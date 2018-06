«Wir sind verantwortlich für diese Kinder»

Weltweit sind derzeit über 68 Millionen Menschen auf der Flucht, mehr als je zuvor. Über die Hälfte davon sind Kinder. Im wirtschaftlich schwachen Nicht-EU-Land Serbien sind derzeit 3500 bis 4000 Menschen offiziell in Lagern registriert, die Dunkelziffer ist aber weit höher. Zahlen zu unbegleiteten Minderjährigen gibt es nicht, aber Amnesty International schätzt, dass sich ihre Zahl seit 2010 weltweit verfünffacht hat.

Vanja Crnojević (38) ist Geschäftsführerin und Gründerin der Schweizer Flüchtlingshilfeorganisation Borderfree Association mit Sitz in Zürich. Das Projekt «House of Rescue», das sich um diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kümmert, ist eine besondere Herzensangelegenheit von Crnojević. Sie ist selbst mit 12 Jahren aus Bosnien in die Schweiz geflüchtet und weiss, was es heisst, die Heimat zu verlieren. Heute hat sie einen 13-jährigen Sohn und engagiert sich seit 2015 mit Leib und Seele für Menschen auf der Flucht, hauptsächlich in Serbien.

Sie haben 2015 Ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt und engagieren sich seither intensiv für Flüchtlinge. Nun arbeiten Sie mit Ihrer Organisation unter Hochdruck an einem Kinderhaus für unbegleitete Minderjährige in Serbien. Wie ist es dazu gekommen?

Als ich vor drei Jahren anfing, ist mir vorerst nicht aufgefallen, wie viele unbegleitete Minderjährige auf der Flucht sind. Es waren ja so viele Menschen gleichzeitig unterwegs. Dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis: Während der katastrophalen Kältewelle Anfang 2017 verteilten wir am alten Belgrader Bahnhof Schlafsäcke an die Menschen, die dort Schutz suchten. Als alle Säcke vergeben waren, tauchten zwei Kinder in dünnen Jacken auf und flehten uns an, ihnen auch einen zu geben. Es war minus zwanzig Grad kalt – und wir hatten nichts, um ihnen zu helfen. Als wir am nächsten Tag mit neuen Schlafsäcken zurückkamen, waren die Kinder weg, und ich habe sie nie wieder gesehen. Damals ist mir das erste Mal wirklich bewusst geworden, dass Minderjährige allein auf der Flucht sind. Ohne Schutz und Unterstützung. Viele dieser Kinder haben keine Eltern mehr, andere wurden von ihren verzweifelten Müttern losgeschickt. Die Vorstellung, wie sehr sich eine Mutter um ihr Kind sorgen muss, dass sie es lieber auf diese gefährliche Reise ins Ungewisse schickt, als es bei sich zu haben, halte ich noch heute kaum aus.

Und wie kam es zum konkreten Schritt, jetzt gemeinsam mit der serbischen Regierung dieses Haus für besonders traumatisierte Kinder einzurichten?

Da ich sehr viel in Flüchtlingscamps tätig bin, bekomme ich von nahem mit, was mit diesen Kindern geschieht. Und das ist oft unsäglich. Es gibt viele Kinder zwischen 7 und 15 Jahren, die nicht nur niemanden mehr haben, sondern regelmässig vergewaltigt und ausgebeutet werden – ohne dass es nennenswerte Hilfe für sie gäbe. Serbien hat ja selbst kaum Geld, und die Unterstützung aus der EU und der Schweiz ist sehr mager. Da muss einfach etwas geschehen. Deshalb haben wir nun eine Kampagne am Laufen, um ein Haus kaufen zu können.

Sie haben mit vielen Kindern und Jugendlichen gesprochen. Sie alle wünschen sich einen Ort der Sicherheit. Warum können die Flüchtlingscamps das nicht bieten?

Ich kann das am besten anhand eines Beispiels erzählen. Ein 13-jähriger Junge war dieses Jahr allein in einem Lager in der Nähe von Belgrad. Dort wurde er mehrfach vergewaltigt und hat das gemeldet. Da die Ressourcen fehlten, ihm zu helfen, wurde er in ein anderes Lager verlegt, wo er ebenfalls vergewaltigt wurde. In seiner Not versuchte der Junge, sich das Leben zu nehmen. Erst jetzt wurde er wirklich ernst genommen. Und er ist bei weitem kein Einzelfall. In den Camps fehlt es einfach an Zeit und Geld, um diese Kinder so zu schützen, wie es dringend nötig wäre.

Wie wird dieses House of Rescue aussehen?

Da gibt es strenge Auflagen von der Regierung beispielsweise darüber, wie viel Platz pro Kind zur Verfügung stehen muss und dass es in der Nähe einer öffentlichen Schule ist. In diesem ersten Haus können vorerst mal 15 Kinder aufgenommen und therapeutisch intensiv begleitet werden. Das wird von speziell ausgebildeten Fachkräften aus Serbien übernommen. Langfristig sind aber mehrere solche Häuser geplant. Nur so können möglichst viele Kinder von der Strasse und aus den für sie gefährlichen Lagern geholt werden. Praktisch alle sind schwer traumatisiert. Ich bin daher froh, muss ich nicht selbst entscheiden, welche Kinder einen Platz bekommen. Als Mutter möchte man ja am liebsten jedes Kind schützen.

Wie sieht die Zukunft dieser Kinder aus?

Die Hoffnung ist, für möglichst viele von ihnen Pflegefamilien in Serbien zu finden. Daher lernen sie nebst Englisch auch Serbisch und gehen in Serbien zur Schule.

Was können wir hier tun?

Wir sind auf jeden noch so kleinen Betrag angewiesen, um dieses wichtige Projekt zu realisieren. Diese Kinder werden ja kaum je in die EU oder in die Schweiz kommen. Dennoch sind wir alle mitverantwortlich für sie. Ich hoffe so sehr, dass wir die nötigen Spenden zusammenbekommen und das Haus rechtzeitig parat ist. Ich wünsche mir von Herzen, dass die Kinder im Herbst regulär zur Schule gehen können und noch vor dem Winter ein Zuhause haben.

Was macht die intensive Auseinandersetzung mit dem Schicksal traumatisierter Kinder mit Ihnen als Mutter eines 13-Jährigen?

Ab und zu ersticke ich fast an dem Elend. Mein Wunsch ist es, möglichst vielen Kindern möglichst viel Normalität zu ermöglichen. Dazu brauchen sie ein sicheres Dach über dem Kopf, Therapie, Hausaufgabenhilfe, genügend zu essen, Sport, ein warmes Bett und viel Liebe. Dabei versuche ich, möglichst nicht an die Mütter der Kinder zu denken. Ich konzentriere mich auf die Kinder selbst.

Weiss Ihr Sohn, was Sie tun?

Ja. Und er weiss auch, dass ich als 12-jähriges Mädchen selbst flüchten musste. Und dass dies trotz intakter Familie ein sehr traumatisches Erlebnis war. Ich habe ihn auch schon zweimal mitgenommen. Anfänglich habe ich mir grosse Sorgen gemacht um ihn, aber er hat sofort angefangen, mit den Kindern Fussball zu spielen, und sich mit ihnen angefreundet. Kinder haben da einen ganz andern Zugang zu solchen Situationen.

Was wünschen Sie sich am meisten?

Dass wir alle gemeinsam helfen. Vielleicht macht eine Schule einen Kuchenverkauf, oder es gibt Vereine, die das Projekt mit einem Bazar im Quartier unterstützen wollen, oder Firmen, die gemeinsam spenden. Es wäre wunderbar, wenn wir diesen besonders verletzlichen Kindern Wärme und Schutz geben könnten.