Wie eine Patchwork-Familie zusammenwächst

Wieder einmal starrte ich vom Sofa an die Decke, während mein Freund nebenan mit seinem Sohn im «Eltern»-Schlafzimmer tief und fest schlief. Wieder einmal cancelten wir in letzter Minute den Wanderausflug, weil der 5-Jährige lieber ins Freibad wollte. Und als die Ex zum wiederholten Male aus heiterem Himmel anrief, weil sie jemanden brauchte, der ihr die Einkäufe in die Wohnung schleppt, stellte ich mir nicht zum ersten Mal die Frage: Wie lange willst du das noch mitmachen?

Ein dreiviertel Jahr später war meine Geduld aufgebraucht; die Vorstösse, einen für mich erfüllenden Platz in diesem Trio zu finden, waren erfolglos geblieben. Gescheitert ist die Beziehung aber nicht an der Existenz des Sohnes aus einer früheren Verbindung. Ich mochte den Kleinen und hätte mich gern in dieser Konstellation zurechtgefunden. Was die Beziehung nicht überlebt hat, war die Tatsache, dass ich kaum ein Mitspracherecht hatte und mich nur allzu oft wie das fünfte Rad am Wagen fühlte.

Es braucht den Schulterschluss der «Eltern»

An dieser Stelle möchte ich deshalb – als inzwischen etwas erfolgreichere Bonusmama von drei Kindern – allen Experten widersprechen, die als oberstes Gebot für die Herausforderung Patchwork verkünden: Die Kinder müssen an erster Stelle stehen! Ich sage: Das wird nicht funktionieren. Genauso wie bei einer «normalen» Familienkonstellation braucht es meiner Meinung nach einen Schulterschluss zwischen den «Eltern». Die Erwachsenen treten als Einheit auf, schlafen (selbstverständlich) in einem Bett und treffen Entscheidungen gemeinsam, natürlich zum Wohl der Kinder.

Denn Stolpersteine gibt es auch sonst reichlich. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass weit mehr Patchwork-Konstellationen in die Brüche gehen, als das bei ersten Familien der Fall ist. Eine Schwierigkeit sehen Familienpsychologen darin, dass die neue Frau an Papas Seite vorschnell Mamas Stellvertreterin sein will und dadurch grosse Widerstände auslöst. Es ist wohl nicht überraschend, aber in Konkurrenz mit der leiblichen Mutter zu treten oder zu glauben, man müsse die Bonuskinder mit Zuneigung überschütten, bringt nichts. Im Gegenteil, in einem Ratgeber habe ich sinngemäss gelesen: «Frauen, die versuchen, die leibliche Mutter zu ersetzen, haben von Anfang an verloren.» Und nicht selten werfen die übereifrigen Bonusmütter aus Frust das Handtuch. In manchen Fällen vielleicht voreilig.

Durchbeissen!

Denn ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Gestaltung einer neuen Familienkonstellation – und dem kann ich nur zustimmen – ist Geduld. Untersuchungen haben gezeigt, dass es mindestens vier bis fünf Jahre dauern kann, bis eine Stieffamilie zusammengewachsen ist, sich alle Familienmitglieder vertraut sind, einander schätzen und als Teil der neuen Einheit fühlen. Bis dahin heisst es durchbeissen, den Ball flach halten, für die Kinder als Ansprechpartnerin da sein, sich aber nicht aufdrängen.

Intuitiv habe ich meinen Bonuskindern von Anfang an viel Raum gegeben, und wenn doch mal ein Machtwort gesprochen werden muss, dann kommt das von Papa. Ansonsten haben wir fünf viel Zeit für uns, baden im See, werfen Frisbees im Garten, gucken Disney-Filme, backen Kuchen und fragen auch mal Französischvokabeln oder das kleine Einmaleins ab. Nein, wir erleben in der Regel keinen Alltag zusammen, sondern hauptsächlich Frei- und Ferienzeit, aber dennoch fallen die Kinder ihrer Mama nach der Papa-Zeit freudig in die Arme und sind happy, ihr eigenes Bett, das gewohnte Umfeld und die besten Freunde wieder zu haben.

Was mich auch etwas über unsere spezielle Situation hinwegtröstet, ist das, was ich neulich auf der Website des Wiener Familientherapeuten Daniel Hitschmann gelesen habe: «Die Kinder aus einer Patchworkfamilie weisen eine deutlich höhere Sozialkompetenz auf als Kinder aus regulären Familienkonstellationen.»

