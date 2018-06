Single-Mutter sucht Single-Vater

«Also, es ist so», holt er aus und beginnt mit seinen Händen zu reden. «Mein Kind ist von Mittwochabend bis Sonntagmorgen bei seiner Mama, dann von Sonntagmorgen bis Mittwochmorgen und jedes zweite Wochenende bei mir. Aber manchmal, wenn sie ein Seminar hat, dann kommt mein Kind bereits am Samstag zu mir, dann geht es die darauffolgende Woche früher zu seiner Mutter, und hin und wieder müssen wir auch mit den Wochenenden jonglieren, weil ich dann einen Kurs gebe.» Er atmet laut und seufzt, als hätte er gerade live diesen Organisationsmarathon durchlebt.

Sie nickt und weiss genau, weshalb sie nickt, denn eine solche Familienorganisation lebt sie auch. Aber kapiert hat sie seine nicht. Muss sie auch nicht, sofern sie nicht in seine Familienorganisation miteinbezogen werden will. Wenn sie aber diesen sympathischen Menschen kennen lernen möchte, weil ihnen vielleicht ein gemeinsames Glück winkt, muss sie nochmals genauer hinhören: «Also, das heisst, wir können uns jeden zweiten Donnerstagabend ab 19 Uhr sehen und jedes zweite Wochenende … ah nein, das geht nicht, weil wir ja nicht an den gleichen Wochenenden die Kinder haben. Also, wir können uns jeden zweiten Donnerstagabend sehen oder falls sich einmal was ändert.»

Puh, eine Herausforderung, wenn man sich, ohne gleich die Kinder miteinzubeziehen, kennen lernen möchte. Eine solche Konstellation könnte ein Grund sein, das weitere Daten abzubrechen und das Kennenlernen gleich zu Beginn scheitern zu lassen. Möglicherweise wäre die Herausforderung kleiner, wenn man sich einen Partner oder eine Partnerin ohne Kind sucht. Da ist die zeitliche Flexibilität meistens vorausgesetzt.

Zusammen ist man stärker

Was ist aber mit der Familienerfahrung? Die bleibt aus! Vielleicht suchen sich auch deswegen viele getrennte Väter und Mütter alleinerziehende Singles. Denn alleinerziehende Menschen können die Herausforderungen als Einelternfamilie nachvollziehen und teilen ähnliche Erfahrungen, zum Beispiel wie kompliziert eine Trennung mit Kind(ern) ist, im schlimmsten Fall eine grausame Scheidungsschlacht über die Köpfe der Kinder hinweg, oder die wachsende Unsicherheit, ob man die Kinder weniger zu sehen bekommt. Aber auch die schwierigen wöchentlichen Übergaben, die seelisch viel Energie kosten können, das wenige Geld, das nach einer Trennung übrig bleibt – und nicht zu vergessen, die verschiedenen Gefühle, die einen bis in den Schlaf verfolgen: die Trauer über den Verlust einer intakten Familie, Schuldzuweisungen, schlechtes Gewissen und die Enttäuschung – die Enttäuschung über das geplatzte Familienglück.

Aber das «Beruhigende» bei einer Begegnung mit einem getrennten Elternteil ist doch – unter anderem –, dass es beide nicht geschafft haben! Beide sind gescheitert, und das tut gut. Man leckt sich gegenseitig die Wunden, man ist miteinander traurig und wütend, man versteht die Situation des anderen, ähnlich wie in einer Selbsthilfegruppe, nur ist man nebenbei ineinander verliebt. Und wenn die Wunden am Heilen sind und das erste Kennenlernen vorbei ist, dann macht sich die «Wir-Kraft» bemerkbar: «Gemeinsam brechen wir auf, wir stellen unser Leben miteinander um und bauen zusammen Neues auf. Wir sind füreinander da, egal was kommen mag – und wir machen alles anders, natürlich viel besser!