gestern ist.

