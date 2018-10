Babyprobe für die Freundschaft

Mal lagen Kontinente, mal die Grenzen der Zivilisation zwischen uns, aber wir waren uns immer so nahe, wie sich zwei Menschen nur sein können, kaum ein Tag, an dem wir uns nicht schrieben, kaum eine Woche, in der wir uns nicht hörten. Und wäre das Leben eine Batman-Trickfilmserie, dann wäre der Telefonhörer mit einem «Krach, Bumm, Bäng» zu Boden gegangen, als unsere Freundschaft in ihrer bisherigen Form zerbrach.

So war der Augenblick ein stiller. Sekundenlanges Schweigen auf meiner Seite der Leitung. Ich schluckte, wollte den Kloss in meinem Hals loswerden. Meine beste Freundin A. hatte mir soeben erzählt, dass sie ein Kind erwartete, im dritten Monat war. Es waren nicht die Veränderungen, die auf unsere Freundschaft zukommen würden, die mich so quälten, es waren die Fragen: Warum hatte sie mir nicht früher davon erzählt?

Warum wusste ich nichts?

Warum wusste ich nichts vom Schwangerschaftstest, der Ultraschalluntersuchung, noch nicht mal etwas von einem dringenden Kinderwunsch? Jedes Mini-Ereignis hatten wir in den vorangegangenen Wochen geteilt. Gekichert, weil ich mit einem süssen Typen an der Kinokasse geflirtet hatte, uns geärgert, weil A.s Friseur ihre Haare zu kurz geschnitten hatte, und uns darüber lustig gemacht, dass ihr Vater schon wieder eine Neue hatte. Es dauerte Wochen, bis ich den Vertrauensverlust halbwegs überwunden hatte.

Wir hörten uns wenig in dieser Zeit. A. war mit Umzugsplänen und dem Aussuchen der Wickelkommode beschäftigt. Ich richtete mich ebenfalls neu ein, in einem Leben, das sich anfühlte wie eine Reise nach Jerusalem, bei der ich mich zwischen zwei Stühle gesetzt hatte. Andererseits war es auch eine lehrreiche Phase. Ich begriff nach und nach, dass es wenig Sinn macht, gegen den Sog des Wandels anzukämpfen, und dass ich nur durch Hingabe und Vertrauen gut durch die vor mir liegenden Strudel kommen würde.

Von der Geburt der kleinen E. erfuhr ich zwei Tage nach der Entbindung. Seitdem ist A. nicht mehr dieselbe. Aus der abenteuerlustigsten Freundin von allen wurde eine verängstigte Mutter. Tag für Tag lernte sie mit den Sorgen und Ängsten umzugehen, die sich nicht mehr um einen verhunzten Haarschnitt drehen, sondern um das Wohl eines kleinen Menschen. Mehr als vier Jahre ist das nun her. A. hat inzwischen einen neuen Freundeskreis mit Mamis um sich geschart, ich bin in ein anderes Land gezogen.

Ich vermisse sie

Die Telefonate zwischen uns sind rar geworden, mindestens sieben Monate liegt unser letztes längeres Phone-Date zurück, mal wieder drehte sich das Gespräch im engen Radius um Leih-Omas, Montessori-Pädagogik und Kindergeburtstage.

Nicht einmal in den vergangenen Jahren haben wir von unseren einstigen Tagträumen geredet. Sie scheinen wie Nebelschwaden, die sich verzogen haben und nicht mehr wiederkommen werden. Dabei weiss ich etwas doch gewiss: Eines Tages werden wir an einem Strand sitzen, uns drücken und weinen vor Glück. Weil wir verstanden haben: Nichts bleibt für ewig, und Veränderung bedeutet zwar Verlust, aber vor allem auch Erneuerung und Weiterentwicklung. In wenigen Wochen werde nun ich zum ersten Mal einem Kind das Leben schenken. A., die mich früher durch so manche Meeresenge gelotst hat, erfuhr von den anderen Umständen in der 14. Schwangerschaftswoche, zugegebenermassen per SMS.

Die Glückwünsche fielen spärlich aus, ich hätte es mir anders vorgestellt, anders gewünscht, vielleicht sogar auf einen Rückruf gehofft. Ach, wie oft hätte ich mir in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren ein Gespräch gewünscht, so wie früher, lustig, unbefangen, hoffnungsfroh, meine einfühlsame, kluge Freundin. A., ich vermisse dich!

Lesen sie auch zum Thema:

Wenn das Kind der eigenen Freundin nervt

Elternschaft killt Freunde