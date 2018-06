Der Sturm vor der Ruhe

Es gibt ja so viele Paralleluniversen, in welche Eltern ab dem Vorliegen eines positiven Schwangerschaftstests katapultiert werden. Einen Sonderstatus aber nehmen die zahlreichen Nebenschauplätze des Schulalltags ein. Besonders die saisonal wiederkehrenden Auswüchse am Ende des Schuljahres.

Sie merken, dass die Sommerferien nicht mehr fern sind, wenn …

… alles wegmuss: Ab Ende Juni vergeht fast kein Tag, an dem die Kinder nicht unter Bergen von Heften und Ordnern durch die Haustüre schreiten. Das Werk eines ganzen Schuljahres muss dann innert weniger Tage Platz in der Wohnung finden (oder möglichst unauffällig im Altpapier verschwinden). Nicht zu vergessen auch die raumfüllenden Installationen aus Karton zum Thema Verkehr oder Wald oder Wasweissich. Nie sonst liegen Entzücken und Entsetzen so nahe beieinander wie beim Anblick dieser Kunstwerke.

… jeden Freitagabend eine Hortparty steigt: Was bei einem Einzelkind noch ein vergnüglicher Spezialevent ist, kann sich mit jedem zusätzlichen, fremdbetreuten Kind zum Sozialstress auswachsen – weil Freitagabende naturgemäss den Start ins Wochenende einläuten und man doch eigentlich gar zu gerne mit Freunden am See grillieren würde, statt in einem Raum voller schreiender Kinder zu stehen. Aber die Hortleute machen alle einen wirklich grossartigen Job und das will man anständig verdanken. Und zum Dimmen des Kinderlärms gibts ja ein Gläserl Wein. Vielleicht auch drei.

… die Muffinförmchen langsam ausgehen: Proportional zur Anzahl Abschiedsfeste steigt auch die Betriebsamkeit in der Küche. Natürlich steht es allen frei, einen Beitrag zum Apéro-Buffet zu leisten – aber es fällt doch unangenehm auf, wenn man mit leeren Händen erscheint. Den Einstieg in die Schulabschlusssaison bestreitet man vielleicht noch mit Marmormuffins samt buntem Zuckerguss und Schokostreuseln. Irgendwann aber hat man von der Mehlorgie in der Küche genug und greift hemmungslos zu Chips, die man dann so diskret wie möglich auf der sich biegenden Apéro-Tafel platziert.

… wirklich jeder ein Abschlussfest plant: Genau dann, wenn man meint, dass bereits jeder Teilbereich der Schulmaschinerie ein Fest veranstaltet hat, kommt ein Brief der Religionslehrerin mit der Einladung zum Pessach-Mahl für die ganze Familie. Gottlob an einem Montag- und nicht an einem Freitagabend.

… der Ausflugsmarathon beginnt: Das letzte Viertel des Schuljahres ist naturgemäss auch jenes mit der grössten Chance auf trockene Sonnentage. Das gilt es zu nutzen. Zooausflug reiht sich an Schulreise, Badi-Exkursion an Klassenlager, Sporttag an Züri-Hegel. Kühlschränke, Schranktüren und Wände werden zu Litfasssäulen auf Zeit. An der Wohnungstüre angebracht kann die gewaltige Menge Anmelde- und Infoflyer gar erheblich zur Raumisolation beitragen. Mitte Juli dann, wenn die Papiermassen gebündelt entsorgt werden, könnte man daraus problemlos kleine Burgen bauen (weil da ja auch noch das eine oder andere Schulheft drinsteckt).

… sich das Klassenroulette dreht: Irgendwann im Juni ist es so weit. Der Sternmarsch zu den Briefkästen startet und Eltern ziehen mit zitternden Händen das Schreiben des Schulamts mit der Klassenzuteilung ihrer Kinder heraus. «Und? Zu wem geht deiner?» – «Zu Frau Müller.» – «Meiner ist bei Meier.» – «Meier? Ich glaube Fabian ist auch bei ihm.» – «Ah, super! Ich habe gehört, der Meier ist recht okay.» – «Ich fände es ja schön, wenn Leo mit meinem in die Klasse käme. Hast du schon was von Moni gehört?» – «Nein. Aber ich schreibe ihr gleich eine SMS.» So geht das einen Tag lang. Dann ist wieder Ruhe. Bis zum nächsten Übertritt.

… der Elternrat in Aktivismus gerät: «Liebe Eltern, die Zeit ist wie im Flug vergangen und schon neigt sich das Schuljahr dem Ende zu.» So oder ähnlich leiten die wackeren Frauen und Männer, welche die Elternschaft an der Schule vertreten, jeweils ihre Mails und Briefe vor Schulende ein. Die darauf folgende Botschaft ist immer dieselbe: Eine Sammlung für die Lehrerin oder Kindergärtnerin (Lehrer und Kindergärtner sind selbstverständlich mitgemeint). Ohne Geschenkgutschein will man sie nicht in die Sommerferien ziehen lassen. Und selbstverständlich gibts auch einen Abschiedsapéro. «Bringt doch was fürs Buffet mit. Aber nur, wenn ihr wollt.»

… man grausige Funde im Kleidersack macht: Das Ende des Schuljahres ist immer auch der Moment, in dem jede Betreuungseinrichtung Zweitkleiderreservoire öffnet und die Schulen den Kleiderfundus entrümpeln. Es sind Augenblicke voller Überraschungen («Wieso hast du mir nicht schon früher gesagt, dass die Finken viel zu klein sind?» – «Wozu denn? Es geht doch auch nur in Socken.») und olfaktorischer Schrecken. Mütter berichten von retournierten Sportsachen, die während eines Vierteljahres in einer wassserdichten Tasche ungeöffnet gelagert waren.

… die grosse Faulheit ausbricht: Sobald die Fachlehrer ihre Noten abgegeben haben, verfallen Schüler hemmungslos dem Müssiggang. «Sie verfaulen komplett. Eigentlich könnte man sie zu Sommerbeginn kompostieren», sagt die Mutter eines Oberstufenschülers. Bei jüngeren Schülern verhält es sich ähnlich. Allerdings hat dies weniger mit Noten als vielmehr mit den langen Abenden zu tun. («Komm schon, Mami. Es ist doch noch hell draussen. Und bald sind Ferien.») Die grosse Lethargie kommt dann jeweils am nächsten Morgen, wenn der Wecker läutet – weil die Ferien eben doch noch nicht angefangen haben.

… in der Schule Panini-Regen droht: Nebeneffekte der Fussballmeisterschaften suchen Eltern- und Schulhäuser zwar nur jedes zweite Jahr heim, der Schulrat sieht sich aber jedes Mal dazu gezwungen, ein Flugblatt zu verteilen: «Panini-Bildchen aus den Fenstern auf den Pausenplatz zu werfen, ist nicht erlaubt», steht dort zu lesen. Auch in den heimischen vier Wänden tobt täglich eine kleine Schlacht im Kampf gegen die allgegenwärtigen Kleber. «Hier liegt schon wieder ein Panini-Bildchen. Könnt ihr die nicht einfach mal ins WM-Heft einkleben?» – «Mama! Das ist doch noch eines von der letzten EM. Jetzt mal ehrlich!»