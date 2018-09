Die Uber-wachten Teenager

«Dann nimm einfach einen Uber!» Was wie ein plumper Werbeslogan eines Lokalradios klingt, scheint ein neuer Lieblingsspruch zahlreicher Eltern zu sein. Egal, wo sich ihr Kind nächtens aufhält – beim Babysitten, auf der Chilbi im Nachbardorf oder an einer «Home» (Sturmfrei-Party) irgendwo in der Agglo – der Sohn oder die Tochter soll danach doch bitte sehr in ein Uber-Taxi steigen, um heimzukommen. Wobei das keine Bitte ist, sondern vielmehr ein Befehl.

Das habe mehrere Gründe, wie mir Mütter und Teenager in letzter Zeit mehrfach versicherten: Erstens sei ein Wagen über die App einfach zu bestellen, zweitens würden die Fahrten über die Kreditkarte der Eltern automatisch abgebucht, drittens sei eine Fahrt in einem Uber stinkbillig und koste im Vergleich zu einem Taxi ja nun wirklich nicht viel.

Bequeme Uberwachung

Ja, und viertens ginge es um die Sicherheit, den allerwichtigsten Punkt. Mit Uber würden die Kinder spät nachts nicht mehr auf den Strassen oder in einem Nachtzug unterwegs sein. Zudem wüssten die Eltern, Uber-App sei dank, immer, in welchem Auto und bei welchem Fahrer sich ihr Zögling befindet, und an welchem Rotlicht der Wagen gerade hält. Mithilfe des Ortungsdienstes der App können die Eltern ihre Kinder so spätnachts quasi live vom Bett aus auf dem Weg von der «Home» bis zum eigenen Hauseingang mitverfolgen. Das sei wirklich «super praktisch», versichern mir Freunde und Bekannte regelmässig. Und sie müssten nicht mal mehr selbst ins Auto steigen.

So sauber diese Lösung für viele Eltern von Jugendlichen klingen mag: Mir stösst sie sauer auf. Zum einen, weil es sich Eltern damit äusserst einfach machen. Zu einfach, wie mir scheint. Beginnt ein junger Mann oder eine junge Frau regelmässig auszugehen bis elf, zwölf oder gar ein Uhr nachts, so sollte er oder sie auch durchaus in der Lage sein, gemeinsam mit den Kollegen mit dem Bus, Zug, Velo oder Töffli heimzukommen. Das gehört zum Ausgang, es ist ein Teil davon, und so viel Selbstständigkeit muss man von einem Heranwachsenden erwarten können. Das bedeutet allerdings auch, dass Eltern ihrem Jugendlichen vertrauen und dabei loslassen lernen, so schwer diese Disziplin des Elternseins auch ist.

Grausam geizig

Glauben Eltern jedoch, ihr Kind noch immer nonstop überwachen und beschützen zu müssen, so ist der Jugendliche – oder sind sie selbst – wohl noch nicht so weit, ihn ins Nachtleben zu entlassen. Vielleicht besser, man schaut daheim weiterhin gemeinsam einen Familienfilm oder verbringt sonst wie die Zeit zusammen und wartet noch etwas damit.

Am bedenklichsten am Uber-Wohlstandsphänomen allerdings finde ich die unsoziale Haltung und Knausrigkeit vieler. Selbst ist man als urbane Familie wahnsinnig darauf bedacht, sozial und fair zu leben, und gibt sich bewusst. Doch geht es um eine Taxifahrt von dreissig, vierzig Franken findet man das plötzlich teuer und seinen Geiz grausam geil. Stattdessen brüstet man sich damit, für dieselbe Strecke mit dem Fahrdienst Uber fünf oder zehn Franken weniger ausgegeben zu haben und schaut dabei geflissentlich über die Tatsache hinweg, dass man dabei ein Unternehmen unterstützt, das sich in höchstem Masse unsozial verhält: Uber bezahlt noch immer keinerlei Sozialabgaben an seine Fahrer. Das Unternehmen vertritt einen Silicon-Valley-Kapitalismus, gegen den man am 1. Mai demonstrieren würde.

Und: Wollen Mütter und Väter mit diesem Trend der Uber-Herumkutschiererei wirklich, dass sich ihre Heranwachsenden beginnen wie kleine Diven zu fühlen? Sie glauben, für den Heimweg keinen Zug mehr zu benötigen, sondern eine Limousine?

Vielleicht sollten sich die uberbesorgten Eltern mal darüber Gedanken machen.