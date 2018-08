Best of: Mutter sucht Mann

Es sind Sommerferien, auch für unsere Autorinnen und Autoren. Deshalb publizieren wir einige Beiträge, die besonders viel zu reden gaben. Dieser Beitrag erschien erstmals am 27. Februar 2018.

Letzte Woche fragte mich in der Migros ein netter Typ, ob ich ihm nicht helfen könne: Auf der Fondue-Packung stehe «für 2 Personen», und er schaffe es unmöglich, ganz alleine so viel Käse zu essen. Und kürzlich entschuldigte sich ein Mann für seinen Hund, der mir beim Joggen allzu nahe kam: «Entschuldigen Sie, er steht eben auf hübsche Frauen.»

Wissen Sie, was diese flirtfreudigen Männer gemeinsam haben? Beide haben mich ohne meine Kinder gesehen. Wenn ich mit meiner Brut unterwegs bin, flirtet garantiert kein einziger Typ mit mir. Nicht, dass das für mich ein Problem wäre: Ich bin verheiratet mit dem besten Fondue-Partner der Welt.

Das Kind als Minuspunkt

Single-Müttern bereitet das Phänomen aber offenbar ziemliche Schwierigkeiten. Kürzlich besprachen wir das Thema abends in einer Bar. Vier Mütter, zwei von uns sind in einer Beziehung, die anderen auf der Suche nach Bett- und Lebensabschnittspartnern.

«Schreib mal über mich!», sagte A., «Also eher allgemein: Über getrennte Kleinkindmütter, die keinen Mann finden.» «Jaaa!», pflichtete B. ihr bei, «das ist imfall total ein Thema. Wir Single-Mamas sind für Männer einfach nicht attraktiv. Auf den ersten Blick natürlich schon. Aber sobald einer merkt, dass du Kinder hast, siehst du ihn nur noch von hinten.»

Die Ausnahme

Ein Mann, erklärte sie, wolle von einer Frau die volle Aufmerksamkeit. Das gehe aber bei einer Mutter nicht, weil die Kinder auf ihrer Prioritätenliste immer zuoberst stünden. Ein neuer Partner müsse bereit sein, sich ins bestehende Gefüge einzuordnen oder sogar unterzuordnen. Aber das gehe den meisten Männern gegen den Strich.

«Eine Ausnahme sind natürlich Männer mit Kinderwunsch.», erklärte B. weiter. «Die setzen sich schon zu einer Mama mit Kindern ins gemachte Nest. Aber erstens gibt es etwa so viele ungebundene Männer über 35 mit Kinderwunsch wie rosarote Elefanten. Und zweitens will ich ja selbst gar keine weiteren Kinder.»

Sucht sie einen Ersatzvater?

A., die minutenlang genickt hatte, fügte hinzu: «Eigentlich ist es ganz einfach: Männer ohne Kinder wollen allermeistens keine Frau mit Kindern. Jüngere Männer finden eine ältere Frau mit Kindern vielleicht sexuell interessant, aber auch nicht auf Dauer. Also muss man als Single-Mama versuchen, sich einen Single-Vater zu angeln. Und so einen zu finden, ist sehr schwierig. Weil die eben an jüngeren Frau ohne Kinder interessiert sind.»

B. stellte energisch ihr leeres Bierglas auf den Tisch: «Sogar dann, wenn ich nur an Casual Sex interessiert bin, ist es schwierig. Die meisten Männer denken sofort, dass ich einen Ersatzvater suche. Dabei will ich vielleicht nur mein kinderfreies Wochenende mit einem Mann in Bett geniessen.»

Dann ging sie an die Bar und blieb dort ungewöhnlich lange. Zwanzig Minuten später kam sie grinsend zurück und sagte, sie hätte soeben einen Single-Vater kennen gelernt. «Ich habe ihn gefragt, ob er auch Tinder hat», erzählte sie lachend. Und er habe auf Baseldeutsch geantwortet: «Kinder? Jo.» Er habe eine fünfjährige Tochter.

