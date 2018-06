Meine Familie im Fussballfieber

Nur wenige Stunden bis zum Anpfiff, dann ist das Warten endlich vorbei und die Fussballweltmeisterschaft beginnt! Wie lange haben wir Spielpläne studiert, mögliche Gegner ausgelotet, über Spielernominierungen gefachsimpelt, Panini-Bildchen getauscht und voller Vorfreude die Tage gezählt. Besonders während der ersten zwei Wochen einer WM, wenn der Spieltakt am dichtesten ist, herrscht in unserer Familie Ausnahmezustand: Besuch geht ein und aus oder wir pilgern von Public Viewings zu Übertragungen in gemütliche Biergärten und wieder zurück.

Die sonst eher rigiden Fernsehzeiten werden verworfen, denn unsere 9-jährigen Jungs fiebern leidenschaftlich mit. Die DVD mit den «WM Highlights 2014» hat auch knapp vier Jahre später nichts an Beliebtheit eingebüsst. Unzählige Male haben sie sich die Zusammenfassungen der Spiele angeschaut: Dabei das bittere Ausscheiden der Schweiz gegen Argentinien kommentarlos übersprungen, Robens Schwalbe im Spiel gegen Mexiko verflucht und sich über jedes einzelne der sieben Tore der deutschen Elf gegen Brasilien gefreut. Immer wieder.

Eine herrlich emotionale Angelegenheit

Selten fühle ich mich der Schweiz so verbunden wie während einer Fussball-WM, und auch mein Mann fiebert bedingungslos mit seinem Heimatteam Mexiko mit. Natürlich hoffen wir auch für die jeweils andere Mannschaft, doch käme es hart auf hart, wären die Präferenzen klar. Nicht so für unsere Kinder, die sich zu Weihnachten oder ihren Geburtstagen sowohl ein Schweiz- als auch ein Mexiko-Trikot wünschen. Für sie wäre ein Aufeinandertreffen, was theoretisch in den Achtelfinals möglich ist, emotional schwierig; obwohl es mit kühlem Kopf und von aussen betrachtet natürlich eine durchaus komfortable Ausgangslage ist, wenn von Beginn an feststeht, dass sich so oder so ein Lieblingsteam für die nächste Runde qualifizieren wird. Da es bei K.-o.-Spielen bekanntlich keine Remis gibt, würden sich unsere Söhne wohl mit je einem Elternteil solidarisieren – und wir Eltern müssten uns zurückhalten mit Kommentaren und Gefühlsausbrüchen.

Vorausgesetzt man interessiert sich dafür, ist Fussball eine herrlich emotionale Angelegenheit, mit der so viele Erinnerungen verbunden sind. Selbst ich, die sich Daten nur schlecht merken kann, erinnere mich an viele Resultate und Spielverläufe vergangener Europa- und Weltmeisterschaften, meistens auch in Kombination mit Ereignissen, die in diese Zeit fielen. Nie werde ich beispielsweise Georges Bregys Freistosstreffer im WM-Eröffnungsspiel gegen die USA vergessen. 24 Jahre ist das her. Genauso werden sich unsere Jungs bestimmt ein Leben lang daran erinnern, wie Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist, wie wir nach dem Final, den wir uns im Garten von Freunden angeschaut haben, durch das jubelnde und feiernde Frankfurt nach Hause spazierten, da und dort stehen blieben und einfach nur glücklich waren.

Loyalitätskonflikte und ein Versprechen

Denn auch mit der deutschen Nationalmannschaft ist unsere Verbundenheit gross, schliesslich leben wir bereits seit sieben Jahren hier. Nur bringt leider auch diese Konstellation heuer einige Loyalitätskonflikte mit sich. Insbesondere am kommenden Sonntag, wenn Deutschland und Mexiko als Gruppengegner aufeinandertreffen. Unsere Jungs schicken Stossgebete zum Himmel, dass es Mexiko nicht ergehen wird wie 2014 Brasilien. Eine Niederlage, o.k., aber bitte keine Demütigung, denn am nächsten Tag ist ja wieder Schule. Und sobald unsere Teams die Heimreise antreten müssen, halten wir der deutschen Elf auch wieder die Treue – versprochen!

