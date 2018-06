Von Erstgeborenen und Nesthäkchen

Es gibt Dinge, die haften in meinem Hirn so hartnäckig wie neulich der selbst gemachte Slime an unserer Kinderzimmerdecke. Die typischen Rollen zum Beispiel, die Geschwistern gern unterstellt werden: dass Erstgeborene dominant seien oder altklug, die sogenannten Sandwichkinder kompetitiv oder vermittelnd und Nesthäkchen entweder verwöhnt, rebellisch oder beides. Von den Vorurteilen gegenüber Einzelkindern ganz zu schweigen!

Auch wenn ich stets versuche, unsere Kinder mit der gleichen «Brille» zu betrachten: Manchmal geistert einfach noch eine Portion Alfred Adler, wenn auch wohl frei interpretiert, in meinem Kopf herum. Der österreichische Arzt und Psychotherapeut hatte sich als einer der Ersten mit der Stellung des Individuums in der Geschwisterreihe befasst. Er war davon überzeugt, dass unsere Position in der Familie untilgbare Spuren in unserem Lebensstil hinterlässt. Seit Adler sind bald hundert Jahre vergangen. Es gibt neuere Studien, die zum Schluss kommen, dass die Geschwisterkonstellation kaum Einfluss auf unsere Persönlichkeit hat. Doch wie dem auch sei, nach wie vor wird mein Versuch einer neutralen Sicht zuverlässig von meinem «Adlerauge» torpediert.

Objektivität gibt es nicht

Kürzlich wurde mir dies wieder einmal bewusst: Meine Eltern hatten ihre alten Super-8-Aufnahmen digitalisieren lassen. Die familiären Zeitdokumente «Sommer 77» und «Weihnachten 78» nach all den Jahren anzuschauen, war wie eine archäologische Grabung in persönlichen Sedimentschichten. Und neben der fast plakativen Demonstration der eigenen Vergänglichkeit schienen sie auch die Umwandlung vager Erinnerungen in so etwas wie objektive Tatsachen hinzukriegen. Es zeigte sich: Im Tragen von Topffrisuren und Manchester-Hochwasserhosen glichen wir vier Geschwister uns wie Zwillinge hoch zwei. Doch sonst kamen mir die Aufnahmen vor wie die Verfilmung eines (möglicherweise antiquarischen) Lehrbuchs zur Geschwisterpsychologie: Hier die grosse Schwester, die die Jüngeren behütet und auch mal ganz schön dominant herumgestikuliert. Da die Mittelkinder, unausweichlich in der Mitte, aber nie im Zentrum. Dort das Nesthäkchen, von allen geherzt – und herzlich oft im Weg.

Wir schienen der Theorie zu entsprechen wie psychedelische Tapetenmuster dem Zeitgeist. Aber so viel Treffsicherheit? Das machte mich doch stutzig. Und man weiss ja: Objektivität gibt es nicht, Aufzeichnungen hin oder her. Ist es ein Wunder, dass ich die Dinge sehe, wie ich sie sehe, wenn das Modell im Kopf verinnerlicht ist? Mit der Wahrnehmung ist es wie bei Vexierbildern: Hat man eine Variante erblickt, ist komplettes Umdenken gefragt, um auch die andere zu erkennen. Vielleicht kostet es mich ja auch deshalb bis heute gelegentlich Anstrengung, mich im Kreis meiner Geschwister nicht zu fühlen wie Kevin aus «Kevin allein zu Haus», der vor der Abreise nach Paris vergessen ging.

Grosser Kleiner, kleine Grosse

Denn ja, ich war die Jüngste. Und bin es natürlich noch. Und auch wenn ich mich längst mit den Vor- und Nachteilen dieser Rolle arrangiert zu haben glaube: Noch immer wird mir unbehaglich, wenn ich heute beobachte, wie unsere Grösseren dem Kleinen die Welt erklären. Wie das nerven kann, weiss ich aus Erfahrung. Was unsere Älteste dagegen fühlt, wenn sie wieder mal zur Vernunft ermahnt wird, kann ich mir nur theoretisch ausmalen. (Von wegen neutrale Sicht…)

Unversucht will ich es dennoch nicht lassen. Eltern können kaum verhindern, dass jedes Kind sich seine Nische sucht. Aber muss es ganz so abgekartet sein? Die eigene Prägung und deren Auswirkungen auf die persönliche Erziehungshaltung zu hinterfragen, kann nicht schaden. Um Theorien nicht zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen zu machen. Um eingefahrene Muster etwas aufzulockern. Oder um immerhin hie und da dazu beizutragen, dass sich nicht nur der Kleine mal gross, sondern auch die Grosse mal klein und die Mittlere im Aufmerksamkeitsfokus fühlen dürfen.

Übrigens: Es war mühsam, aber den Slime haben wir von der Decke wegkratzen können. Man sieht nur noch Spuren.