Sexkolumnen am Zvieri-Tisch?

In letzter Zeit reden wir beim Zvieri regelmässig über Themen wie Schönheits-OPs, Selbstbefriedigung, Pornos oder Toyboys. An den entsprechenden Inputs fehlt es unseren neunjährigen Zwillingen derzeit nicht, denn dank ihres neuen Schulwegs, der an zwei entsprechenden Boxen vorbeiführt, sind sie innerhalb von wenigen Tagen zu eifrigen «20 Minuten» und «Blick am Abend»-Lesern geworden. Ihre mit grossen Augen vorgetragenen Fragen bringen mich oft zum Schmunzeln, manchmal aber auch in eine gewisse Erklärungsnot.

Nun ist es grundsätzlich ja zu begrüssen, dass sich Kinder für das Zeitgeschehen interessieren und dementsprechend auch Zeitung lesen; wenn sie zum Beispiel erfahren, dass die heutige Generation besorgt ist um die Zukunft der AHV und danach zu Hause wissen wollen, was es damit auf sich hat, dann ist das eine gute Sache. Bei manch anderen Themen wäre es mir hingegen lieber, ich könnte die Informationen, die sie den Gratiszeitungen entnehmen, vorab etwas filtern – komplexe Sachverhalte werden bereits in der Überschrift abgehandelt, tendenziös beurteilt oder mit durchaus fragwürdigen Fotos versehen. Natürlich sind diese Zeitungen nicht für Kinder gedacht, aber im Unterschied zu diversen anderen Medien sind sie ihnen im öffentlichen Raum frei zugänglich.

Unsinnige Verbote und grössere Abgründe

Auch beim Sexratgeber, wo Frau Fux in der Manier von Dr. Sommer täglich Fragen zu «Sex, Liebe und Beziehung» beantwortet, wäre mir eine vorgängige Überprüfung manchmal lieb. Noch lesen unsere Kinder zwar meistens nur die Überschriften, aber die haben es erfahrungsgemäss schon in sich und bieten genügend Zünd- und Diskussionsstoff: «Wie komme ich von Pornos los?», «Nur meine Füsse erregen ihn» oder «Er will jeden Tag Sex» lauten diese beispielsweise. Nichts gegen Begehren dieser Art, doch – mal ganz abgesehen von den Geschlechterbildern, welche da gezeichnet werden – müssen wir mit unseren beiden Viertklässlern jetzt schon über solch spezifische Anliegen reden?

Nein, müssen wir natürlich nicht. Wir könnten ihnen ja einfach verbieten, diese Zeitungen mitzunehmen, die Sexkolumne oder bestimmte andere Artikel zu lesen. Was natürlich wiederum grosser Quatsch wäre – denn höchstwahrscheinlich würden sie die Blätter dann einfach im Geheimen lesen, nicht mehr mit uns darüber reden (ab einem gewissen Alter werden sie das wohl sowieso nicht mehr wollen) oder davon ausgehen, dass Fragen zur Sexualität nicht erwünscht sind. Denn solange die Kinder im Anschluss an ihre Lektüre Fragen stellen, haben wir glücklicherweise die Möglichkeit, darauf zu reagieren und den Sichtweisen von Frau Fux noch einige weitere hinzuzufügen; wobei ich während des Zvieris zu oben genannten Problemen auch nicht immer gleichermassen souverän Stellung beziehen kann – oder will.

Was im Alter unserer Kinder heute einzelne Gratiszeitungen sind, ist morgen die digitale Welt, in der sich weit grössere Abgründe auftun als zweifelhafte Fotos, pauschale Erklärungsversuche oder tägliche Sexkolumnen. Dessen bin ich mir bewusst. Insofern tun wir Eltern nur gut daran, unseren Kindern möglichst vorzuleben und beizubringen, dass sie Inhalte kritisch hinterfragen, beurteilen und sich, sobald sie in irgendeiner Form verunsichert sind, die richtigen Ansprechpartner suchen. Schön, dass es heute noch wir sind, auf die sie mit ihren vielen Fragen zukommen. Gern auch beim Zvieri.

Weitere Postings zum Thema: «Warum eine Medienkotz-Funktion sinnvoll wäre» oder «Hallo Google, ich bin 11 und … schwanger».