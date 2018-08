Kinderlose haben keine Ahnung!

Immer war ich pünktlich in meinem Leben. Und wenn nicht, dann war mit Sicherheit etwas Gewaltiges dafür verantwortlich: ein Erdbeben der Stärke 6, totaler Stromausfall, Lothar oder sonst ein Tief, welches das ganze Land lahmlegte.

Doch vor einigen Jahren sagte ein Freund zu mir: «Immer bist du zu spät!» Der Satz traf mich wie ein Schlag. Ich war beleidigt und trotzdem wusste ich: er hat recht. Aber nicht ein Erdbeben oder ein Jahrhundertsturm war für mein chronisches Zuspätkommen verantwortlich, sondern etwas anderes Gewaltiges: meine damals dreijährige Tochter.

Immer, wenn ich irgendwohin will, geht es mir so, wie es der britische Komiker Michael McIntyre in einem seiner Programme beschreibt: «People with no kids don’t know». Nur noch vage erinnere ich mich daran, wie ich als kinderloser Mensch das Haus verliess: Schuhe und Jacke anziehen, Handtasche locker über die Schulter werfen, Türe öffnen, hinaustreten und weg war ich. Und heute?

«Wo ist mein Schuh?!» Ich krieche unter das Bett und angle ihn hervor. Auf meiner Jacke sind fettige Fingerabdrücke. Auf der anderen Speichelspuren. Habe ich eine dritte Jacke? Egal, ich ziehe die erste an. Auf den Kinderschuhen klebt eingetrockneter Lehm des gestrigen Spielplatzbesuchs. Wo ist die Schuhbürste? Und wo ist eigentlich das Kind? Es ist verdächtig still. Andächtig sitzt meine Tochter vor den Duplos und spielt. Eigentlich will sie sonst kaum jemals alleine spielen. Nur jetzt, zehn Minuten bevor der Bus fährt. Als ich ihr die schmutzigen Schuhe hinstelle, schreit sie. Sie will keine lehmigen Schuhe anziehen. Lieber will sie … Guuummistiiiiiefeeeel!!!

Der Hase muss mit – und die Puppe

Draussen ist es knochentrocken und heiss. Mein Argumentieren hilft nichts und ich versuche indessen, das Geheule auszublenden und zehn verschiedene Snacks in den 60-Liter Rucksack zu packen, der meine Handtasche seit Monaten ersetzt. Kurz schlürfe ich einen letzten Schluck aus der halb vollen Kaffeetasse und zähle bis zehn. Danach bis 20. 100. 247. Im Vorbeigehen wische ich noch die Milchflecken am Boden auf, bevor ich mich um das weinende Kind kümmere, es geduldig liebkose, auf Geheiss den Hasen suche und versichere, dass er mitkommen darf. Meine Tochter ergreift ihre Chance und ich stimme unter Zeitdruck knurrend zu, dass auch die Puppe Lisa, der Ball, zehn Haarbänder, fünf Duplofiguren und der Puppenwagen mitkommen dürfen. «Noch den Scooter!» ignoriere ich.

Endlich ist alles bereit. Doch halt! Nicht ganz. In der Hektik habe ich die Wasserflasche vergessen. Mittlerweile sind wir bereits fünf Minuten zu spät dran, doch wenn ich mit meinem vollbepackten Transportwagen samt Kind drin zur Bushaltestelle renne, mache ich den Zeitverlust bestimmt wieder gut. Als wir endlich vor der Haustüre stehen, sagt meine Tochter: «Mami, wir haben Lisas Mütze vergessen!» Es ist über zwanzig Grad, niemand braucht an diesem Tag eine Mütze, schon gar keine Puppe. Was jetzt? Soll ich umdrehen und zusätzliche fünfzehn Minuten Verspätung oder lieber ein tobendes Kind im Bus in Kauf nehmen? Ich drehe um.

Vielleicht ist die obige Schilderung leicht übertrieben. Aber angefühlt hat es sich etliche Male genau so! Deshalb, liebe kinderlose Freunde: Das mit der Pünktlichkeit schaffe ich nicht mehr. Vielleicht irgendwann später wieder, in fünfzehn Jahren oder so. Bis dahin, bitte habt Geduld mit mir und geniesst die Freiheit des Einfach-mal-zur-Türe-Hinausgehens.

Weitere Postings, die Sie interessieren könnten: «Und plötzlich ist Mittag» oder «Ach, das kinderlose Leben…».