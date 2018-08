„Erstklassig unterwegs als Schwangere“

Letzte Woche bekam ich ein Selfie von einer ehemaligen Arbeitskollegin mit Babybauch. «Kostenloses Upgrade für Schwangere!», stand darunter, gefolgt von einem Emoji mit Sonnenbrille. Das Foto zeigte die grinsende Kollegin im 1.-Klasse-Zugwagen.

Es stellte sich heraus: Die Frau im sechsten Monat ist stolze Besitzerin des Mami-Passes der BLS. Die kleine, grüne Schwester der SBB lässt seit Anfang Monat alle werdenden Mütter in Zügen und Schiffen der BLS ohne Aufpreis in der ersten Klasse reisen.

«Das Mami» fährt Zug

Zugegeben: Der Name ist doof. Ich sage das nicht deshalb, weil man darüber diskutieren könnte, ob eine Erstgebärende denn bereits als Schwangere als Mutter bezeichnet werden kann. Sondern weil ich selbst nicht als «Mami» bezeichnet werden möchte. Das Mami, dieses Neutrum, das als Frau irgendwie verschwindet und komplett in ihrer Mutterrolle aufgeht.

Aber «Pregnant plus» oder «Graviditäts-Pass» wären auch nicht wirklich gute Alternativen gewesen. Vielleicht «9-Monats-Pass»? Wie auch immer das Ding heisst, ich finde es eine tolle Sache! Besonders bei uns in der Schweiz, wo man als schwangere Frau absolut nicht damit rechnen kann, dass einem im öffentlichen Verkehr ein Sitzplatz angeboten wird. Es sei denn, man stöhnt mit schmerzverzerrtem Gesicht oder steht in einer Fruchtwasserlache.

Schwanger, nicht krank

Da kommt mir doch direkt der Mann in den Sinn, der mir auf meine Frage, ob er mir – ich war hochschwanger und kurzatmig – seinen Sitzplatz im Bus überlassen könne, in breitem Berndeutsch geantwortet hat: Nein, er habe ja selber auch einen fetten Ranzen. Ein anderes Mal, diesmal von einer Frau, hörte ich: Nein, sie würde erst Platz machen, wenn ich im Pensionsalter sei.

Da kommt so ein kostenloser Klassenwechsel für Schwangere gelegen: In der ersten Klasse muss man nicht fragen, ob man sitzen darf. Meist kann man einfach auswählen, wo man sitzen möchte. Ausserdem kommt es einem besonders im letzten Trimester entgegen, dass die Sitze breiter und die Beinfreiheit grösser sind. Es gibt in der ersten Klasse von allem ein bisschen mehr – ausser von den Mitreisenden. Auch das ist ein Luxus. Weniger Fahrgäste bedeuten auch weniger olfaktorische Belästigungen wie Schweiss oder Kebabgeruch. Schwangere, die oft eine empfindliche Nase haben, dürfte das freuen.

Nur gute PR?

So ein Mami-Pass ist also ganz nützlich für Frauen in Erwartung, die zur Arbeit pendeln oder mit den Kindern einen Ausflug in die Guetsli-Fabrik machen, der die BLS einen eigenen Zug gewidmet hat. Bevor ich hier noch mehr Werbung mache, stelle ich noch die Frage: Ist das nicht einfach eine gute PR-Aktion des Bahnunternehmens? Es tönt so nett und kostet wohl nicht wahnsinnig viel.

Gemäss Auskunft von Mediensprecher Stefan Dauner wurden bis am Dienstag erst 11 Mami-Pässe ausgestellt. Was aber zeigt, dass die BLS die Sache wirklich ernst meint: Die schwangeren Frauen dürfen mit dem Mami-Pass auch ihre bereits geborenen Kinder mit in die erste Klasse nehmen.

