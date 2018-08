Eine Tigerhai-Mama am Beckenrand

Meine Kinder sollen in den Schwimmkurs weil ich einfach glaube, dass ihnen Lehrer die verschiedenen Schwimmstile besser beibringen als ich selbst. Also stehe ich eines Tages in einer stickigen Schwimmhalle.

Eine motivierte Schwimmlehrerin erklärt den Seepferdli-Teilnehmenden, was sie ihnen in dieser Woche beibringen möchte. Unser Jüngster bewegt sich nach Crashkursen durch seine Geschwister bereits recht souverän im Wasser, sodass ich keine Schwierigkeiten sehe. Allerdings beobachte ich meinen schlotternden Sohn, der friert und wesentlich weniger motiviert wirkt als noch bei der Hinfahrt im Auto.

«As tröpfelet, äs tröpfelet, dä Müllermeischter chlöpfelet», singt die Schwimmlehrerin und bringt die Kinder dazu, den Kopf unter Wasser zu halten. Mein Sohn weigert sich – er kommt raus, um mir zu flüstern, dass er das Wasser zu kalt finde. Es gelingt mir, ihn unter Versprechung «weiterer toller Wasserspiele» wieder ins Becken zu schicken. Mein Kind wird aufgefordert, einen Ring von der Treppenstufe unter Wasser mit Tauchen raufzuholen. Den Ring angelt er sich tatsächlich – allerdings mit dem Fuss, sodass kein Tropfen Wasser sein Gesicht benetzt. Triumphierend hält er den Ring in meine Richtung. Ich lächle gequält.

Hysterische Mütter und verpatzte «Bauchpfeile»

Während sich die Lehrerin inbrünstig meinem Sohn widmet, der sich noch immer weigert, den Kopf länger als drei Sekunden unter Wasser zu halten, schaue ich zur Entspannung weg – und ins Schwimmbecken des 3. Grundlagenkurses. Ich traue meinen Augen nicht. Eine Mutter steht wie ein Feldweibel am Beckenrand und fordert ihr Kind hysterisch auf, der Fröschli-Lehrerin genauer zuzuschauen und pfuscht dieser laufend verbal ins Konzept mit individuellen Anweisungen für ihr Kind. Nach Kursende schnappt sich diese Mutter ihren Sohn, und ich höre: «Komm, Linus, das Seehund-Schwimmen in Rückenlage üben wir nochmals.» Ich verdrehe die Augen, was der Mutter nicht entgeht. Sie flüstert entschuldigend: «Es ist der zweite Versuch im Frosch, diesmal wollen wir es schaffen.»

Letzter Tag mit «Morgenstund hat Chlor im Mund». Mir schmerzen die Mundwinkel vom motivierenden Dauerlächeln mit dem Ziel, meinen Sohn bei Laune zu halten. Ich hoffe, dass er heute das – vor allem von mir – gewünschte Abzeichen bekommt. Ich möchte die Stunden mit stickiger Luft, dumpfem Dauerrauschen im Ohr und zu heissen Haartrocknern aufs Minimum beschränken. Doch ich ahne: So schön die «Seerose» meinem Sohn gelang, so wenig waren es zwei Meter Distanz unter Wasser beim «Bauchpfeil».

Seepferd zum Zweiten

Die Kinder sitzen schlotternd und erwartungsvoll im Kreis. Auf dem Schwimmbrett: Seepferd-Abzeichen für diejenigen, die bestanden haben – «Motivationsabzeichen» mit Sujets wie Seehund, Schwan oder Nilfperd für jene, welche noch etwas üben müssen. Ich bleibe tapfer in der Ferne und übe mich in Gelassenheit: Hey, es geht um einen Schwimmkurs für Fünfjährige! Mein Sohn greift zum Abzeichen und kommt in meine Richtung. Der Fall ist klar: Tränen suchen sich den Weg durch enttäuschte Gesichtszüge. Das Nilpferd vermag nicht zu trösten, denn so lieb es dreinschaut, es ist nun mal kein Seepferd!

Ich tröste meinen Sohn und sage ihm, dass er trotzdem mein Held sei: Er hätte bei kaltem Wasser jeweils gut zuhören können und alle Übungen fleissig mitgemacht.

10 Wochen später. Der Kurs beginnt: Seepferd zum Zweiten. Bauchpfeil mit Beinmotor. Ich stehe am Beckenrand. Und zische meinem Kind möglichst unauffällig zu: «Mehr mit den Beinen!» Luftpumpe. Wow, die war schöööön, artikuliere ich tonlos und meine Mimik macht Dimitri Konkurrenz. Ich hätte der Schwimmlehrerin am liebsten im Wasser auf die Schulter getippt und sie gefragt, ob sie es gesehen habe. Seerose… Na ja. Die kriegte er schon besser hin. Der Kurs endet. Ich schnappe mir die neu gekaufte Badekappe und meinen Sohn und flüstere: «Komm, wir üben die Seerose nochmals. Ganz locker.» Und ich stürze mich, ganz Tigerhai-Mama, ins Kinderbecken.

