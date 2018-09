Wo sind denn nun diese Helikoptermütter?

Kürzlich habe ichs wieder getan. In aller Öffentlichkeit habe ich meinem frischgebackenen Kindergartenkind die Jacke zugemacht und in die Schuhe geholfen, obwohl es das längst selbst könnte. Verstohlen habe ich mich umgesehen – hat mich diese Frau dort drüben schief angeschaut?

Als Helikoptermutter zu gelten, scheint mir momentan die schlimmste Schande zu sein. Man weiss ja, wohin das führt, wenn die Eltern zu fürsorglich sind: Der verwöhnte Goof entwickelt keine Frustrationstoleranz und wird zum Tyrannen!

Bald alle Kinder mit GPS-Trackern?

Das Helikoptereltern-Bashing hat Hochkonjunktur. Experten klagen über die zunehmende Zahl an Eltern, die ihre Kinder nicht aus den Augen lassen und verwöhnen bis zum Gehtnichtmehr und so eine Generation von Narzissten heranziehen (wie zum Beispiel Jugendpsychologe Allan Guggenbühl in der «SonntagsZeitung»). Es klingt so, wie wenn bald alle Kinder mit GPS-Trackern ausgestattet sind, nur noch in ihrer Gummizelle spielen dürfen und bis zur Pubertät von Mama gefüttert werden.

Ich frage mich nur: Wo sind sie denn, diese schlimmen Helikoptereltern, die ihre Kinder dauernd bespassen und überwachen? Ich wohne in einer Siedlung, in der sehr viele Familien leben – und kenne keine einzige Mama, keinen einzigen Papa, die oder der unablässig wie ein Helikopter um den Nachwuchs kreist.

Dass Kinder heute weniger ohne Begleitung eines Erwachsenen draussen spielen als noch vor zwanzig Jahren, ist eine Tatsache. Aber ist das der Fehler der Eltern? Sind sie alleine schuld daran, dass die Fahrzeuge viel zahlreicher und gefährlicher geworden sind? Dass immer mehr freie Flächen überbaut werden? Dass es kaum noch Brachen gibt, auf denen sich Kinder austoben können? Die Welt ist eine andere geworden, das ist die Verantwortung von uns allen. Und wir Eltern müssen darauf reagieren.

Von wegen Massenphänomen

Kinder werden heute nicht mehr als Menschen zweiter Klasse betrachtet, sondern als vollwertige Mitglieder der Familie. Man hört ihnen zu und nimmt sie ernst. Wenn sich der Sohn oder die Tochter noch nicht wohlfühlt, alleine in den Kindergarten zu laufen, dann gehen wir eben noch eine Weile mit. Wir modernen Eltern vertrauen darauf, dass das Kind eines Tages bereit ist, sich von unserer Hand zu lösen.

Sicher, es ist nicht immer einfach, die Balance zu finden zwischen Behütung und Überbehütung. Manchmal verpasst man den Moment, in dem das Kind in der Lage ist, seinen Teller selber in die Spülmaschine zu räumen. Oder man hat tatsächlich Mühe mit dem Loslassen und braucht Zeit, die neue Selbstständigkeit des Kindes anzunehmen. Oder man hat heute echt keine Nerven dafür, konsequent zu sein – aber hoffentlich morgen. Eltern sind nicht perfekt. Aber ob deswegen gleich Menschen heranwachsen, die später mit ihrer Anspruchshaltung die ganze Gesellschaft tyrannisieren? Ich glaube, Eltern, die ihre Kinder systematisch überbehüten, sind kein Massenphänomen, sondern die absolute Ausnahme.

Wenn es für uns beide stimmt, werde ich meiner Tochter auch künftig mal wieder beim Anziehen helfen – mit erhobenem Haupt.

