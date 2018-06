Von der Karriere- zur Hausfrau

Hausfrauen werfen berufstätigen Müttern gerne vor, zu wenig für ihre Kinder da zu sein. Working Mums wiederum haben oft das Gefühl, Vollzeitmamis würden ihre Tage beim Kaffeeklatsch verbringen. Wie sieht die Realität aus? Wir lassen die 34-jährige Jennifer erzählen, die beide Seiten kennt:

«Ich bin jetzt seit genau einem Jahr Hausfrau. Hausfrau … anfangs habe ich mich fast geschämt, mich so zu bezeichnen. Das klingt vielleicht doof, aber ich fand den Gedanken unerträglich, komplett von meinem Mann abhängig zu sein.

Ich war erst 26, als ich zum ersten Mal Mutter geworden bin. Damals war ich karrieretechnisch noch nicht dort angekommen, wo ich hin wollte. Deshalb war für mich klar, dass ich berufstätig bleiben wollte. Ich bin bei beiden Kindern jeweils nach vier Monaten wieder arbeiten gegangen, mit einem 60- beziehungsweise 80-Prozent-Pensum.

Die Kinder nur noch schlafend gesehen

Zuletzt war ich 90 Prozent angestellt, habe aber etwa 120 Prozent gearbeitet. Mein damaliger Arbeitgeber steht eigentlich für Frauenförderung, Nachhaltigkeit und gute Work-Life-Balance. Die Realität sah jedoch anders aus: Ich musste am Morgen los, bevor die Kinder überhaupt wach waren, und kam am Abend nie vor halb acht nach Hause. Meine Mutter holte die Kinder jeweils vom Hort ab und kochte ihnen Abendessen. Ich hätte nie einfach um 17 Uhr aus dem Büro laufen können, da hätten einige blöd geschaut und ich hätte eine Menge Arbeit liegen lassen müssen. Als Einzige hinzustehen und zu sagen, dass man sich diese Freiheit jetzt rausnimmt, weil man nach Hause zu den Kindern will, das ist nicht so einfach. Dabei hatte ich jeweils den ganzen Tag unter Strom gestanden, war keine Sekunde im Internet. Teilzeiter arbeiten sowieso viel fleissiger als alle anderen, wenn man mich fragt. Hätte ich eine eigene Firma, würde ich nur Teilzeiter einstellen.

An manchen Tagen sah ich meine Kinder nur schlafend. Als meine Tochter einmal ausnahmsweise am Morgen wach war, bevor ich zur Arbeit ging, sagte sie mir beim Gehen: ‹Tschüss Mami, bis morgen!› Da wurde mir klar: Mist, ich muss etwas ändern! Nicht wegen meines schlechten Gewissens, sondern weil ich wirklich das Bedürfnis hatte, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen.

Ich habe ein halbes Jahr lang nach der perfekten Lösung gesucht. Am Ende habe ich mich entschieden, eine Auszeit zu nehmen und für unbestimmte Zeit zu Hause zu bleiben. Mein Körper hat die Pause dringend nötig nach den letzten Jahren. Und ich merke, dass auch die Kinder ausgeglichener sind. Ich finde den Hort und die Kita zwar toll und die Kinder sind extrem gerne hingegangen, aber jeden Tag Fremdbetreuung, an teilweise unterschiedlichen Orten, das macht die Kleinen müde. Jetzt geniessen sie es, spontan sein zu können: stundenlang draussen zu spielen, Freizeit zu haben. Das hat ihnen vorher total gefehlt, weil ich an meinen freien Nachmittagen mit ihnen einkaufen gehen und die Wäsche machen musste.

Sooo streng ist der Hausfrauen-Job nicht

Obwohl ich jetzt Vollzeitmama bin, habe ich fast nur arbeitende Freundinnen. Irgendwie habe ich nur selten Lust auf Hausfrauen-Kaffeerunden – ich rede gerne auch mal über andere, aus meiner Sicht bereicherndere Themen als über Kinder und Erziehung. Übrigens verstehe ich auch nicht, weshalb viele Hausfrauen immer betonen, wie streng ihr Job sei. Klar, das Kindergeschrei den ganzen Tag ist anstrengend. Aber ganz ehrlich, als Hausfrau hast du sehr wenig Stress und vor allem keinen Druck von aussen. Erst recht nicht, wenn die Kinder zur Schule gehen. Das ist kein Vergleich zum Leben einer berufstätigen Mutter, die ihren Job hat, meist einen Vollzeit arbeitenden Mann, nebenbei auch noch den Haushalt schmeisst und all die Schultermine organisiert. Aber ich glaube, wenn man das selber nie erlebt hat, hat man einen komplett anderen Blickwinkel. Vermutlich haben viele Hausfrauen auch einfach das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, weil es eben dieses Käfele-Klischee gibt. Dabei sollten sie doch einfach zu ihrem Hausfrauendasein stehen und sich nicht um die Kritik kümmern.

Überhaupt sollte man seine Energie und seine Gedanken besser in sich selber investieren. Jede muss für sich überlegen, was ihr eigentlich wichtig ist – und die Konsequenzen ziehen. Mein Job war ein Traumjob, aber er hat in dem Moment nicht in mein Leben gepasst. Das anzuerkennen und den Job aufzugeben, war eine sehr schwierige Entscheidung. Aber ich wollte nicht irgendwann zurückblicken und merken, dass ich meine Kinder nicht habe aufwachsen sehen. Heute bin ich überzeugt von meinem Entscheid, weil er das Beste für mich, meine Beziehung und meine Kinder war. Und so kann ich unterdessen auch ganz entspannt sagen, dass ich jetzt Hausfrau bin.»

