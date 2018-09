Vorbildlich trinken

Vor ein paar Monaten waren wir mit der ganzen Familie am Samstagabend im Fussballstadion. Es war noch hell, als das Spiel begann. Beim Schlusspfiff war es dunkel und YB Schweizer Meister. Was für ein Spektakel! Wir gingen nach unten auf den Rasen und feierten mit.

Es dauerte nicht lange, da torkelten die ersten Fussballfans im Vollrausch an uns vorbei. Ein junger Mann versuchte vergeblich, das Handy, zwei Becher Bier und sein Gleichgewicht zu halten. Fast fiel er auf meine Tochter. «Mama», schrie sie mir ins Ohr, «ist der besoffen?» Ich nickte, und die Tochter beobachtete verängstigt-fasziniert den Wankenden im Wankdorf.

Tags darauf, als wir das Spiel Revue passieren liessen, waren Bier und Betrunkene auch ein Thema. «Die haben zu fest gefeiert», analysierte die Tochter. Zum Feiern – so viel hat sie von der Erwachsenenwelt schon mitbekommen – gehört Alkohol dazu.

Keine Feier ohne Alkohol

Das sieht sie mit ihren Kinderaugen schon richtig: Immer wenn Erwachsene in Feststimmung sind oder kommen wollen, wird angestossen. Nach dem Erlebnis im Stadion machte mich die Tochter regelmässig auf den Alkoholkonsum von Erwachsenen aufmerksam: Ein Cüpli beim Geburtstagsbrunch, zwei Bier am Schulfest, viel Weisswein am Hochzeitsapéro. Wir sahen Betrunkene an Polterabenden in der Stadt, am Sonntagnachmittag auf der Aare und am Strassenmusikfest. Wer genau beobachtet, merkt: Feiern heisst immer auch trinken.

Zwar trinken die meisten Eltern nicht so viel, dass sie torkeln müssten. Dennoch haben mich die Beobachtungen meiner Tochter nachdenklich gestimmt. Nicht wenige Menschen, die gerne zum Glas greifen, haben ihren Konsum nicht im Griff. Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) trinkt jede fünfte Person in der Schweiz missbräuchlich Alkohol. Geschätzte 250’000 Personen sind abhängig. Und dann sind da noch 100’000 Kinder, die gemäss dem Blauen Kreuz unter der Alkoholsucht ihrer Eltern leiden.

Kokain am Schulfest?

Alkohol ist ein Genussmittel, aber auch eine Droge. Es gehört zur kulturellen Tradition, dass man an feierlichen Anlässen gemeinsam alkoholische Getränke zu sich nimmt. Alle stossen an, und niemand stösst sich daran. Wir konsumieren die Droge auch hemmungslos vor Kindern. Aber stellen Sie sich mal vor, am Schulfest würden neben Bier und Wein auch Cannabis und Kokain verkauft?

Ein Gläschen in Ehren, oder auch mehrere, das gehört halt einfach dazu. Gleichzeitig bekommen wir Eltern es mit der Angst zu tun, wenn unsere Teenager selbst mit Alkoholika feiern. Kürzlich sah ich weit vor Mitternacht, wie ein Mädchen in der Stadt an eine Hauswand kotzte. Ich schätze, sie war 15, höchstens 17 Jahre alt. Die Kollegin, die ihr die Haare hielt, erklärte nüchtern: «Zu viele Shots.» Ich musste an die Eltern des Mädchens denken. Und an meine eigene Tochter in ein paar Jahren.

Alkoholfrei anstossen

Jugendliche bis 15 Jahre, sagt das Bundesamt für Gesundheit, trinken weniger als früher. Aber kaum sind sie 16, nimmt der Konsum stark zu. Jeder vierte Teenager trinkt nach eigenen Angaben einmal pro Monat zu viel Alkohol. Bei den 20- bis 24-Jährigen sind es fast 40 Prozent.

Auch wenn ich ab sofort nur noch mit Rimuss anstosse, werde ich nicht verhindern können, dass meine Kinder später Alkohol trinken. Will ich auch gar nicht. Aber ich möchte ihnen einen genussvollen Umgang vorleben. Dazu gehört auch, dass ich nicht an jedem Fest ein Cüpli in der Hand haben muss. Ich wähle nun häufiger und ganz bewusst ein alkoholfreies Getränk, wenn sie dabei sind. Und ich spreche mit ihnen offen darüber, dass Alkohol ein beliebtes Genussmittel ist. Aber auch eine Droge, die viel Leid verursacht.

Wir danken Nadia Meier herzlich für vier Jahre Mamablog. Mit dem Posting 10 Gründe, warum ich gerne Vater wäre, gab sie einen fulminanten Einstand. Seither sind rund 100 Texte dazugekommen in welchen sie hinterfragt, gefordert, präzise analysiert und beobachtet hat- immer in ihrer eigenen so nüchternen und humorvollen Art. Wir werden die regelmässigen Beiträge von Nadia vermissen und freuen uns, dennoch hin und wieder im Mamablog von ihr zu lesen. – Alles Gute, liebe Nadia! Die Redaktion