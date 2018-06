«Die Angst des Babys erinnert ans eigene Geburtstrauma»

Frau Ambass, ich bin vor drei Monaten Mutter geworden. Die letzten Wochen waren für mich immer wieder von starken Ängsten geprägt. Wie kann ich diese einordnen?

Es ist ganz typisch, dass Sie als junge Mutter von existenziellen Ängsten heimgesucht werden. Die Geburt eines Kindes stellt eine grosse Krise dar: Plötzlich ist man nicht mehr Tochter, sondern Mutter – und da ist dieses vollkommen abhängige Wesen voller Angst, das hineingeworfen wurde in eine vollkommen neue Umgebung. Das rührt auch an den eigenen Urängsten, am eigenen Geburtstrauma. Dieses ist uns als solches zwar nicht bewusst – liegt jedoch an der Wurzel vieler unserer Ängste.

Mein momentanes Angsterleben hängt damit zusammen, wie ich selbst geboren worden bin?

Unter Umständen, ja, aber entscheidend ist nicht in erster Linie, wie Sie geboren worden sind, sondern dass Sie geboren worden sind. Nach neun aufgehobenen Monaten im Mutterleib kommen Sie plötzlich an diesen gänzlich unbekannten Ort – ohne ein Gefühl dafür, was es heisst, ein Individuum zu sein, ohne ein Gefühl für eigene, körperliche Grenzen. Diese Ängste des Neugeborenen werden von den Eltern wieder ein Stück weit übernommen. So markiert die Geburt den Beginn eines ungemein anspruchsvollen Anpassungsprozesses für die Eltern und das Kind, bei welchem sie die Angst immer begleiten wird.

Drei Tage nach der Geburt erlebte ich die Angst mit Babyblues und Milcheinschuss zum ersten Mal mit voller Wucht – und fühlte mich weitgehend unvorbereitet. Müsste man da nicht besser sensibilisieren?

Zweifellos sollte der psychischen Dimension in der Geburtsvorbereitung noch mehr Beachtung geschenkt werden. Zwar findet man meist irgendwo auf einem Merkblatt einen Hinweis, dass Stimmungsschwankungen und postnatale Depression auftauchen können. Doch dieser Punkt wird oft ganz schnell abgetan – als Krankheit, die einen sowieso nicht betreffen wird. Dabei verlaufen die Grenzen oft fliessend.

Wie merke ich, dass meine Ängste ein «normales» Mass übersteigen, dass ich nicht «bloss» den Babyblues, sondern möglicherweise eine postpartale Depression erlebe?

Übersteigerte Ängste sind nur ein typisches unter vielen Symptomen des Babyblues und einer postpartalen Depression. Die wichtigste Unterscheidung zwischen der postpartalen Depression und dem Babyblues liegt in der Dauer des Symptomerlebens: Der Babyblues sollte nach wenigen Tagen wieder verflogen sein. Ist man aber über längere Zeit nach der Geburt sehr traurig, ängstlich und lustlos, gilt es abzuklären, ob eine postpartale Depression vorliegt. Immerhin rund 15 Prozent aller Mütter erkranken daran – und auch Väter können davon betroffen sein.

Nach welcher Zeitspanne sollte man als junge Eltern aus der gröbsten Anpassungskrise raus sein?

Nach drei Monaten liegt in meinen Augen eine sinnvolle Grenze. Spätestens wenn nach dieser Übergangsphase grosse Ängste und Konflikte hartnäckig fortbestehen, sollte man Unterstützung holen – überhaupt immer, wenn der eigene Leidensdruck zu gross wird. Dann lohnt es sich, in der eigenen Geschichte nach möglichen Ursachen zu suchen. Doch eine grosse Aufgabe von Eltern liegt darin, die Angst als ständigen Begleiter anzunehmen – sie in einem handhabbaren Mass zu halten. Es gilt zu akzeptieren, dass zukünftig alle wichtigen Entwicklungsschritte des Kindes mit Angst einhergehen können, und dass das bis zu einem gewissen Grad in Ordnung ist.

Und wie gehe ich mit der Angst davor um, meine Angst auf das Kind zu übertragen?

Diese Gefahr besteht vor allem dann, wenn die Angst tabuisiert wird. Wenn man jedoch offen über Ängste und Probleme spricht, wird das Kind entlastet. Wenn Mutter oder Vater vor Erschöpfung weinen, hilft es zum Beispiel, dem Kind zu sagen: «Schau, Mama/Papa ist gerade traurig. Sie/er ist müde und muss sich ausruhen. Aber keine Sorge, das kriegen wir wieder hin.» Bereits ganz kleine Babys haben empfindliche Fühler in solchen Situationen – und brauchen dann Orientierung. So laufen sie nicht Gefahr, unsere Ängste und Konflikte zu übernehmen. Doch dafür müssen wir ihnen eine Gestalt geben.

Wie ist das möglich – der Angst eine Gestalt geben?

Das kommt darauf an, welche Ausdrucksform Ihnen liegt. Sprechen Sie über Ihre Angst, malen Sie sie, beschreiben Sie sie auf einem Blatt Papier. Nehmen Sie ihr auf jeden Fall das Diffuse, das Unfassbare. Das nimmt der Angst den Schrecken. Kinder machen das ganz intuitiv: Sie packen die Angst zum Beispiel in das Monster unter ihrem Bett.

Die Mütterhilfe (ab September 2018 Zusammenschluss mit Verein Arche – neuer Name lautet dann: Arche für Familien) ist eine Stiftung, die Eltern bei Bedarf bereits während der Schwangerschaft dabei unterstützt, in ihre neue Rolle hineinzuwachsen und akute Krisen- und Problemsituationen zu bewältigen. Die Tarife für psychologische Beratung werden abhängig vom Einkommen berechnet und variieren von 20 bis 130 Franken für rund 75-minütige Sitzungen.

Mehr Informationen: www.muetterhilfe.ch, www.postnatale-depression.ch/de

Lesen Sie zu diesem Thema auch: «Spiel mir das Lied vom Babyblues» und «Wo ist mein Kind? Lebt es noch?».