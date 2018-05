Charlize Theron im Ewig-Loop: Offizieller «Tully»-Trailer. (Quelle: YouTube)

Wahnsinnig viel zugenommen hat sie für den Film. Jetzt sieht sie richtig normal aus. Die Rede ist von Charlize Theron, die in dem neuen Film «Tully» die völlig überforderte dreifache Mutter Marlo spielt. Und das grandios. Allerdings fragt man sich, ob es in ganz Hollywood nicht eine andere ebenso begnadete Schauspielerin mit normalen Massen gegeben hätte. Wäre ein Statement gewesen. Aber klar, es ist natürlich eine wirksame PR-Massnahme, ein dünnes Model auf Normalgrösse aufzupumpen. Wenngleich sich der Effekt mit der Zeit abnutzt.

Egal. Darum geht es nicht in dem Film. Bevor Sie weiterlesen, muss ich Sie jedoch warnen: Ich werde spoilern, die Auflösung verraten. Anders kann ich die Geschichte nicht besprechen.

Sie haben also die Chance, JETZT wegzuklicken.

Sie sind noch da? Ich kann Sie beruhigen: Der Film verliert nicht, wenn man die Auflösung kennt. Seine Stärken liegen obenhin viel mehr in den einzelnen Szenen und Dialogen als in der Geschichte als Ganzem.

Man erkennt sich wieder…

Unüberhörbar, wie die Frauen im Kinosaal zustimmen, mitleidig oder beklemmt raunen, wenn Sie der 40-jährigen Marlo dabei zusehen, wie sie höchst schwanger mit der Schulleiterin ihres Sohnes zofft, wie sie nach der Geburt schlaff herumliegt, sich Milch abpumpt und im Ewig-Loop vom Babyphone geweckt wird, wickelt, stillt, zwischendurch noch haushaltet und den grösseren Kindern eine Tiefkühlpizza vorsetzt. Oder sich neben ihren Mann ins Ehebett sinken lässt, der jeden Abend mit Kopfhörern zockt. In all diesen Details strotzt der Film von präzisen Beobachtungen und Ironie, man erkennt sich wieder.

Bei einem denkwürdigen Nachtessen bei Marlos sehr wohlhabendem Bruder nimmt das Verhängnis seinen Anfang. Dessen Frau ist die wandelnde Alles-im-Griff-haben-von-Figur-über-Haus-zu-Ehe-und-Beruf-Mutter. Das perfekte Paar will Marlo, der Antithese dazu, mit einer sogenannten Nacht-Nanny Unterstützung schenken. So was hätten heute alle, die es sich leisten könnten.

Die Nacht-Nanny Tully

Marlo sperrt sich erst, lässt sich dann aber vermeintlich auf das Angebot ein. Nun kommt die Nacht-Nanny Tully ins Spiel. Eine Mischung aus Mary Poppins für Mütter, feuchtem Männertraum, Eso-Tante und bester Freundin. Und Marlo blüht förmlich auf. Endlich kann sie sich wieder ausruhen, wie es scheint. Während Tully wie eine Fee das Haus putzt, Muffins bäckt, Lebensweisheiten absondert und mit Marlo Sangria trinkt. Und natürlich ganz nebenbei noch eine begnadete Baby-Flüsterin ist.

Diese Nanny und ihre Beziehung zu Marlo irritiert stets ein wenig. Und das ist gewollt. Denn am Ende des Films stellt sich heraus — Achtung, Spoileralarm! — dass Tully lediglich in Marlos Kopf existiert hat. Sie ist das Alter Ego der vollkommen überforderten Frau, ihr jüngeres Selbst. Alle Wunder von Tully hat Marlo demnach selbst vollbracht. Dass sie sich durch ihre eigene fiktive Hilfsfigur erst recht weit über das Erträgliche hinaus ausgebeutet hat und beinahe bei einem Selbstunfall gestorben wäre, könnte tief berühren. Tut es aber nicht.

Es wird zwar erwähnt, dass Marlo nach der zweiten Geburt eine postnatale Depression durchlitten hat. Aber irgendwie scheint das keinen so wirklich zu kümmern. Auch nicht die Macher. Sonst würde nicht nur schlampig am Schluss des Films angedeutet, dass Marlo nach der dritten Geburt eine Psychose erleidet und ihr Umfeld das erst nach ihrem Unfall bemerkt.

Das Thema hätte viel mehr zu bieten

Schade. Denn es tut wirklich not, dass sich jemand filmisch und fundiert mit psychischen Problemen nach der Geburt auseinandersetzt. In «Tully» passiert leider nicht viel mehr, als dass Marlos Mann sich dafür entschuldigt, nichts bemerkt zu haben und zum Schluss gemeinsam mit ihr Geschirr spült.

Das ist platt und wird dem Thema in keiner Weise gerecht. Und so scheitert ein in seinen Einzelteilen so einfühlsamer, kluger und humorvoller Film daran, dass die Macher zwar ein sehr ernstes Thema abhandeln, sich dabei aber nicht die Hände schmutzig machen wollten.

Ich wünsche mir noch einen mutigeren, tieferen Film über Überforderung, Perfektionismus, Erwartungen, postnatale Depression und psychische Störungen nach der Geburt. Von mir aus sehr gern wieder mit Charlize Theron. Und es ist auch nicht nötig, dass sie dafür wieder PR-wirksam futtern und dann hungern muss. Dass sie das hinkriegt, wissen wir ja jetzt wirklich.

