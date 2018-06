Wo gibts den perfekten Babysitter?

Ob man ab und zu einen Abend zu zweit geniessen oder am Elternabend dabei sein möchte: Ohne Babysitter geht es nicht. Viele von uns sind nicht in der luxuriösen Situation, dass Oma und Opa stets auf Abruf bereitstehen und müssen sich anders organisieren. Und das ist komplizierter als gedacht.

Damals, als Neu-Mama, bin ich ganz optimistisch an die Sache herangegangen. Ich wusste, dass es in der Schweiz Babysitterkurse gibt und folglich auch viele Teenager geben muss, die gerne und zuverlässig Kinder betreuen. Wir schauten uns also auf der Website des Schweizerischen Roten Kreuzes um und fragten mehrere registrierte Babysitter in unserer Umgebung an, ob wir sie kennen lernen können. Die Antworten waren ernüchternd, da offenbar alle dort aufgelisteten Teenies unterdessen andere Interessen hatten.

Zurück auf Feld eins

Per Zufall erfuhr ich etwas später, dass unsere Kita ihren Mitarbeitern erlaubte, die Kinder auch privat zu betreuen. Die perfekte Lösung: Wir bekamen einen Babysitter, den wir schon kannten und dem wir vertrauten – und die Kinder hatten ihn schon vor ihrem ersten Einsatz bei uns zu Hause ins Herz geschlossen.

Doch etwa ein Jahr später war unser Traumbabysitter mit der Ausbildung fertig, nicht mehr auf den Nebenerwerb angewiesen und entschied sich deshalb, mehr freie Zeit zu geniessen, statt auch nach Feierabend noch Kinder zu betreuen. Absolut verständlich. Doch für uns hiess das: Zurück auf Feld eins, Suche neu beginnen.

Optimale Lösung für alle Seiten

Da seit dem Start unserer Suche ziemlich viel Zeit vergangen war, war mittlerweile ein Nachbarsmädchen alt genug geworden, um als Babysitter zu arbeiten. Sie macht den Job jetzt schon eine ganze Weile und alle Seiten sind glücklich damit: ich als Mutter, weil ich sie und ihre Familie kenne und ihr meine Kinder mit gutem Gewissen anvertrauen kann. Meine Kinder, weil sie das Mädchen mögen – obwohl sie ihre Einsätze ganz zu Beginn noch lässiger fanden, weil sie ihr damals eher mal auf der Nase herumtanzen konnten. Und unser Babysitter, weil er sich mit den gelegentlichen Einsätzen etwas Sackgeld dazuverdient.

Rückblickend bin ich gar nicht so unglücklich darüber, dass wir beim ersten Versuch via Website keine Betreuung gefunden hatten. Der Prozess hat zwar lange gedauert und wir fragten uns zwischendurch, ob wir je jemanden finden würden. Dafür fiel das aufwendige Kennenlernen und Vertrauenaufbauen weg.

Befassen Sie sich gerade mit dem Thema, gebe ich Ihnen folgende Tipps mit auf den Weg:

Beginnen Sie möglichst früh mit der Suche, denn es kann wie gesagt länger dauern, bis man die passende Person findet.

Fragen Sie in der Nachbarschaft, in der Kita oder im Kindergarten, ob jemand einen Menschen kennt, der sich eignen würde.

Neben der Site des Roten Kreuzes können Sie seit kurzem auch auf Sitly.ch nach einem Babysitter in Ihrer Umgebung suchen.

Wird man online nicht fündig, können auch die Anschlagbretter in der Migros oder im Coop hilfreich sein.

Tipps, was Sie den potenziellen Babysitter beim Vorstellungsgespräch unbedingt fragen sollten, finden Sie auf Swissmom.ch.

Steht der erste Babysitter-Einsatz an, müssen noch einige Punkte wie Notfallnummern geklärt werden. Eine Checkliste dazu gibts ebenfalls bei Swissmom.

Legen Sie den Lohn am besten schon beim ersten Gespräch fest. Die Empfehlungen bewegen sich zwischen 8 und 12 Franken pro Stunde bei zwei Kindern und sind unter anderem abhängig davon, ob ein Babysitterkurs absolviert wurde. Ich persönlich finde, 10 Franken sind das absolute Minimum, da es sich um eine verantwortungsvolle Aufgabe handelt. Sonst ist es nicht verwunderlich, wenn Teenager den Job bald wieder aufgeben.

Welche Tipps können Sie ergänzen? Schreiben Sie sie in die Kommentare!

