Lasst Kinder verschiedene Geschlechterrollen ausleben!

Ist von Transmenschen die Rede, denkt man in der Regel an Erwachsene. Es gibt aber auch Transkinder. Kinder also, die sich einem Geschlecht zugehörig fühlen, rein körperlich aber dem gegenteiligen Geschlecht angehören. Das «NZZ Format» hat diesen Kindern Ende Mai einen Dokfilm gewidmet.

Der Beitrag beginnt mit der Familie von Luana, einem Transmädchen. Sie wurde 2013 als Junge geboren, lebt unterdessen aber als Mädchen. Luana – damals noch Luca – habe «schon mit drei ein stark geschlechtsabweichendes Verhalten» gezeigt, sagt die Stimme aus dem Off. Die Mutter erzählt, was genau gemeint ist: «Schon 2015 ist mir aufgefallen, dass sie mehr mit Mädchen spielt und Pink immer gerne hatte.»

Fast hätte ich den Fernseher gleich wieder ausgeschaltet, weil mir diese Stereotypen langsam zum Hals heraushängen: «Richtige» Mädchen lieben Pink und Glitzer, sind zurückhaltend und brav, zeichnen und tanzen gern. «Echte» Jungs hingegen sind wild, kämpferisch, mutig und mögen vielleicht Blau, aber eigentlich interessieren Farben und Kleider sie gar nicht so sehr. Dass nun auch noch die Mutter eines Transkindes diese Vorurteile zementiert und man genau diese Aussagen an den Anfang des Dokfilms stellt, hat mich extrem geärgert.

Den Bub Prinzessin spielen lassen

Aus Neugier habe ich trotzdem weitergeschaut, und zum Glück wurde das Ganze wieder etwas relativiert. Dagmar Pauli, Chefärztin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich, sagt im Film, dass Kinder sehr häufig zwischen den Geschlechterrollen wechseln: «Man muss sich deshalb auch nicht gleich Sorgen machen, dass das Kind trans sein könnte, sondern sollte es darin unterstützen, Gendervarianz leben zu dürfen.»

Ein guter Ratschlag, der für Eltern nicht immer einfach umzusetzen ist. Ich habe selbst erlebt, dass ich schräg angeschaut oder sogar als schlechte Mutter bezeichnet wurde, weil ich meinem damals dreijährigen Sohn erlaubt habe, sich beim Spielen als Prinzessin zu verkleiden und ihm sogar ein solches Kleid mitsamt Krone geschenkt habe. Ab und zu habe ich ihn auch in der Montur mit in den Supermarkt genommen. Ich glaube nicht, dass es ihm geschadet hat. Er war in diesen Momenten überglücklich. Und heute rennt er trotzdem – «typisch Junge» – im Fussballshirt herum und liebt sein Holzschwert genauso wie früher seine Elsa-Puppe.

Nicht alle Mädchen müssen typisch Mädchen sein!

Die für mich wichtigste Aussage des Dokfilms war auch aufgrund dieser Erfahrungen die Folgende: «Ungefähr 5 bis 10 Prozent der Kinder zeigen geschlechtsvariantes Verhalten», so Pauli, «aber es gibt auch Kinder mit sehr stark geschlechtsatypischem Verhalten, die nicht trans sind und auch nicht trans werden. Weil das einfach Menschen sind mit atypischen Verhalten. Es müssen ja nicht alle Mädchen typisch Mädchen und alle Jungen typisch Jungen sein.»

Ich wiederhole es gerne noch einmal: Es müssen sich nicht alle Kinder genau gleich verhalten – und auch nicht alle Erwachsenen übrigens. Und man muss auch nicht sein Leben lang gleich bleiben, sondern darf sich verändern. Wir können die Geschlechterstereotypen noch so oft herunterbeten, wahrer oder für jeden zwingend werden sie dadurch nicht. Sie erzeugen höchsten Druck, weil die Kinder glauben, sich entsprechend verhalten zu müssen.

Meine beiden Kinder entsprechen den Stereotypen auch heute noch nicht. Meine Tochter ist zwar in vielem «typisch Mädchen», aber genauso oft treffen den Jungs zugeordnete Attribute auf sie zu. Und dasselbe bei meinem Sohn, ein guter Mix aus «typisch Junge» und «typisch Mädchen». Eigenständige Persönlichkeiten eben, keine lebendigen Klischees.

