Geschlechtervorbilder werden überschätzt

«Kinder brauchen eine Mutter und einen Vater», lautet der Schlachtruf von Konservativen gegen gleichgeschlechtliche Eltern. «Männer erziehen anders als Frauen», sagen Progressive, wenn sie für mehr Männer in der Kinderbetreuung kämpfen. Es ist ein anderer Kontext und doch dieselbe Aussage: Frauen und Männer haben unterschiedliche, sich ergänzende Eigenschaften, die in der Kinderbetreuung unerlässlich sind.

Wie wir wissen, sind Väter stets wild und unbesorgt. Mütter hingegen sanft und fürsorglich. Väter werfen ihr Baby 17 Meter in die Luft. Mutti steht daneben und quietscht mit zittriger Stimme: «Oh Gott, Hanspeter!»

Nur, ich habe mein Kind noch nie in die Luft geworfen. Weil ich nicht einmal einen Ball fangen kann. Geschweige denn ein quiekendes Rollschinkli mit Armen und Beinen.

Mache ich das richtig mit dem Mann-Sein?

Ansonsten gebe ich mir natürlich Mühe, den gesellschaftlichen Erwartungen zu genügen. Etwas ungelenk boxe ich dem Brecht immer wieder in den Oberarm und sage mit tiefer Stimme: «Heul nicht, du Saft!» Es wäre ja schade, wenn die Wirkung unserer perfekten Familienkonstellation wegen meiner Unmännlichkeit verpufft. Am Ende wird der Brecht in der Schule trotz Hetero-Eltern gemobbt.

Aber ich will Sie nicht länger mit billigem Sarkasmus ärgern. Sie wissen vielleicht aus meinen frühen Werken, dass ich wenig von Geschlechterstereotypen halte. Diese ständige Verkrampfung auf ein Merkmal menschlichen Seins – sie ist mir ein Rätsel. Dabei will ich Unterschiede zwischen Frauen und Männern gar nicht leugnen. Es mag ja durchaus sein, dass irgendwelche Gene auf diesem einen Chromosom gewisse Vorlieben, Interessen und Verhaltensmuster begünstigen. Statistisch zumindest. Im konkreten Fall aber unterscheiden sich zwei Menschen weit stärker als Folge ihrer Persönlichkeit als wegen ihres Geschlechts.

Erziehen Männer gar nicht so anders?

Eine Studie des deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat im Erziehungsverhalten von Kita-Betreuerinnen und -Betreuern nur wenige Unterschiede gefunden. Klar ist es schön, wenn Kinder weibliche und männliche Bezugspersonen haben. Aber Maximilian-Jason kann später bestimmt nicht schlechter Töffli frisieren, weil er in der Unterstufe nur von Lehrerinnen unterrichtet wurde. Und Cosma-Imogen wächst vielleicht mit zwei Vätern auf, die ihr ganz unterschiedliche Werte vermitteln. Diversität hat viele Gesichter. Mitunter könnte man aber meinen, die stereotypen Eigenschaften zweier disjunkter Geschlechter sei die einzige Vielfalt, die Kinder unbedingt benötigen.

Ich will dem Brecht ein gutes Vorbild sein. In all meinen Rollen: als Elternteil, Verkehrsteilnehmer, Hobbygärtner, im Umgang mit anderen Menschen und meinetwegen auch als der Mann, der ich ja bin. Aber es käme mir nicht in den Sinn, dabei ein bestimmtes Männerbild zu zeichnen.

«Eltern sollten einfach sich selbst sein.» Auch das ein beliebter Satz, den man oft liest. «Eigentlich selbstverständlich», dachte ich, bis ich auf einer Ratgeberseite für Väter diesen Appell sah: «Wenn Sie eher ein zurückhaltender Vater sind, dann polen Sie sich ein bisschen mehr auf Angriff. Das ist nicht nur ein gutes Vorbild für Ihr Kind, sondern auch eine Bereicherung für Ihr eigenes Leben.»

Mir ist vor Schreck fast die Schrotflinte in den Anabolikashake gefallen.

Weitere Postings zum Thema: «Einen Mann für meinen Sohn!», «Niemand wirft wie ein Mädchen» oder «Das Familienmodell der Zukunft».