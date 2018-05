Wie kinderfreundlich ist die Schweiz?

Was macht die Kinderfreundlichkeit eines Landes aus: Sind es Kriterien wie Vaterschaftsurlaub, genügend Spiel- und Krippenplätze, der freundliche Nachbar, der den Fussball kommentarlos zurückkickt, ein gutes Schulsystem? Oder anders gefragt: Empfinden Sie die Schweiz als kinderfreundlich?

Laut einer Studie für Zukunftsfragen beantworten 53 Prozent der Schweizer Bevölkerung diese Frage mit Ja und vertreten die Meinung, dass in der Schweiz genügend für das Wohl der Kleinsten gesorgt ist. Doch was ist mit den anderen 47 Prozent – und wie wird Kinderfreundlichkeit überhaupt gemessen?

Institutionelle und emotionale Komponenten

Unicef Schweiz zufolge zeigt sich die Kinderfreundlichkeit eines Landes darin, wie die Rechte der Kinder auf Schutz, Förderung, Gleichbehandlung und Anhörung in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise Politik, Schule oder Kinder- und Jugendschutz umgesetzt werden. Staat und Politik schaffen demnach die Rahmenbedingungen und übernehmen hinsichtlich der «institutionellen» Kinderfreundlichkeit eine tragende Rolle.

Doch Kinderfreundlichkeit setzt sich nicht nur aus Komponenten zusammen, die vom Staat ausgehen, sondern von den Menschen, die in diesem Staat leben. Wie offen und freundlich sind Herr und Frau Schweizer gegenüber Kindern? Wie tolerant und grosszügig, wenn es etwas lauter wird, und wie flexibel, wenn ein Baby im Restaurant gestillt werden möchte oder ein Kind in einem Geschäft dringend die Toilette benutzen muss?

Fühlt sich jemand gestört?

Während der ersten sechs Lebensmonate unserer Söhne haben wir in Bern gelebt. Was diese Anfangszeit betrifft, kann ich mich wirklich nicht über fehlende Hilfsbereitschaft oder Empathie beschweren. Selten habe ich um Hilfe bitten müssen, wenn es darum ging, den Zwillingswagen in den Zug zu hieven, meistens standen schon ein oder zwei Hilfswillige bereit. Auch das Interesse an den Babys war stets gross, immer wieder bin ich von fremden Eltern und insbesondere Grossmüttern angesprochen worden, die mir stolz von ihren eigenen Zwillingen und Zwillingsenkeln erzählten.

Grundsätzlich haben wir als Familie gute Erfahrungen gemacht in der Schweiz – und trotzdem habe ich bei unseren Besuchen in der Heimat häufig das Gefühl, unsere inzwischen 9-jährigen Söhne seien zu laut, zu wild, und befürchte, die beiden Jungs könnten jemanden stören. Gut möglich, dass dieser Umstand mehr über mich selber aussagt als tatsächlich über die Kinderfreundlichkeit der Umgebung, denn wahrscheinlich ist das Bedürfnis, nicht zu stören und umgekehrt aber auch nicht gestört zu werden, eine doch recht schweizerische Eigenschaft.

Mit Kindern ins Museum

Unabhängig davon wünsche ich mir hin und wieder, man fühlte sich in seiner Privatsphäre nicht gleich bedrängt, wenn sich fremde Kinder anders verhalten, als es den eigenen Erwartungen entspricht. Zudem bedaure ich, dass in der Regel streng unterteilt wird, wo Kinder hingehören und wo nicht.

Mit Kindern ein Museum zu besuchen, ist beispielsweise für viele schon grenzwertig. Dabei versteht es sich von selbst, dass sich auch Kinder an Regeln halten müssen, weder herumtoben noch schreien oder gar Bilder berühren dürfen. Sie sollen sich aber unterhalten, lachen oder sich mal vor einem Bild auf den Boden setzen können, ohne dass ihnen jemand böse Blicke zuwirft. Entgegen der heutigen Tendenz brauchen Kinder nämlich nicht immer ein eigens auf sie zugeschnittenes Programm, sondern nur das Gefühl, dazuzugehören und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu dürfen.

