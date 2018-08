Ein Babyfoto als Profilbild?

Zugegeben, meist achte ich gar nicht auf die Bilder. Vor kurzem aber suchte ich nach einem etwas älteren Chat und fing an, mich durch die Whatsapp-Profilbilder zu klicken. Und ich staunte, wie viele Babys und Kinder mir da entgegenlachten. Ab und zu entdeckte ich auch einen Hund, gelegentlich ganze Familien, alle bestens gelaunt natürlich.

Porträtfotos der Chattenden selber? Eine absolute Rarität, zumindest unter den Müttern. Man könnte das einfach als Zufall abtun und sich anderem widmen. Doch ich finde diese Häufung spannend und es tauchen in meinem Kopf sofort diverse Fragen auf.

Definieren sich Mütter nur über ihre Kinder?



Die Wahl des Profilbildes geschieht in der Regel nicht ganz unüberlegt. Man will darauf natürlich in erster Linie gut aussehen, aber indirekt eben auch etwas über sich selber und sein Leben aussagen. Sehr schön zu beobachten ist das bei den Teenies in der Verwandtschaft, die ziemlich plakativ auf sexy, cool oder intellektuell machen. Was also wollen all die Mütter und Väter der Welt mitteilen, die sich umringt von ihrer Familie bildlich darstellen? «Seht her, wir sind eine grosse, stets glückliche Familie»?

Oder posten sie womöglich ein Foto mit Kindern, um nicht in Verdacht zu geraten, sich zu wenig um den Nachwuchs zu kümmern? Sie wissen schon: «Als verantwortungsvoller Papa gehe ich am Samstag lieber mit dem Baby auf dem Rücken wandern, anstatt mit den Kumpels am Fussballmatch herumzugrölen.»

Und was ist mit jenen Eltern – es sind gemäss meiner kleinen Recherche vor allem Mütter –, die ein herziges Foto ihres Babys als Profilbild benutzen? Es kann nicht daran liegen, dass sie sich selber nicht im Internet zeigen wollen – dann würden sie das Gesicht ihres Kindes kaum so frischfröhlich posten. Fühlen sie sich so eins mit dem Nachwuchs, dass sie sein Bild als valablen Ersatz für ihr eigenes Konterfei sehen? Mein Kind, das Mini-Me?

Warum hat keiner Angst vor Whatsapp?



Sorgen um ihr zauberhaftes Kind machen sie sich dabei offenbar nicht. Auf Facebook sähe das ganz anders aus – wehe dem, der dort Bilder seiner Kinder postet! Offenbar kümmert es aber kaum jemanden, dass Whatsapp zu Facebook gehört und die Firma verlauten liess, dass sie in Zukunft noch enger mit anderen Facebook-Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Zudem: Es ist auch auf Whatsapp ein Leichtes, ein fremdes Profilbild herunterzuladen.

Unterhalte ich mich mit einem Baby?



Ob es also richtig ist, sich so sorglos auf Whatsapp zu bewegen, sei dahingestellt. Ich selber plädiere zwar für einen sehr sorgsamen Umgang mit Kinderfotos im Netz, gehöre aber nicht zur «Zero Pictures»-Fraktion. Was mich allerdings irritiert, ist, dass man gerade auf Whatsapp so gerne seine Kinder abbildet.

Auf Facebook kann ich die Motivation viel besser nachvollziehen: Man teilt auf der Plattform Bilder mit Familie und Freunden, die man nicht so oft sieht. Ferienfotos, Bilder der eigenen Hochzeit und eben auch Kinderfotos. Auf Whatsapp hingegen dient das Profilbild in erster Linie der Erkennung. Und man nutzt die App hauptsächlich, um Gespräche unter vier Augen zu führen, also auch einmal etwas Privates zu besprechen. Da mutet es irgendwie seltsam an, wenn man mit einer engen Freundin diskutiert, beim Klick auf ihr Bild aber das Gefühl bekommt, man hätte sich die ganze Zeit mit einem 3-Monatigen unterhalten.

Oder wie sehen Sie das?