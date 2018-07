«Können Mamas vor Traurigkeit sterben?»

Der Beitrag von Martina Schütze, für die im Frühling die Geburt des Kindes und der Tod des Vaters zusammenkamen, berührte mich. Der Tod im Frühling ist auch meinen Kindern vertraut. Sie wussten schon früh von meinem Bruder, der im Mai, lange vor ihren Geburten, tödlich verunglückt war. Rituale der Erinnerung kannten sie bereits und sie hatten kindliche Fragen zum Sterben gestellt. Doch dann trugen Apfelblüten vor zwei Jahren erneut Trauer: Mein Vater starb. Und mir stellte sich die Frage: Wie spürt man in dem Strudel von Schmerz, was die Kinder brauchen in dieser unfassbaren Zeit?

Was tun, wenn die Bewältigung der eigenen Trauer so viel Kraft abzapft, dass man keine mehr übrig hat, um den Familienalltag zu bewältigen?

«Können Mamas eigentlich vor Traurigkeit sterben?» Ich konnte und wollte meine Tränen nicht immer zurückhalten. Aber als mein Sohn mir eines Tages diese Frage stellte, zerriss es mir das Herz. Und ich begann, meine Traurigkeit wie einen Wasserball unter die Wasseroberfläche zu drücken, auf dass sie nicht zu oft hochkam, um meine Kinder zu ängstigen. Es erwies sich als nicht funktionierende Taktik und ich musste neue Wege mit und für die Kinder finden im Umgang mit der grossen Traurigkeit.

Die für mich hilfreichsten Erkenntnisse habe ich hier zusammengetragen. Menschen trauern unterschiedlich, aber vielleicht sind Impulse dabei, die verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden.

Selbstversorgung. Ich wollte für meine Kinder, die ihren Grossvater vermissten, ein tröstendes, Halt gebendes Gegenüber sein und vergass mich dabei selbst. Deshalb: Mit sich in Kontakt bleiben trotz Seelennot. Den Mut haben, sein Umfeld um Entlastung anfragen und simple Zeitinseln für innere Ruhe schaffen: Spaziergänge, Sport oder andere Beschäftigungen einplanen.

Persönliche Zeit für Trauer schaffen. Der eine braucht dafür Kerzenschein und Fotos. Ein anderer führt einen inneren Monolog mit dem Verstorbenen. Egal wie: Der Gedanke an mein eigenes «Zeitfenster für Trauer» hilft noch heute, wenn mir Alltagsprobleme unerträglich banal erscheinen angesichts meines Verlustes. Und ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich nicht Zeit finde, um an die Verstorbenen in meiner Familie zu denken, obschon es mir ein Bedürfnis ist. Ich lege dieses kurze «Innehalten» auf den Abend, wenn die Kinder schlafen, denn sich bewusst in den Schmerz zu begeben, raubt Energie.

Trauerrituale mit den Kindern. «Sterne der Erinnerung» basteln in Form von Zeichnungen und Geschichten. Wünsche gestalten: Ein fliegender Teppich, der die Verstorbenen zu uns bringt, ein selbst gemachtes Puzzle, falls ihnen langweilig wird auf ihrem Stern. Ab und zu erzählen die Kinder meinem Vater abends von unserem Tag.

Akzeptieren, dass jeder Mensch anders trauert. Meine Tochter mag es bis heute nicht, über den Tod meines Vaters zu reden. Sie reagierte jeweils schroff, wenn ich sie fragte, was sie brauche. Meine Söhne hingegen weinten oft und artikulierten ihre Trauer in klaren Worten. Ich versuchte, ihren individuellen Trauerprozessen zu vertrauen.

Der eigene Umgang mit der Trauer. Meine Tränen schienen die Kinder zu verunsichern, obschon ich nicht häufig vor ihnen weinte. «Wenn ich spüre, dass du traurig bist, dann macht es mir ein Durcheinander im Bauch», erklärte meine Tochter. «Ich hasse es, wenn du weinst», sagte mein älterer Sohn. Ich erkläre ihnen, dass Tränen nichts Bedrohliches sind, sondern meine Traurigkeit für ein Weilchen wegwischen. Dass Weinen mich nicht krank macht, höchstens müde. Dass meine Tränen mir helfen, später wieder lachen zu können. Diese Erklärungen scheinen sie gelassener zu machen.

Von den Kindern lernen. Mich hat beeindruckt, wie es den Kindern gelang, sich trotz Traurigkeit voll und ganz den Freuden in der Gegenwart hinzugeben. Ich verspüre bei ihnen bis heute kein Hadern mit dem Schicksal, obschon sie Sehnsucht nach ihrem Grossvater haben. Sie versuchen sich zu trösten mit Aussagen wie «Grosspapi kann nun jeden Fussballmatch von mir sehen, denn er ist ja immer dabei und sieht auf uns runter». Oder «Seit Grosspapi gestorben ist, habe ich irgendwie mehr Glück, so als ob er mir helfen würde.» Und der Kleinste, 5 Jahre: «Gäll, Mama, die Liebe von Grosspapi kann kein Räuber aus meinem Herzli klauen.» Dann lächle ich und denke: Mein Vater wäre stolz auf seine Enkel.

Zugang zur Trauer über die Literatur: «Tod auf dem Apfelbaum», ein wunderbares Buch über die Unausweichlichkeit des Todes von Kathrin Schärer. «Weil du mir so fehlst», ein Buch zum Abschiednehmen mit Malen, Lesen und Schreiben von Ayse Bosse und Andreas Klammt. «Jolante sucht Crisula», ein berührendes Buch über die Kraft der Erinnerungen von Sebastian Loth.

